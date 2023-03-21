ВТБ ответил на данные о выкупе допэмиссии НПФ «Газпромбанка»

Frank Media сообщил, что дополнительные акции банка выкупят негосударственные пенсионные фонды «Газпромбанка». В допэмиссии могут участвовать любые инвесторы, о новом составе акционеров говорить рано, сказали в ВТБ

В допэмиссии акций могут участвовать любые инвесторы, поэтому рано говорить о новом составе акционеров, заявили РБК в пресс-службе ВТБ, комментируя публикацию Frank Media.

«В допэмиссии государство не участвует, она проводится для привлечения нового частного капитала в банк. Допэмиссия предполагает размещение акций на открытом рынке, в ней могут поучаствовать любые инвесторы, поэтому говорить о новом составе акционеров преждевременно», — сказали в пресс-службе банка.

По данным Frank Media, дополнительные акции ВТБ, по словам двух источников, выкупят негосударственные пенсионные фонды «Газпромбанка» (включает «Газпромбанк-фонд»). По словам еще одного собеседника, всю допэмиссию купит группа пенсионных фондов, название он не уточнил. Источник, близкий к руководству ЦБ, сообщил, что ее, по сути, приобретет «один покупатель».

В конце января акционеры ВТБ утвердили размещение дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 302 млрд руб. Речь шла о выпуске 30 трлн 19 млрд акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. В начале февраля ЦБ зарегистрировал допэмиссию банка. Цена размещения акций составила 0,017085 руб., ВТБ рассчитывал привлечь в капитал до 515,9 млрд руб. Тогда же глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что на второй квартал 2023 года запланирована вторая дополнительная эмиссия. «Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто коммерческая, мы будем размещать акции на рынке, на открытом рынке. У нас есть предварительные заявки на порядка 120 млрд рублей уже», — говорил он. По его словам, ВТБ надеется привлечь на менее 270 млрд руб.

Весной 2021 года новым акционером «Газпромбанка» в результате допэмиссии стал «Газфонд Пенсионные накопления». Как писала газета «Коммерсантъ», НПФ приобрел около 3 млн акций банка (0,5% от капитала), заплатив 2 млрд руб. До этого акции «Газпромбанка» купил «Газфонд» (НПФ владеет 41,58% акций). Крупнейшим акционером банка является группа «Газпром» (контролирует 49,87% акций: 29,76% напрямую и 20,11% через «Газпром капитал»).