СМИ узнали о новом мировом соглашении Альфа-банка и Хотина

Стороны достигли договоренностей по всем инициированным банком судебным спорам об урегулировании задолженности на $590 млн

Алексей Хотин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Альфа-банк и компании бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина заключили второе мировое соглашение об урегулировании задолженности на $590 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знающий детали соглашения. По словам собеседника, сторонам удалось договориться по всем судебным спорам, которые инициировал банк.

Эту информацию газете подтвердил представитель Альфа-банка. Изданию не удалось получить комментарий Хотина.

Согласно картотеке арбитражных дел, структуры Хотина брали у Альфа-банка кредиты почти на $700 млн руб. После того, как Центробанк отозвал у «Югры» лицензию в 2017 году, «Альфа» потребовала досрочного погашения долга, но тогда стороны урегулировали спор и заключили мировое соглашение. Альфа-банк заложил в него риск возбуждения уголовного дела. Весной 2019 года Хотин стал фигурантом дела о хищении из «Югры» 7,5 млрд руб., позднее ему вменили растрату 290 млрд руб. Таким образом, условия соглашения были нарушены. Как говорил РБК предправления «Альфы» Андрей Соколов, банк решил взыскать заложенное по кредитам имущество.

Как заявил «Ведомостям» представитель «Альфы», к январю задолженность структур Хотина перед банком снизилась до $590 млн. По словам собеседника газеты, новые соглашения заключены до марта 2023 года. Их условия подразумевают, что Хотин и его компании обязуются исполнять согласованный график платежей, а в качестве дополнительного обеспечения — передать в залог «Альфе» офисный центр в Москве и предоставить поручительство двух новых компаний. В том случае, если график платежей будет соблюден, банк прекратит судебные разбирательства.