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Финансы ,  
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Чистая прибыль ВТБ в год пандемии оказалась на четырехлетнем минимуме

Финансовый результат был бы выше запланированного на 2020 год, если бы не создание резервов и обесценение непрофильных активов, подчеркивают в банке. В 2021 году ВТБ рассчитывает на «прыжок» по приросту прибыли
ВТБ VTBR ₽0,03779 +0,83% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Кризис и пандемия сократили чистую прибыль ВТБ почти на две трети: в 2020 году банк показал финансовый результат на уровне 75,3 млрд руб., что на 63% меньше уровня 2019 года, следует из его отчетности по МСФО на 31 декабря. Это минимум с 2016 года — тогда банк показал чистую прибыль на уровне 51,6 млрд руб. Если бы не разовые факторы, чистая прибыль банка достигла бы 223 млрд руб., что соответствовало прогнозным ориентирам до пандемии, сказал журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Что повлияло на финансовый результат ВТБ

В 2020 году чистые процентные доходы госбанка увеличились на 21%, или на 531,7 млрд руб., а чистые комиссионные — на 13%, или 136,8 млрд руб. По словам Пьянова, поддержку финансовому результату оказало сокращение отчислений в Фонд страхования вкладов и снижение ставок на рынке, а итоговая низкая прибыльность связана с двумя «основными искажениями».

Во-первых, это высокий объем переоценки непрофильных активов банка: по итогам года показатель достиг 126,4 млрд руб. Согласно отчетности, значительный рост переоценки произошел во второй половине прошлого года (38,6 млрд руб. в третьем и 32,6 млрд руб. в четвертом квартале). Если во втором квартале стоимость непрофильных активов упала из-за простоя стадиона «ВТБ Арена», то во втором полугодии на это повлияла отрицательная переоценка земель в Подмосковье, уточнил Пьянов.

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Финансы
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

Вторая причина сокращения прибыли госбанка — рост стоимости риска по кредитам (cost of risk, CoR) из-за создания резервов. В 2020 году показатель прибавил 110 базисных пунктов и достиг в целом по кредитному портфелю 1,9%. На покрытие возможных потерь по ссудам ВТБ направил 249,8 млрд руб., объем резервирования вырос в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Как отметил Пьянов, коэффициент покрытия активов резервами составил 120% при сохранении доли неработающих кредитов на уровне 5,7% в четвертом квартале. При этом ВТБ из-за пандемии реструктурировал ссуды на 1,7 трлн руб. (13% совокупного портфеля), более 80% кредитов с пересмотренными условиями были выданы корпоративным клиентам.

Целевой ориентир по чистой прибыли для ВТБ на текущий год — 250–270 млрд руб., сказал Пьянов. «Каким способом мы собираемся сделать прыжок вроде бы оптически гигантский от 75 млрд до 250–270 млрд руб.? Все, что мы собираемся сделать, — не повторить обесценение непрофиля, который мы более чем зарезервировали и обесценили в 2020 году и нормализовать cost of risk», — пояснил топ-менеджер ВТБ. Нормализованная прибыль 2020 года без влияния разовых эффектов оценивается менеджментом банка более чем в 220 млрд руб.

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На что могут рассчитывать акционеры госбанка

Во втором полугодии 2020 года ситуация с капиталом улучшилась, и ВТБ готов вернуться к выплате дивидендов к желаемому правительством уровню, следует из комментариев Пьянова. Ранее из-за кризиса и пандемии ВТБ пересмотрел свои планы по дивидендам за 2019 год и выплатил акционерам в пять раз меньше обещанного — 20,12 млрд руб., или 10% чистой прибыли. Перечисление вознаграждения акционерам будет единовременным — и по привилегированным, и по обыкновенным акциям, уточнил Пьянов.

Но на конец четвертого квартала норматив достаточности капитала группы (Н20) составил 11,8%, что на 0,3 п.п. выше уровня для системно значимых банков с учетом надбавок. Это произошло в том числе за счет секьюритизации кредитов и выпуска субординированных облигаций. «Менеджмент будет предлагать 50% от 73,5 млрд руб. к выплате в виде дивидендов по итогам 2020 года и дальше, по мере нормализации прибыли», — сказал Пьянов. Таким образом, на вознаграждение акционерам может быть направлено 36,75 млрд руб.

ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Планы на выкуп «префов» заморожены

Осенью 2020 года топ-менеджмент ВТБ начал активно обсуждать с Минфином обратный выкуп привилегированных акций. Переговоры пока не дали результата, предложенный банком план реализации схемы был признан нерабочим, сказал Пьянов.

Сейчас у ВТБ три типа акций: обыкновенные и два класса привилегированных. «Префы» первого типа на 214 млрд руб. размещены в пользу Минфина, а второго, на 307,4 млрд руб., — в пользу Агентства по страхованию вкладов. При этом доля таких бумаг в уставном капитале ВТБ превышает 80%, следует из информации на сайте ЦБ. Объем дивидендов по привилегированным акциям определяется каждый год отдельно, и инвесторы не могут заранее предугадать величину выплат.

Выкуп «префов» упростит структуру капитала ВТБ, сформирует лучшую прогнозируемость и в итоге увеличит стоимость акций, отмечали ранее в ВТБ. «У нас никогда не было цели эту дискуссию с Минфином выстроить для какого-то увлечения капитала, мы заботились во многом об интересах миноритарных акционеров», — пояснил Пьянов. Предполагалось, что обратный выкуп привилегированных бумаг на 521 млрд руб. начнется уже в этом году и займет семь лет.

Однако план был отвернут из-за расхождения интересов сторон. ВТБ заинтересован в сохранении дивидендных выплат на уровне 50% и равной дивидендной доходности по всем типам бумаг. «По мнению Минфина, это будет замена инструментария, который генерит перманентный дивидендный доход, на инструментарий ограниченного периода генерации такого же дивидендного дохода», — объяснил Пьянов, уточнив, что альтернативного сценария выкупа «префов» пока нет.

В ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев говорил в интервью Reuters, что сделка с привилегированными акциями ВТБ в итоге должна сопровождаться поступлениями в бюджет. «Конвертация «префов» в обычные не рассматривается, потому что это размытие существующих акционеров с учетом объема «префов», а с другой стороны, это не принесет им дополнительный капитал», — пояснял чиновник.

Автор
Юлия Кошкина
банки ВТБ отчетность по МСФО дивиденды
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