«Деловая Россия» предложила поднять страховые взносы для малого бизнеса

«Деловая Россия» выступает за повышение порога зарплат, после которого малый и средний бизнес платит страховые взносы по льготному тарифу. Там считают, что это поможет «обелению» сектора. «Опора России» — против роста нагрузки

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Деловая Россия» предлагает увеличить с одного до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) порог зарплаты, с которого малый и средний бизнес платит пониженный тариф страховых взносов. Соответствующее предложение содержится в письме председателя организации Алексея Репика на имя министра финансов Антона Силуанова. РБК ознакомился с содержанием письма, его подлинность подтвердили источник в деловом объединении, а также пресс-служба Минфина.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса в качестве меры поддержки малых и средних предприятий власти ввели для них льготу по уплате взносов во внебюджетные фонды. Размер страховых взносов с части зарплаты, превышающей МРОТ, составил 15% вместо 30%. Норма действует до сих пор. С части зарплаты до этого порога (то есть равной МРОТ) работодатель по-прежнему уплачивает 30% взносов.

Из льготных 15% 10 п.п. идет на обязательное пенсионное страхование и 5 п.п. — на обязательное медицинское страхование.

Письмо «Деловой России» поступило в Минфин в начале сентября и находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе министерства.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб. С начала 2025 года он вырастет на 16,5% и составит 22 440 руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Исходя из МРОТ, планируемого на 2025 год, по действующему порядку с части зарплат в пределах двух МРОТ будет уплачиваться 10 098 руб. А при реализации предложения «Деловой России» будет уплачиваться 13 464 руб., то есть примерно на 3,37 тыс. руб. больше в месяц. По состоянию на середину 2024 года численность занятых в МСП составляла 19,1 млн человек, следует из статистики в рамках нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. При условии, что у всех работников зарплаты равны или выше двух МРОТ, мера теоретически может увеличить в 2025 году поступления страховых взносов примерно на 770 млрд руб. по сравнению с действующим порядком. В докладе о состоянии малого и среднего предпринимательства, выпущенном осенью 2023 года, Минэкономразвития оценивало экономию субъектов МСП от льготного тарифа в 551 млрд руб. в 2022 году.

Стимул для обеления зарплат

Инициатива «Деловой России» направлена на выравнивание параметров налогового регулирования налогоплательщиков, «что позволит обеспечить более справедливые конкуренцию и условия ведения бизнеса», говорится в письме Репика.

По его словам, антикризисная мера, введенная в 2020 году, выполнила свою функцию и сейчас «сектор МСП показывает устойчивый рост».

Увеличение до двух МРОТ порога, начиная с которого действует пониженный тариф страховых взносов, будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке малого и среднего бизнеса, считают в «Деловой России». Право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат «добросовестные социально ответственные предприятия, которые платят своим сотрудникам достойные зарплаты и обеспечивают их социальными гарантиями». А бизнес, не выполняющий данное условие, — то есть, как отмечается в письме, практикующий серые выплаты — должен быть лишен льготы, следует из документа.

«Бизнес, который платит достойные зарплаты с социальными гарантиями, считает, что предоставление льгот по страховым взносам в том числе бизнесу с заниженными и/или серыми заработными платами создает неравную конкуренцию», — подчеркивается в письме.

В «Опоре России» не поддерживают инициативу. Столь резкий рост фискальной нагрузки негативно скажется на секторе МСП, уверен президент организации Александр Калинин. «Есть риск, что сектор снова начнет уходить в неформальную занятость», — сказал он РБК.

«Нельзя так значительно разово увеличивать фискальную нагрузку. Такие изменения можно делать только плавно», — считает Калинин.

В марте 2022 года власти обсуждали возможность распространения льготного тарифа страховых взносов на весь фонд оплаты труда в малом и среднем бизнесе на 2022 год, однако эта мера не была реализована.