Глава ВТБ рассказал о покупке банком долларов по 100 руб.

В конце февраля — начале марта 2022 года клиенты ВТБ сняли со счетов $26 млрд. У банка таких средств не было, ему пришлось покупать валюту по тогдашнему курсу, который превышал 100 руб. за доллар

Андрей Костин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В первые дни после начала военных действий на Украине и последующих санкций против России клиенты ВТБ массово снимали валюту со счетов, и банк вынужден был покупать доллары по невыгодному курсу, сказал в интервью «Россия 24» глава ВТБ Андрей Костин.

По словам Костина, с 24 февраля по 10 марта, пока ЦБ не ввел ограничения на выдачу средств населению в валюте, со счетов ВТБ сняли $26 млрд. «И поскольку у нас таких средств не имелось у самих, мы вынуждены были пойти на рынок и покупать их. А если вы посмотрите средневзвешенную цену за этот период или курс, он был свыше 101 руб. за доллар», — напомнил глава ВТБ.

Костин заявил, что разница между нынешним курсом и значениями конца февраля — начала марта «дает нам [ВТБ] основной на сегодня убыток». Он добавил, что считает действия банка оправданными, потому что была обеспечена стабильность банковского сектора, «удалось избежать паники». Курс доллара, установленный Центробанком на 7 февраля, составляет 70,59 руб.; 4 марта 2022 года он составлял 111 руб.

Глава банка заявил, что по итогам 2022 года ВТБ получит убыток, но не уточнил его размер. Аналитики Альфа-банка предположили, что он может превысить 500 млрд руб. По словам Костина, в текущем году банк рассчитывает на высокую прибыль, она вряд ли достигнет уровня 320 млрд руб. в 2021 году, но будет сопоставима — «то есть такое же количество нулей».

ЦБ в марте 2022 года ввел ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта текущего года снять можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро. Также до конца марта действуют ограничения для физических лиц на вывод средств за рубеж.