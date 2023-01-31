ВТБ увеличит капитал на ₽300 млрд через продажу акций государству

ВТБ увеличит уставный капитал на ₽300 млрд, продав свои акции Минфину и Росимуществу

ВТБ принял решение об увеличении уставного капитала через размещение обыкновенных акций по закрытой подписке более чем на 300 млрд руб., акции выкупят Росимущество и Минфин, пишет «Коммерсантъ». Соответствущее решение было принято на собрании акционеров.

Таким образом, уставный капитал банка вырастет до почти 954 млрд руб.

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