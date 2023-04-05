ВТБ раскрыл рекордный убыток за 2022 год

ВТБ зафиксировал в 2022 году убыток в ₽756,8 млрд по РСБУ и ₽612,6 млрд по МСФО. В отличие от кризиса 2009 года, банк решил признать все убытки сразу, сказал зампред ВТБ, и в 2023 году рассчитывает получить рекордную прибыль

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Второй по активам банк в России, ВТБ в 2022 году зафиксировал убытки по РСБУ в размере 756,8 млрд руб. против прибыли в 242,6 млрд руб. годом ранее, сообщил на брифинге зампред банка Дмитрий Пьянов. Госбанк также частично раскрыл финансовые результаты по МСФО: согласно им, совокупный убыток группы составил 612,6 млрд руб. Полученные за прошлый год убытки стали рекордными в истории банка.

Потери при оценке по МСФО оказались меньше, поскольку учитывали разовый доход в 165 млрд руб. от присоединения «Открытия» в декабре прошлого года, сказал Пьянов. По его словам, если бы не этот фактор, «органический убыток» группы составил бы порядка 777 млрд руб.

Для сравнения: в пандемию 2020 года ВТБ оставался прибыльным как по российским, так и по международным стандартам. После мирового финансового кризиса в 2009 году группа фиксировала убыток в размере 59,6 млрд руб. по МСФО.

«Отличие 2022 года от 2009-го моими глазами — нам в прошлом не хватало смелости признать все убытки в ходе кризиса, в самом кризисном периоде. И дальше мы «кашляли» от перенесенных в будущее эффектов кризиса», — отметил Пьянов. Он подчеркнул, что сейчас цель — «оставить действительно все плохое в 2022 году и иметь более резкую траекторию восстановления прибыльности» в будущем.

Факторы убытка

Чистые процентные доходы ВТБ по МСФО за кризисный год упали почти вдвое (минус 50,3%), до 321 млрд руб. Чистые комиссионные доходы сократились на 7,4% и составили 146,8 млрд руб. Эти доходные статьи едва перекрыли только чистые операционные потери группы на уровне 466,7 млрд руб.

ВТБ выделяет четыре фактора, негативно повлиявших на показатели. Из них, по словам Пьянова, сложился доналоговый убыток группы по МСФО в 960 млрд руб.: около 300 млрд руб., или примерно 31,2% от этой суммы, — это потери от имеющейся у ВТБ открытой валютной позиции и «неденежный убыток укрепления рубля» в 2022 году.

«Мы с точки зрения объекта санкций представляли собой удобную цель с большой площадью поражения. Одной из плоскостей поражения являлся наш валютизированный баланс», — подчеркнул Пьянов.

ВТБ попал под блокирующие санкции США 24 февраля в день начала российской военной операции на Украине. Как отметил Пьянов, госбанк оказался в числе первых, кто столкнулся с ограничениями, а на тот момент в России не действовали лимиты ЦБ на снятие наличной валюты с банковских вкладов и счетов. Тогда же фиксировалось быстрое ослабление рубля к доллару и евро. Кроме того, ВТБ не смог заключить валютный своп с Банком России, поскольку тот, на несколько дней позже, тоже столкнулся с заморозкой золотовалютных резервов из-за санкций. Для исполнения требований вкладчиков банк покупал валюту у экспортеров по среднему курсу выше 100 руб. за доллар.

По словам Пьянова, с конца февраля до конца марта ВТБ утратил 40% клиентских средств в долларах США, или почти $19 млрд, и около 68% пассивов в евро (€7 млрд).

229 млрд руб., или 25% доналогового убытка, принесло выбытие «дочек» ВТБ. Значительная часть этой суммы возникла в результате деконсолидации VTB Bank Europe SE во Франкфурте и лондонского подразделения VTB Capital. Обе структуры сейчас находятся под внешним управлением. «По сути, это экономический отъем без какой-либо компенсации наших зарубежных активов», — подчеркнул зампред ВТБ.

Порядка 344 млрд руб. , или 37%, — экстрарезервы . Из них 78 млрд руб. приходится на кредиты населению, поскольку ВТБ был вынужден учесть риски, «в том числе из-за эффекта мобилизации», отметил Пьянов. «Это только часть резервов», — добавил топ-менеджер. Согласно отчетности по МСФО, на покрытие возможных потерь в 2022 году ВТБ направил 514,3 млрд руб., что в 4,4 раза превышает расходы 2021 года. По словам Пьянова, объем активов, замороженных из-за санкций, составил 685 млрд руб. по РСБУ и примерно столько же по МСФО. Объем заблокированных обязательств группа оценивает в 150–180 млрд руб.

, или 37%, — . Из них 78 млрд руб. приходится на кредиты населению, поскольку ВТБ был вынужден учесть риски, «в том числе из-за эффекта мобилизации», отметил Пьянов. «Это только часть резервов», — добавил топ-менеджер. Согласно отчетности по МСФО, на покрытие возможных потерь в 2022 году ВТБ направил 514,3 млрд руб., что в 4,4 раза превышает расходы 2021 года. По словам Пьянова, объем активов, замороженных из-за санкций, составил 685 млрд руб. по РСБУ и примерно столько же по МСФО. Объем заблокированных обязательств группа оценивает в 150–180 млрд руб. 33 млрд руб., или 3,4%, — потери от реализовавшегося процентного риска в 2022 году в результате резкого подъема ключевой ставки.

Что дало ВТБ присоединение «Открытия» «По сути мы приобрели [«Открытие»] за 340 млрд руб., публичная информация в двух пресс-релизах была раскрыта. А чистые активы группы «Открытие» составляют по справедливой стоимости почти 505 млрд руб., то есть дельта дает 165 млрд руб. разового, неповторяющегося дохода, природа которого заключается в том, что мы по рыночной оценке купили то, что стоит по активам дороже», — сказал Пьянов. Согласно отчетности по МСФО, на конец 2022 года совокупные активы ВТБ составили 24,42 трлн руб., увеличившись на 17,1%, или 3,57 трлн руб. Порядка 4 трлн руб. активов дало присоединение «Открытия», уточнили в ВТБ. Без учета этого фактора совокупный кредитный портфель группы вырос бы на 4% против зафиксированных 18,1%. За тот же период привлеченные средства клиентов увеличились на 22%, до 18,5 трлн руб., без учета «Открытия» этот рост составил бы 6%. По словам Пьянова, стратегия интеграции активов «Открытия» в группу ВТБ появится в середине этого года.

Планы и дивиденды

«Стресс пройден, слезы пролиты. Траектория восстановления прибыли позволяет говорить о том, что 2023 год для группы ВТБ <…> имеет все шансы повторить 2021 год с точки зрения рекордной прибыли», — подчеркнул Пьянов. За год до кризиса финансовый результат ВТБ по МСФО составил 327,4 млрд руб. Он уточнил, что цель группы на 2023 год — побить этот рекорд.

За январь—февраль ВТБ уже заработал 91,7 млрд руб., следует из опубликованной промежуточной отчетности по МСФО. По оценкам банка, за первый квартал прибыль составит 140 млрд руб. 31 млрд руб. от этой суммы — разовый доход от консолидации крымского РНКБ.

Тем не менее восстановление прибыльности не означает возврата к дивидендным выплатам, констатировал Пьянов, прибыль будет направляться на восстановление капитала. Топ-менеджер подчеркнул, что зафиксированный только в 2022 году убыток, без возможных дополнительных потерь — «это по сути две годовых прибыли для восстановления статус-кво».

Кроме того, кредитные организации, которые будут использовать послабления ЦБ по капиталу в 2023-м и последующие годы, ограничиваются в выплате дивидендов.

Ситуация с капиталом

На конец 2022 года совокупный капитал группы ВТБ по МСФО составил 1,531 трлн руб., за год он просел почти на треть (минус 31%), сказал Пьянов. Капитальные нормативы при этом оказались на границе требований с учетом надбавок: 11,6% для показателя достаточности собственных средств на групповом уровне (Н20) и 8% для базового капитала (Н20.1).

В отчетности по РСБУ ВТБ применил послабления от ЦБ, что позволило ему сформировать больший запас по капиталу. Норматив достаточности собственных средств банка ВТБ на соло-основе на конец 2022 года составил 10,93% при минимуме в 8%. Показатель достаточности базового капитала был на уровне 6,99%, что тоже выше порогового значения в 4,5%.

В обоих нормативах учитывается «высокая цена» регуляторных послаблений, признал Пьянов: это 6,4%. В феврале 2022 года ЦБ разрешил кредитным организациям зафиксировать докризисные курсы валют и стоимость ценных бумаг для оценки портфелей, а также не ухудшать рисковые категории по кредитам клиентам, пострадавшим от санкций.

Для улучшения капитальной позиции ВТБ с декабря временно остановил выплаты купонов по субординированным облигациям, а в 2023 году рассчитывает провести две допэмиссии акций.

Первая, на 149 млрд руб., уже состоялась: ВТБ конвертировал субординированный депозит на 100 млрд руб., который получил от правительства еще в 2014 году за счет средств Фонда национального благосостояния, а также включил в свой капитал акции РНКБ. Доля государства в капитале группы увеличилась с 65,9 до 76,4%.

Объем второй допэмиссии пока не определен, поскольку размещение акций будет открытым. ВТБ рассчитывает выпустить дополнительно 93 трлн обыкновенных акций, при рыночной стоимости примерно в 2 коп. за бумагу (цена на 4 апреля, по данным Мосбиржи) максимальный объем привлечения может составить 186 млрд руб. Костин ранее отмечал, что ВТБ собрал предварительные заявки на 120 млрд руб.

В отличие от первой, это будет денежная и негосударственная допэмиссия, подчеркнул Пьянов: по его словам, она будет иметь большее значение для поддержки капитала группы, при этом доля государства как акционера не упадет ниже 50% плюс одна акция. Топ-менеджер ВТБ отказался раскрывать, кто может стать якорным инвестором. Ранее издание Frank Media со ссылкой на источники сообщало, что допэмиссию на 120 млрд руб. выкупят несколько негосударственных пенсионных фондов группы Газпромбанка.

В пресс-релизе ВТБ сообщается, что совокупный объем докапитализации в этом году оценивается в 270 млрд руб. По расчетам менеджмента, обе эмиссии позволят банку удержать достаточность основного капитала (Н1.1) на уровне 6% в конце 2023 года, когда большинство льгот от ЦБ перестанут действовать. Пауза в выплате купонов даст позитивный эффект на капитал еще на 36 млрд руб., уточнил Пьянов. По его словам, эти шаги дадут ВТБ «комфортный запас на любую прогнозируемую рыночную волатильность».