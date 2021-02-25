Чистая прибыль ВТБ в год пандемии оказалась на четырехлетнем минимуме

Вторая причина сокращения прибыли госбанка — рост стоимости риска по кредитам (cost of risk, CoR) из-за создания резервов. В 2020 году показатель прибавил 110 базисных пунктов и достиг в целом по кредитному портфелю 1,9%. На покрытие возможных потерь по ссудам ВТБ направил 249,8 млрд руб., объем резервирования вырос в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Как отметил Пьянов, коэффициент покрытия активов резервами составил 120% при сохранении доли неработающих кредитов на уровне 5,7% в четвертом квартале. При этом ВТБ из-за пандемии реструктурировал ссуды на 1,7 трлн руб. (13% совокупного портфеля), более 80% кредитов с пересмотренными условиями были выданы корпоративным клиентам.

Целевой ориентир по чистой прибыли для ВТБ на текущий год — 250–270 млрд руб., сказал Пьянов. «Каким способом мы собираемся сделать прыжок вроде бы оптически гигантский от 75 млрд до 250–270 млрд руб.? Все, что мы собираемся сделать, — не повторить обесценение непрофиля, который мы более чем зарезервировали и обесценили в 2020 году и нормализовать cost of risk», — пояснил топ-менеджер ВТБ. Нормализованная прибыль 2020 года без влияния разовых эффектов оценивается менеджментом банка более чем в 220 млрд руб.

На что могут рассчитывать акционеры госбанка

Во втором полугодии 2020 года ситуация с капиталом улучшилась, и ВТБ готов вернуться к выплате дивидендов к желаемому правительством уровню, следует из комментариев Пьянова. Ранее из-за кризиса и пандемии ВТБ пересмотрел свои планы по дивидендам за 2019 год и выплатил акционерам в пять раз меньше обещанного — 20,12 млрд руб., или 10% чистой прибыли. Перечисление вознаграждения акционерам будет единовременным — и по привилегированным, и по обыкновенным акциям, уточнил Пьянов.

Но на конец четвертого квартала норматив достаточности капитала группы (Н20) составил 11,8%, что на 0,3 п.п. выше уровня для системно значимых банков с учетом надбавок. Это произошло в том числе за счет секьюритизации кредитов и выпуска субординированных облигаций. «Менеджмент будет предлагать 50% от 73,5 млрд руб. к выплате в виде дивидендов по итогам 2020 года и дальше, по мере нормализации прибыли», — сказал Пьянов. Таким образом, на вознаграждение акционерам может быть направлено 36,75 млрд руб.

Планы на выкуп «префов» заморожены

Осенью 2020 года топ-менеджмент ВТБ начал активно обсуждать с Минфином обратный выкуп привилегированных акций. Переговоры пока не дали результата, предложенный банком план реализации схемы был признан нерабочим, сказал Пьянов.

Сейчас у ВТБ три типа акций: обыкновенные и два класса привилегированных. «Префы» первого типа на 214 млрд руб. размещены в пользу Минфина, а второго, на 307,4 млрд руб., — в пользу Агентства по страхованию вкладов. При этом доля таких бумаг в уставном капитале ВТБ превышает 80%, следует из информации на сайте ЦБ. Объем дивидендов по привилегированным акциям определяется каждый год отдельно, и инвесторы не могут заранее предугадать величину выплат.

Выкуп «префов» упростит структуру капитала ВТБ, сформирует лучшую прогнозируемость и в итоге увеличит стоимость акций, отмечали ранее в ВТБ. «У нас никогда не было цели эту дискуссию с Минфином выстроить для какого-то увлечения капитала, мы заботились во многом об интересах миноритарных акционеров», — пояснил Пьянов. Предполагалось, что обратный выкуп привилегированных бумаг на 521 млрд руб. начнется уже в этом году и займет семь лет.

Однако план был отвернут из-за расхождения интересов сторон. ВТБ заинтересован в сохранении дивидендных выплат на уровне 50% и равной дивидендной доходности по всем типам бумаг. «По мнению Минфина, это будет замена инструментария, который генерит перманентный дивидендный доход, на инструментарий ограниченного периода генерации такого же дивидендного дохода», — объяснил Пьянов, уточнив, что альтернативного сценария выкупа «префов» пока нет.

В ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев говорил в интервью Reuters, что сделка с привилегированными акциями ВТБ в итоге должна сопровождаться поступлениями в бюджет. «Конвертация «префов» в обычные не рассматривается, потому что это размытие существующих акционеров с учетом объема «префов», а с другой стороны, это не принесет им дополнительный капитал», — пояснял чиновник.