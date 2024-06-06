Приставы изъяли часть Four Seasons по делу Хотина

Приставы пришли в отель Four Season, расположенный на Манежной площади, для исполнения решения суда об аресте гостиницы и торговой галереи. Собственник — осужденный на девять лет бывший владелец банка «Югра» Хотин

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) исполнила решение суда об обращении в доход государства части гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» у экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

На видеозаписи приставы обходят магазины, заполняют документы и осматривают помещения.

Помещения в составе этого объекта по адресу улица Охотный Ряд, 2 Мещанский суд решил арестовать в начале апреля. Ограничения, помимо торговой галереи, затронули и часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании, что и галерея. По данным Росреестра, речь идет минимум о 34,7 тыс. кв. м, собственником которых выступает компания ООО «Форси». Она, как следует из ее отчетности за 2023 год, является владельцем части здания, «функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow».

Владелец считает, что претензии суда не основаны на нормах права и являются незаконными, сообщил РБК его представитель.

Площади арестовали по делу, истцом в котором выступает руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП А.А. Васильев. Согласно выписке из ЕГРН, он попросил обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Другие детали в карточке дела не раскрывались.

Васильев составил аналогичные иски об изъятии собственности к другим структурам, связанным с предпринимателем, сказано на сайте Мосгорсуда. Речь идет примерно о 50 компаниях, на балансе которых находится более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве.

Хотин — бывший владелец банка «Югра». В марте его приговорили к десяти годам колонии по делу о растрате 23 млрд руб. Вину он не признал.