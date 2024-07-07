Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем подаст на банкротство

Владелец галереи «Модный сезон» на Охотном Ряду планирует подать заявление о собственном банкротстве. Такое решение компания, связанная с экс-банкиром Хотиным, объясняет обеспечительными мерами суда, парализовавшими ее работу

Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «Торговая галерея», на балансе которой находится комплекс «Модный сезон» на Охотном Ряду, планирует подать заявление о собственном банкротстве. Уведомление об этом намерении 2 июля гендиректор компании направил в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, заметил РБК.

В уведомлении на портале «Федресурс» сказано, что с соответствующим заявлением компания должна будет обратиться в арбитражный суд в течение месяца. Получить комментарий «Торговой галереи» на момент публикации не удалось.

Что такое «Модный сезон» «Модный сезон» — торговая галерея возле Кремля общей площадью около 41 тыс. кв. м. Среди ее арендаторов — «Стокманн», Императорский фарфоровый завод, Liu Jo, Boggi, Escada и другие. В 2015 году комплекс выкупили у структур Сулеймана Керимова экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин и его отец Юрий. Тогда же они приобрели и расположенную в этом здании пятизвездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow (180 номеров), которая занимает около 34,7 тыс. кв. м. «Хотины купили отель, не торгуясь», — говорил тогда один из собеседников РБК. Сейчас владельцем «Торговой галереи» выступает кипрская Iolernico Investments Limited, а Four Seasons — Cabobelar Holdings Limited, по данным СПАРК. Их конечные бенефициары не раскрываются.

Чем «Торговая галерея» объясняет заявление

Из сообщения на «Федресурсе» следует, что компания планирует подать заявление о собственном банкротстве из-за ряда обстоятельств, которые осложняют ее хозяйственную деятельность (то есть предоставление услуг по аренде и управлению недвижимостью). В частности, «Торговая галерея» ограничена в правах владения и пользования собственным имуществом на основании определения Мещанского районного суда от 3 июня, говорится в заявлении. А уже 6 июня в рамках исполнительного производства она передала его судебному приставу-исполнителю, сказано там. Обращение взыскания на активы компании существенно осложнит или сделает невозможной ее хозяйственную деятельность, утверждается в документе.

Сами помещения в составе «Модного сезона» были арестованы еще 3 апреля на основании определения Мещанского районного суда от 19 марта, свидетельствуют данные ЕГРН. Тогда же обеспечительные меры были введены и в отношении Four Seasons, говорится там. Из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы следует, что истцом в деле, по которому введены обеспечительные меры, выступает начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А.А. Васильев. Ответчиком в нем указан именно Алексей Хотин.

Из информации на сайте Мосгорсуда следует, что в ходе этого процесса Васильев просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Другие детали в карточке процесса не раскрываются.

Рассмотрение дела по существу намечено на 8 августа. Но уже в начале июня ФССП сообщала, что исполнила решение суда об обращении в доход государства части Four Seasons Hotel Moscow и «Модного сезона». Тогда приставы обходили магазины, заполняли документы и осматривали помещения.

Адвокат Павел Хлюстов, защищающий Хотина в Мещанском суде, сообщил РБК, что бизнесмен не является собственником гостиницы Four Seasons и «Модного сезона». Он также добавил, что ему неизвестно, планирует ли «Торговая галерея» в дальнейшем подавать заявление о своем банкротстве в суд. По его словам, в настоящий момент суд по ходатайству ФССП принял только обеспечительные меры в отношении «Торговой галереи». Но, как утверждает собеседник РБК, это не обычный арест, ведь активы были принудительно изъяты у собственника и переданы на ответственное хранение АО «Управление недвижимостью», аффилированному с Росимуществом. Именно эту структуру помимо фактического владения суд, по сути, наделил правами по управлению имуществом, говорит Хлюстов. Таким образом, принятые обеспечительные меры просто парализовали нормальную коммерческую деятельность «Торговой галереи», что и приведет к возможному банкротству, если они не будут отменены, резюмирует он.

Что говорят юристы

Целью подачи соответствующего заявления может являться намерение компании продолжить предпринимательскую деятельность, рассуждает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. По его словам, в случае введения процедуры банкротства вероятность этого достаточно высока.

Продолжение работы компании необходимо в том случае, если оно направлено на сохранение или увеличение стоимости конкурсной массы при разумных соразмерных затратах, объясняет Пермяков. Кроме того, наложение ареста с ограничением права пользования приведет к уменьшению стоимости имущества должника в случае последующей продажи на торгах, указывает эксперт. При банкротстве же возможность введения подобных ограничений арбитражным управляющим крайне низка, отмечает он.

Партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев отмечает, что по закону о банкротстве руководитель юрлица обязан подать заявление в суд о собственном банкротстве, если обращение взыскания на имущество существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность. «Можно предположить, что подача такого сообщения является следствием реализации обязанности руководителя ООО «Торговая галерея» обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве», — рассуждает Галанцев. В базе ФССП на данный момент нет сведений об исполнительном производстве по делу, где фигурирует «Торговая галерея». Это может говорить о том, что требования, на основании которых оно было возбуждено, фактически исполнены, добавляет юрист.

Также должник по этому закону может подать заявление о собственном банкротстве, если есть обстоятельства, свидетельствующие о невозможности исполнить денежные обязательства, напоминает Галанцев. Опубликование заявления на «Федресурсе» имеет целью предупредить контрагентов о предстоящем факте самого банкротства. «Для арендаторов основные риски связаны с тем, что договор аренды в связи с банкротством арендодателя может быть расторгнут», — продолжает Галанцев. Если аресты на счета в рамках исполнительных производств наложены не были, то, даже несмотря на подачу заявления о банкротстве арендодателя, платежи по договорам аренды будут поступать ему до момента, пока он не будет признан банкротом. Деньги от арендных платежей арендодатель сможет использовать для расчета с кредиторами, и если до момента банкротства он заключит с ними мировое соглашение, то арендаторы продолжат пользоваться помещениями на условиях договора. Но даже в процедуре банкротства конкурсный управляющий или суд могут счесть обоснованным продление или перезаключение договоров аренды с теми же арендаторами, резюмирует юрист.