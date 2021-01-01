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Финансы ,  
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Авен заявил о нарушении Хотиным соглашения по кредитам в Альфа-банке

Бывший совладелец банка «Югра» во второй раз нарушил мировое соглашение с Альфа-банком. На момент заключения последнего такого соглашения долг бизнесмена составлял $590 млн. Сам Хотин обвиняется в растрате почти 300 млрд руб.
Альфа-банк RU000A100998 101,02 -0,04% Купить
Петр Авен
Петр Авен (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мировое соглашение Альфа-банка и бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина не исполняется, заявил в интервью РБК председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

«Мировое соглашение с Хотиным не исполняется, оно будет пересматриваться», — сообщил он, отказавшись комментировать детали.

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Альфа-банк считает возможным заключение новых договоренностей с Хотиным об урегулировании задолженности, сообщили РБК в пресс-службе банка. Сейчас «ведется работа по изменению мировых соглашений в связи с тяжелой обстановкой на рынке недвижимости», уточнили там.

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Финансы
<p>Петр Авен</p>

В 2016 году владелец «Югры» занял в Альфа-банке $700 млн, заложив для этого недвижимость в Москве — бизнес-центр Agat на Большой Семеновской улице, бизнес-центр Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице, торговый центр «Филион» на Багратионовском проезде и бизнес-центр Center-T в Гамсоновском переулке. В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у «Югры», вскоре Хотин и «Альфа» заключили первое мировое соглашение, которым установили новый график погашения задолженности.

Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по долгам
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Александр Соколов

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В апреле 2019 года Хотина задержали по уголовному делу о растрате 280 млрд руб. и еще 7,5 млрд руб. из «Югры». Сам Хотин заявил в суде, что никто из фигурантов дела «ни рубля не получил от кредитов, которые следствие считает криминальными».

Вскоре Альфа-банк начал предъявлять иски в арбитражные суды и суды общей юрисдикции к Хотину и компаниям, владеющим заложенными офисами. Как выяснилось, заключенное в 2017 году мировое соглашение учитывало риск возбуждения против экс-владельца «Югры» уголовного дела, и с началом преследования бизнесмена стали нарушаться ковенанты. Споры с Хотиным привели к тому, что Альфа-банку пришлось создать значительные резервы по корпоративному портфелю в размере $652 млн в 2019 году. В итоге все закончилось заключением нового мирового в конце 2019 года, когда долг Хотина насчитывал $590 млн.

В период пандемии Хотин продолжал обслуживать свои обязательства, сообщил в интервью РБК в сентябре главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский: «Мы действительно на время пандемии пошли на некоторые уступки, — был период непростой. Сейчас возвращаемся к привычному графику платежей». Теперь же, по словам Авена, мировое соглашение было нарушено, и банк занимается этим вопросом.

У Хотина проблемы не только с Альфа-банком: весной глава банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов заявил РБК, что из-за кризиса структуры Хотина просрочили платежи по долгу примерно на $140 млн. Кроме того, весной Агентство по страхованию вкладов начало предъявлять в Арбитражный суд Москвы претензии к контролировавшим «Югру» лицам; всего АСВ подало иски на более чем 200 млрд руб. Требования АСВ к Хотину связаны с банкротством «Югры»: выплата страхового возмещения вкладчикам в размере более 170 млрд руб. стала рекордной для России.

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Политика
Алексей Хотин

Летом и осенью агентство добилось ареста счетов нескольких компаний бизнесмена. Распоряжаться своими деньгами не смогли нефтяная компания «Дулисьма» и владельцы площадей в отеле Four Seasons и торговых помещений на Охотном ряду. Впрочем, кредиторы этих компаний РСХБ, Сбербанк и ВТБ попросили ослабления обеспечительных мер, и суд их поддержал. В условиях ареста счетов компании Хотина не могли платить по кредитам, писал РБК.

Авен в интервью отметил, что интересы «Альфы» и АСВ не пересекаются и «тут конфликта нет».

Хотин на протяжении полутора лет находился под домашним арестом. В октябре суд заменил его на запрет определенных действий до 15 января 2021 года: Хотин не может выходить ночью из дома, общаться с другими участниками дела, пользоваться интернетом и средствами связи.

РБК направил запрос в компанию «Комплексные инвестиции» Хотина.

Авторы
Павел Казарновский, Антон Фейнберг
Алексей Хотин АСВ «Альфа-групп»
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