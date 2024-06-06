 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Приставы изъяли часть Four Seasons по делу Хотина

Приставы пришли в отель Four Season, расположенный на Манежной площади, для исполнения решения суда об аресте гостиницы и торговой галереи. Собственник — осужденный на девять лет бывший владелец банка «Югра» Хотин

Приставы изъяли часть Four Seasons по делу Хотина
Video

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) исполнила решение суда об обращении в доход государства части гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» у экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

На видеозаписи приставы обходят магазины, заполняют документы и осматривают помещения.

Помещения в составе этого объекта по адресу улица Охотный Ряд, 2 Мещанский суд решил арестовать в начале апреля. Ограничения, помимо торговой галереи, затронули и часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании, что и галерея. По данным Росреестра, речь идет минимум о 34,7 тыс. кв. м, собственником которых выступает компания ООО «Форси». Она, как следует из ее отчетности за 2023 год, является владельцем части здания, «функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow».

Владелец считает, что претензии суда не основаны на нормах права и являются незаконными, сообщил РБК его представитель.

Four Seasons приостановила прямое управление отелями в России
Бизнес
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Площади арестовали по делу, истцом в котором выступает руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП А.А. Васильев. Согласно выписке из ЕГРН, он попросил обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Другие детали в карточке дела не раскрывались.

Васильев составил аналогичные иски об изъятии собственности к другим структурам, связанным с предпринимателем, сказано на сайте Мосгорсуда. Речь идет примерно о 50 компаниях, на балансе которых находится более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве.

Хотин — бывший владелец банка «Югра». В марте его приговорили к десяти годам колонии по делу о растрате 23 млрд руб. Вину он не признал.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Four Seasons приставы ФССП Алексей Хотин
Материалы по теме
Представитель Хотина ответил на иск об изъятии части Four Seasons
Бизнес
Приставы решили взыскать земельные участки с экс-владельца ЧЭМК
Бизнес
Прокуратура потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-тренером «Локомотива» Спорт, 14:14
В Подмосковье запустят выпуск запчастей для Boeing 737 и Airbus A-320 Общество, 14:06
СК назвал основную версию убийства на западе Москвы Общество, 14:04
Греф назвал сбалансированным изменение налогов Финансы, 14:01
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 13:57
Цифровая платформа «Мой экспорт»: возможности, развитие и обратная связь Пресс-центр, 13:54
Беглов попросил не называть его «хозяином Петербурга» Политика, 13:50
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
В Кишиневе заявили о желании вступить в ЕС вместе с Приднестровьем Политика, 13:47
Приставы изъяли часть Four Seasons по делу Хотина Бизнес, 13:45
Джокович перенес операцию на колене Спорт, 13:45
Во «Вкусно — и точка» пока не стали планировать выход в Донбасс Бизнес, 13:42
Минфин: спрос иностранцев на обмен активами равен предложению россиян Инвестиции, 13:35
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 13:33
Песков назвал талант условием показа Путину западных карикатур на него Общество, 13:31