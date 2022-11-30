ЦБ даст банкам еще полгода на сокрытие информации о владельцах и сделках

Банк России определился, как долго кредитные организации смогут не публиковать в открытом доступе данные об акционерах, топ-менеджменте или сделках. Эти сведения несут санкционные риски, пояснил ЦБ

Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российские банки получат право до 1 июля 2023 года не раскрывать «чувствительную к санкционному риску информацию», сообщил Банк России. Речь идет о сведениях, которые касаются структуры собственности организаций, их владельцев и бенефициаров, членов органов управления, а также информации о сделках M&A (слияния и поглощения), присоединения и реорганизации.

Но участники рынка с 1 января следующего года должны вернуться к регулярному обязательному раскрытию финансовой отчетности в «модифицированном виде». После начала российской военной операции на Украине и последовавшими санкциями против крупнейших банков ЦБ с марта вводил запрет на публикацию обязательной банковской отчетности.

На фоне кризиса регулятор давал и другие послабления для кредитных организаций. Как следует из сообщения ЦБ, он определился со сроком действия всех применяемых льгот. Среди них:

Послабления для банков по созданию резервов продлены, но на разные сроки для разных групп кредитов. Речь идет только о ссудах, выданных до 18 февраля. По кредитам юрлицам с просрочкой до 90 дней покрытие возможных потерь банки должны сформировать до 30 июня 2023 года.

Если долг квалифицирован как проблемный больше трех месяцев, то «это означает наличие явных проблем и льготный режим на такие кредиты не распространяется», подчеркнул ЦБ. По этому параметру регулятор сделал исключение только для валютных ссуд компаниям-нерезидентам, если их выдали банки, попавшие под блокирующие санкции.

По кредитам физлицам и предприятиям малого и среднего бизнеса льготные условия резервирования банки смогут применять до 31 декабря 2023 года.

До 30 июня следующего года ЦБ не будет наказывать банки за нарушение нормативов концентрации по остаткам в Национальном клиринговом центре и Национальном расчетном депозитарии. Из-за санкций банки фактически утратили возможность управлять риском концентрации по некоторым активам, указал регулятор. Банк России намерен скорректировать основную инструкцию 199-И, которая устанавливает правила расчета этих нормативов.

по остаткам в Национальном клиринговом центре и Национальном расчетном депозитарии. Из-за санкций банки фактически утратили возможность управлять риском концентрации по некоторым активам, указал регулятор. Банк России намерен скорректировать основную инструкцию 199-И, которая устанавливает правила расчета этих нормативов. Для системно значимых банков ЦБ решил еще на год сохранить послабления по нормативам ликвидности . Крупные игроки, в частности, смогут удерживать значение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) ниже 100%, но обязаны иметь план, направленный на улучшение ситуации в 2023 году.

. Крупные игроки, в частности, смогут удерживать значение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) ниже 100%, но обязаны иметь план, направленный на улучшение ситуации в 2023 году. Регулятор позволит участникам рынка еще год совершать операции по выкупу акций или долей у нерезидентов без ущерба для своего капитала. К таким сделкам можно будет не применять повышенные коэффициенты риска и не создавать дополнительные резервы. На тот же срок банкам продлили возможность выкупать собственные еврооблигации с дисконтом, если нет возможности аннулировать такие бумаги, и учитывать доход от их переоценки при расчете капитала.

Для кредиторов также сохранили рекомендацию до конца 2023 года реструктурировать кредиты, не начислять пени и штрафы должникам.

Две важные льготы, которые ЦБ не будет продлевать Фиксация валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества, которая была введена в феврале этого года на фоне обвала рынка и позволяла банкам не признавать потери из-за этого.

Возможность не соблюдать лимиты по открытым валютным позициям. ЦБ вводил эту меру весной и расширял льготу летом, когда банки столкнулись со сложностями при покупке хеджирующих производных инструментов в валюте и в работе с валютными корреспондентскими счетами за рубежом.

Новые послабления

В сентябре глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов говорил, что регулятор намерен дать рынку длительный льготный период для признания прямых потерь из-за кризиса и на работу с замороженными активами. Эти же предложения содержатся в пресс-релизе ЦБ.

«Рассрочка» на 10 лет, до конца 2032 года, по созданию резервов на возможные потери «по полностью заблокированным активам» из-за санкций. Речь в первую очередь идет о кредитах заемщикам из недружественных стран, «по которым нет альтернативных источников возмещения», подчеркивает ЦБ. В качестве таких источников названы корсчета, межбанковские кредиты, иные требования к иностранным банкам, кредиты и прочие требования (в том числе и облигации). Во-вторых, льгота распространяется на совершенные платежи по еврооблигациям, которые заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, а также на валютные счета в НРД. «Рассрочка» предполагает, что в течение 10 лет участники рынка должны будут равномерно снижать чистый объем заблокированных активов. Это возможно либо за счет досоздания резервов, либо за счет сделок с иностранными контрагентами.

Еще одна системная мера — временное «обнуление» требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала банков: участники рынка могут не соблюдать дополнительные требования в течение 2023 года, но постепенно восстановить прежние нормативы в течение пяти лет.

На этот срок для них будут действовать ограничения на выплату дивидендов акционерам (до 50% прибыли текущего года и 0% прибыли прошлых лет). Целевой уровень надбавок — 3,5% для системно значимых банков и 2,5% для банков с универсальной лицензией.