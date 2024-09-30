Власти подготовили первый за 5 лет «структурно сбалансированный» бюджет

В проекте бюджета на 2025–2027 годы расходы на экономику, оборону и соцподдержку сбалансированы с источниками финансирования. В расходах всей бюджетной системы социальная политика в 2025-м осталась крупнейшим разделом госрасходов

Антон Силуанов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Правительство в понедельник, 30 сентября, внесло в Госдуму проект федерального бюджета на трехлетку — 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В материалах кабмина указаны три основных приоритета: выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, расходы на оборону и безопасность, а также технологический суверенитет.

Как сверстали новый бюджет

Особенностью этого бюджета стала его «структурная сбалансированность» впервые за несколько лет: его расходы (по плану это примерно 41,5 трлн руб. в 2025 году) в точности должны быть равны сумме ненефтегазовых доходов (29,4 трлн руб.), базовых нефтегазовых доходов (то есть рассчитанных исходя из цены нефти $60 за баррель — 9,1 трлн руб.), расходов на обслуживание госдолга (3,2 трлн руб.) и разности между предоставлением и погашением внутригосударственных бюджетных и межгосударственных кредитов (минус 0,2 трлн руб.).

В 2023 году расходы бюджета были больше, чем сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, процентных расходов и сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов, на 2,8 трлн руб. (1,6% ВВП). По итогам 2024 года они должны быть больше на 3,1 трлн руб. (также 1,6% ВВП), следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», подготовленных вместе с проектом бюджета. Это и есть структурный первичный дефицит, который правительство решило временно допустить с 2022 года для преодоления санкционного давления и поддержки структурной трансформации экономики. В основном он покрывался использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), накопленных в предыдущие годы.

Структурный первичный дефицит бюджета существовал с 2019 года. В пандемийном 2020 году он составил 3 трлн руб., а в шоковом с точки зрения санкций 2022-м — 7 трлн руб. В 2021 году, до жестких санкций Запада, предполагалось, что структурный дефицит в 2022–2024 годах будет составлять 0,5% ВВП ежегодно, или около 0,7 трлн руб. Еще осенью 2022 года Минфин запланировал возврат к нормальному бюджетному правилу со структурным первичным балансом с 2025 года. Это поможет сдержать инфляционные процессы на краткосрочном горизонте, укрепит финансовый суверенитет и устойчивость экономики, отмечает Минфин в пресс-релизе.

Бюджетная политика значимо влияет на динамику совокупного спроса и инфляции, отмечает Банк России в проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» от 27 сентября. ЦБ исходил из сохранения структурного первичного дефицита на нулевом уровне с 2025 года. Если бы повышенные расходы остались и в 2025 году, это могло бы оказать дополнительное инфляционное давление в период, когда ЦБ борется с высокой инфляцией (8,6% за год по состоянию на 23 сентября) повышениями ключевой ставки (в настоящее время составляет 19%).

Общие расходы федерального бюджета в 2025 году составят почти 41,5 трлн руб. при доходах 40,3 трлн руб. (общий дефицит — 1,17 трлн руб.). Расходы будут на 5% больше, чем текущая оценка расходов 2024 года (39,4 трлн руб.), следует из проекта бюджета, изученного РБК. Учитывая заложенный в проект бюджета прогноз по инфляции на конец 2025 года (4,5%), расходная динамика будет примерно соответствовать общей инфляции. На структурном первичном уровне нулевой дефицит закладывается на все три года и вплоть до 2030 года. Итоговый же дефицит, который будет финансироваться в основном за счет госзаимствований, образуется в силу того, что затраты на обслуживание госдолга (более 3 трлн руб. в 2025 году) превышают дополнительные нефтегазовые доходы (1,8 трлн руб. в 2025-м). Последние с некоторым временным лагом зачисляются в ФНБ.

С 2025 года также произойдут значительные структурные изменения в бюджетной политике, отмечает Минфин: доходная база, за счет которой удастся «стратегическая концентрация» финансовых ресурсов на новых национальных проектах, будет перманентно увеличена за счет изменения налогов 2024 года, включая пятиступенчатую прогрессию НДФЛ, повышение общей ставки налога на прибыль с 20 до 25%, введение обязанности по уплате НДС для части бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Налоговые новации суммарно дадут бюджету около 3 трлн руб. ежегодных дополнительных доходов в 2025–2027 годах, оценивал в сентябре Банк России.

Общие прогнозируемые расходы государства, включая расходы федерального бюджета, консолидированные расходы регионов и расходы госфондов — Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования, в 2025 году составят 79,9 трлн руб., следует из сопроводительных материалов проекта бюджета.

Во сколько обойдутся новые нацпроекты

Минфин указывает, что уровень и структура расходов определены исходя из «приоритетного финансирования мероприятий, направленных на поддержку населения, структурную трансформацию экономики и достижение национальных целей развития».

Совокупные расходы федерального бюджета на реализацию 19 обновленных национальных проектов в 2025–2027 годах составят более 18 трлн руб., самыми дорогостоящими из них станут проекты «Семья» (почти 8,6 трлн руб. на трехлетку) и «Инфраструктура для жизни» (3,9 трлн руб.). Всего же до 2030 года (на этот срок рассчитаны нацпроекты) планируется потратить на их реализацию 40 трлн руб., что вдвое больше, чем в предыдущую шестилетку, заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов. В 2018–2023 годах действовали 14 национальных проектов, в 2024 году к ним добавился проект «Беспилотные авиационные системы».

Основные расходы нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приходятся на строительство и ремонт федеральных трасс (2,1 трлн руб. на три года по федеральному проекту «Развитие федеральной сети») и развитие дорог регионального и местного значения (1,1 трлн руб. по федпроекту «Региональная и местная дорожная сеть»). Также нацпроект предусматривает финансирование проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, строительству и модернизации объектов питьевого водоснабжения, а также поддержку регионов в части развития электрического общественного транспорта.

Экономический блок национальных проектов изменился по сравнению с предыдущей шестилеткой. Со следующего года будет действовать нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», который включил в себя меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также повышения производительности труда. Ранее этому были посвящены отдельные нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», на который в федеральном бюджете на 2024 год было заложено 67,8 млрд руб., и «Производительность труда» (5,4 млрд руб. в 2024 году). Теперь в состав нацпроекта вошли одноименные федеральные проекты с сопоставимым финансированием (59,9 млрд руб. в 2025 году для МСП и 4,9 млрд руб. в 2025 году для «Производительности труда» с последующим повышением до 5,6 млрд руб. в 2026 году и 5,1 млрд руб. в 2027-м).

Кроме того, «Эффективная и конкурентная экономика» включает федеральные проекты «Низкоуглеродное развитие», «Технологии» и «Повышение инвестиционной активности». На поддержку инвестиций приходится наибольшая часть всего финансирования нацпроекта: 125,7 млрд руб. в 2025 году с последующим снижением до 27 млрд руб. в 2027-м. Основную часть этих денег составит имущественный взнос в ВЭБ.РФ на возмещение расходов по кредитам в рамках «фабрики» проектного финансирования. В целом запланированные ассигнования на нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» снижаются к 2027 году: если на 2025 год предусмотрены расходы в размере около 207 млрд руб., то на 2026 год — 162 млрд руб., а на 2027-й — 99 млрд руб.

На новую шестилетку перешли национальные проекты «Международная кооперация и экспорт» (147,2 млрд руб. на три года) и «Туризм и индустрия гостеприимства» (196,7 млрд руб. в 2025–2027 годах).

Расходы в рамках нового национального проекта «Кадры», призванного бороться с кадровым голодом (безработица прогнозируется на уровне 2,6% в ближайшие три года), запланированы в объеме 50,8 млрд руб. в 2025–2027 годах. Наибольшая часть ассигнований выделена на федпроект «Активные меры содействия занятости», включающий господдержку найма отдельных категорий граждан и создание рабочих мест для инвалидов, и проект «Управление рынком труда», направленный на повышение эффективности службы занятости.

Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2025 году составят 4,35 трлн руб., следует из проекта бюджета (10,5% всех расходов). В 2024 году расходы по этому разделу должны были составить 4,2 трлн руб. (11,5%), исходя из закона о бюджете. Ассигнования по нацпроектам частично проходят по разделу «Национальная экономика».

Что предусматривают проекты технического суверенитета

В проекте бюджета заложены средства на пул новых национальных проектов технологического суверенитета, которые в апреле этого года поручил разработать президент Владимир Путин. В него вошли девять нацпроектов общей стоимостью почти 1,8 трлн руб. за три года:

«Экономика данных и цифровая трансформация государства»;

«Средства производства и автоматизации»;

«Новые материалы и химия»;

«Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;

«Новые технологии сбережения здоровья»;

«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»;

«Беспилотные авиационные системы»;

«Новые атомные и энергетические технологии»;

«Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Самый ресурсоемкий из новых нацпроектов технологического суверенитета — «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (около 679 млрд руб. за три года). Финансирование проекта в 2025 году запланировано в объеме 167,7 млрд руб., в 2026 году — 249,8 млрд руб., в 2027 году — 261,2 млрд руб. В него в том числе войдут федеральные проекты по производству самолетов и вертолетов (финансирование составит более 350 млрд руб. за три года) и по производству судов и судового оборудования (финансирование прогнозируется в объеме 225,8 млрд руб. за три года).

Второй по стоимости в этом блоке — нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его финансирование запланировано в объеме 129,1 млрд руб. в 2025 году, 161,8 млрд руб. в 2026 году, 167 млрд руб. в 2027 году. Планируются в том числе развитие инфраструктуры для доступа в интернет (включая создание низкоорбитальной спутниковой группировки), поддержка российских решений по внедрению искусственного интеллекта, поддержка отечественных цифровых разработок, усиление кибербезопасности и «обеспечение сетевого суверенитета», а также развитие информационных систем госорганов. Так, например, в 2027 году планируется потратить 5,3 млрд руб. на строительство федерального центра обработки данных МВД.

На нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» планируется потратить 4,8 млрд руб. в 2025 году, 4,7 млрд руб. в 2026-м и 5 млрд руб. в 2027-м. В рамках этого нацпроекта будут реализованы два федеральных проекта: «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения» и «Управление медицинской наукой». Второй подразумевает внедрение и совершенствование системы отбора и поддержки прикладных медицинских исследований.

Сколько направят на оборону и безопасность

В 2025 году общие расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» составят почти 13,5 трлн руб., или 32,5% расходов. Данные о полных расходах Минобороны и основных параметрах гособоронзаказа относятся к секретным, следует из пояснительной записки.

Закон о бюджете 2024 года предусматривал, что в текущем году по разделу «Национальная оборона» потратят 10,4 трлн руб., или 28,3% общих расходов.

«В проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО. Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК», — говорится в сообщении правительства.

В разделе «Социальная политика» проходят пенсии бывшим военным, жилищное обеспечение военнослужащих, некоторые другие выплаты военнослужащим. Так, ассигнования на пенсии военнослужащим и силовикам (МВД, Росгвардия и т.д.) и членам их семей в 2025 году, как планируется, составят 1,37 трлн руб.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2025 году составят 3,46 трлн руб. Сюда входят, в частности, ассигнования на обеспечение деятельности полиции, Росгвардии, Генпрокуратуры и Следственного комитета, МЧС и т.д.

Каким будет социальный бюджет

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2025 году составят 6,49 трлн руб., или 15,7% совокупных бюджетных трат, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Минфин отмечает, что на социальные цели, включая приоритеты, объявленные президентом (соцподдержка, развитие здравоохранения, социальной инфраструктуры, поддержка материнства и детства), будут направлены в том числе средства, полученные в результате налоговых новаций, принятых в 2024 году.

В 2024 году по этому разделу предусмотрены расходы в объеме около 7,86 трлн руб. Осенью 2023 года Силуанов подчеркивал, что федеральный бюджет, несмотря на рост военных расходов, сохраняет социальную направленность. В Минфине поясняли, что социальные расходы бюджета в расширенном понимании (сумма расходов по разделам «Социальная политика», «Образование», «Здравоохранение», «Физкультура и спорт», «Культура, кино») составляют более 30% всего федерального бюджета.

Исходя из проекта бюджета на 2025 год, социальные расходы в расширенном понимании составят примерно 10,2 трлн руб.

При этом, поскольку наиболее значительная доля социальных расходов в масштабах всей страны лежит на регионах, в структуре расходов всей бюджетной системы на «Социальную политику» в 2025 году приходится 23,2 трлн руб., или почти 11% ВВП (с этой точки зрения это по-прежнему крупнейший раздел госрасходов), следует из «Основных направлений».

Техническое снижение трат по социальному разделу в 2025 году объясняется тем, что совокупный трансферт из федерального бюджета Социальному фонду России (СФР) предполагается на уровне около 4 трлн руб., в то время как действующий закон о бюджете предусматривал его на уровне 5,28 трлн руб. За счет этого трансферта федеральное правительство в том числе компенсирует Соцфонду льготные тарифы страховых взносов. Но сокращение трансферта никак не повлияет на выполнение обязательств перед пенсионерами, так как финансирование будет осуществлено за счет остатков на счетах Соцфонда (на начало 2024 года превышали 1 трлн руб., должны вырасти еще в 2024 году в связи с активным ростом зарплат и, соответственно, отчислений работодателей на пенсионное страхование работников). Проект бюджета СФР, также внесенный в Думу 30 сентября, прописывает направление остатков федеральных трансфертов, образовавшихся в бюджете фонда на начало 2025 года в результате неполного их использования, на те же цели, на которые они предназначались, в том числе на выплату пенсий.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса предлагается поднять порог зарплат их работников, выше которого компании платят пониженный тариф страховых взносов — 15 вместо 30%, следует из материалов к проекту бюджета. С 2025 года этот порог планируется увеличить с одного до полутора минимального размера оплаты труда (МРОТ), что увеличит поступления СФР от страховых взносов. В 2025 году МРОТ составит 22 440 руб., увеличившись на 16,5%.

Ранее в сентябре «Деловая Россия» предложила поднять этот порог еще выше — до двух МРОТ, обосновывая это тем, что мера будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке малого и среднего бизнеса (с обложением более значительной части зарплат полным тарифом уменьшается мотивация платить меньшие зарплаты).

Расходы, связанные с поддержкой семьи, социальными выплатами, остаются масштабными. Их основной объем будет сконцентрирован в нацпроекте «Семья». Так, на предоставление материнского капитала в 2025 году будет направлено 537 млрд руб., на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка — 1,4 трлн руб. Эти меры включены в один из пяти федеральных проектов, составляющих нацпроект, а именно в «Поддержку семьи», следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

Среди наиболее крупных по объему финансирования мер нацпроекта также оказались субсидии «Дом.РФ» для компенсации ставок по льготным ипотечным программам. В 2025 году на них планируется направить 637 млрд руб. Помимо этого, в нацпроект вошли такие меры, как проведение статистического наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе «многодетные семьи» (о таких планах РБК писал ранее), «адресное» строительство детских садов, софинансирование региональных программ повышения рождаемости. Совокупный «детский бюджет» в рамках трехлетки превысит десятитриллионный объем, говорил глава правительства Михаил Мишустин.