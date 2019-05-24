Альфа-банк подал пять исков против Хотина

Альфа-банк подал в Мещанский суд пять исков к арестованному в апреле банкиру Алексею Хотину и его компаниям. По мнению банка, ответчики нарушили условия мирового соглашения 2017 года о споре на $700 млн

Алексей Хотин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Альфа-банк подал в Мещанский районный суд Москвы пять исков против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним компаний. Как удалось выяснить РБК, иски были поданы еще 22 мая.

В пресс-службе Альфа-банка РБК подтвердили подачу исков, отметив, что те связаны с нарушением мирового соглашения с Хотиным, заключенного полтора года назад. Мировое соглашение касалось спора о задолженности Хотина и его структур перед банком примерно на $700 млн.

«Альфа-банк всегда стремится к решению конфликтов мирным путем, что подтверждается подписанием мирового соглашения с компаниями Хотина в конце 2017 года, — отметили в пресс-службе банка. — Но уже в 2019 году заемщик нарушил ряд существенных условий, указанных в кредитном соглашении. Попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке успеха не имели, и банк вынужден был подать иск». Сумму исков Альфа-банк не раскрывает.

РБК направил запрос адвокату Хотина Игорю Мардиросову.

Альфа-банк и Хотин в декабре 2017 года достигли договоренности об урегулировании спора по долгам примерно на $700 млн. Мировое соглашение было утверждено судом. Согласно ему Хотин должен был выплатить сразу часть требуемых банком денег, а Альфа-банк брал на себя обязательства не требовать долги в судебном порядке. В залоге у Альфа-банка находится несколько деловых и торговых центров в Москве, связанных со структурами Хотина.