ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированых облигаций

Банк объявил, что временно не будет перечислять доход по 12 выпускам субординированных облигаций и по бессрочным еврооблигациям

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ВТБ с 6 декабря временно приостанавливает выплаты дохода по некоторым выпускам субординированных облигаций.

«ВТБ в целях укрепления капитальной позиции принял решение о временной приостановке выплаты дохода по ряду субординированных облигаций. Такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором», — говорится в сообщении госбанка, поступившем в РБК.

Приостановка выплат затронет бессрочные субординированные еврооблигации ВТБ — по ним не будет начисляться купонный доход до возврата банка к выплате дивидендов. Кроме того, начисленный купонный доход за 2023 год не будет выплачиваться по 12 выпускам субординированных бондов.

«Никаких ограничений по вторичному обращению и проведению сделок с субординированными облигациями сегодняшнее решение не несет», — уточнили в ВТБ. В банке подчеркнули, что ВТБ выполняет все нормативы ЦБ по достаточности капитала и «реализует меры по укреплению капитальной позиции».