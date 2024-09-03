«Русь-Ойл» попросила суд втрое снизить налоговые взыскания на ₽192 млрд

«Русь-Ойл» и связываемые с ней компании, экспроприированные по делу с Алексеем Хотиным, пытаются в суде втрое снизить размер приписываемого им долга, узнал РБК. В 2023 году суд взыскал с Хотина 192 млрд руб. за долги «Русь-Ойл»

Компании, изъятые государством по иску Генпрокуратуры к АО «Русь-Ойл», а также бизнесменам Алексею Хотину и Александру Клячину, оспаривают в суде размер налоговой задолженности, которая и стала поводом для их экспроприации, следует из материалов дела, с которыми ознакомился РБК (их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Заявители считают, что сумма должна быть снижена в три раза, до 62 млрд руб. вместо 192 млрд руб. Среди заявителей — 117 российских компаний, которые, по версии контролирующих органов, входят в структуру нефтяного холдинга «Русь-Ойл» (такие как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и другие).

В мае 2023 года суд установил, что Хотин является бенефициаром группы компаний «Русь-Ойл», за которой числится долг в размере 192 млрд руб. в виде неоплаченных налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ), НДС и налога на прибыль. В итоге было принято решение взыскать эту сумму с Хотина с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл».

При этом в июле 2024 года РБК сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена взыскать с Хотина еще 208 млрд руб. долга перед государством. Ведомство подало иск в Замоскворецкий районный суд, в котором заявило, что эта сумма образовалась из неуплаченных налогов и пени юрлиц, входящих в группу компаний «Русь-Ойл». ФНС сообщила, что майское решение Замоскворецкого суда «не охватывает период с 2022 по 2024 год», в течение которого Хотин «продолжал противоправную деятельность по неуплате налогов, причиняя тем самым ущерб бюджету Российской Федерации». Защита требования иска не признавала.

Какие позиции у сторон

Как рассказал собеседник РБК, компании обратились с самостоятельным групповым иском в арбитражный суд, чтобы «установить реальный размер задолженности». Поскольку суд первой инстанции требования не удовлетворил, «нефтяники были вынуждены обратиться в апелляцию». Рассмотрение спора назначено на 9 сентября.

АО «Русь-Ойл», оспаривающее сумму долга от лица всех заявителей, утверждает, что с момента своего создания в 2013 году работает самостоятельно. Однако решением Замоскворецкого суда в мае 2023 года оно и 156 других предприятий «были объединены в якобы существующую группу компаний «Русь-Ойл». При этом сумма задолженности по группе была определена путем арифметического сложения долгов каждой из компаний, хотя объединение «влекло налоговые последствия» и требовало комплексного подхода, исключающего двойной учет одних и тех же операций и завышение НДС.

«В обоснование заявленных требований АО «Русь-Ойл» представило экспертное заключение АНО «Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» <...> действительные налоговые обязательства группы «Русь-Ойл» составляют 62 020 177 601 руб. (то есть налоговые обязательства были завышены на 130 137 361 399,54 руб.)», — говорится в материалах.

Однако суд первой инстанции в апреле 2024 года отказал АО «Русь-Ойл» в проведении судебной налоговой экспертизы и не удовлетворил групповой иск, рассказывает источник. В решении указывалось, что компания не обосновала право на подачу такого заявления, не предоставила доказательства объединения предприятий в одну группу согласно Налоговому кодексу, ФНС не вменяла АО «Русь-Ойл» налоговую задолженность иных лиц, а проведенный компанией расчет действительных налоговых обязательств не подтверждает каких-либо ошибок в информации, переданной налоговой службой в Генпрокуратуру в 2023 году.

«Таким образом, правовая позиция заявителей не имеет достаточных процессуальных оснований — защищаемый интерес отсутствует, а судебный процесс приобретает характер искусственно инициированного и, как указано выше, направлен на преодоление судебных актов, вынесенных в отношении некоторых членов «группы» и суда общей юрисдикции о размере вреда; на дублирование судебных процессов в арбитражном судопроизводстве, которые на текущий момент не завершены; на преодоление тех налоговых показателей, что отражены самими членами группы в налоговых декларациях и налоговых расчетах», — посчитал суд.

Сложившуюся ситуацию адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы Хотина, называет абсурдной. Замоскворецкий суд, поддержав Генпрокуратуру, пришел к выводу, что нефтяные компании образуют единую группу, но арбитражный суд отказывает этой группе пересчитать налоговую задолженность, чтобы избежать двойного налогообложения, прокомментировал он РБК.

При этом после изъятия компаний в доход государства и переход под контроль Росимущества оспаривать налоговую задолженность в индивидуальном порядке стало невозможно, отмечает Хлюстов. «Все ранее выданные доверенности на защиту в суде были аннулированы, а от уже поданных заявлений об оспаривании задолженности новый менеджмент отказался в суде. Отказ от требований был заявлен даже по тем делам, где решения налоговых были признаны недействительными на многомиллиардные недоимки. Таким образом, компании фактически лишены права на защиту и не могут воспользоваться судебным контролем для проверки незаконных налоговых начислений», — заключил адвокат.

В ФНС, однако, заявляют, что изъятое у Хотина имущество не носит статус экспроприированного, а взыскано в счет возмещения им ущерба бюджету. В пресс-службе ведомства сообщили РБК, что в октябре 2023 года Мосгорсуд подтвердил правомерность выводов Замоскворецкого суда и взыскал акции и доли участия в уставных капиталах 120 юридических лиц. В службе также считают, что апелляционные «доводы, заявленные от имени подконтрольных Хотину компаний, направлены на попытку оспорить ранее вступившие в силу судебные акты и противоречат правилам налогообложения».

Безосновательность доводов, по мнению ФНС, подтверждается тем, что: организации не входили в консолидированную группу налогоплательщиков и исчисляли налоги самостоятельно; суммирование ущерба обосновано фактом подконтрольности всех компаний АО «Русь-Ойл», а не признанием организаций одним юридическим лицом; оспариваемые суммы по большей части были самостоятельно задекларированы и не уплачены налогоплательщиками; претензии к налоговым органам о неверном расчете долгов рассматривались в процессах по искам отдельных налогоплательщиков, и результаты этих дел в настоящее время полностью учтены. Кроме того, отмечают в ФНС, представленные истцами расчеты в суде были признаны «несостоятельными» из-за отсутствия связи с первичными документами и реальными операциями. «То есть, по сути, [расчеты] направлены на сам факт оспаривания сумм налоговых обязанностей, а не на установление действительного размера налоговых обязанностей», — заключают в ФНС.