Силуанов заявил о превышении «социального» бюджета над «военным»

Оборонные расходы составят 29% всех трат федерального бюджета в 2024 году, но говорить, что «у нас военный бюджет», нельзя, заявил глава Минфина Антон Силуанов. На социальные вопросы приходится свыше 30% расходов, утверждает он

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Несмотря на масштабное финансирование обороноспособности России, соотношение расходов в общем объеме трат федерального бюджета, запланированных на 2024 год, склоняется в сторону социального обеспечения. Такое заявление сделал в понедельник, 16 октября, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает корреспондент РБК.

Силуанов признал, что 29% госрасходов направлены на «укрепление обороноспособности страны», причем «такого не было никогда». «Сегодня это для нас первоочередная задача. Здесь и денежное довольствие военнослужащих, и закупки военной техники, потребности в которой определены, и те деньги, которые предусмотрены на техническое перевооружение наших предприятий, которые изготавливают продукцию военного назначения», — сказал министр.

Это, однако, не означает, что на 2024 год сформирован «военный бюджет», заявил Силуанов. «Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам», — подчеркнул он.

Силуанов уточнил, что на социальные нужды тратится более 30% всех расходов. «Если быть точным, 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями и так далее, заложен в безусловном порядке», — подчеркнул глава Минфина.

РБК направил запрос в Минфин.

Как Минфин мог прийти к оценке соцрасходов Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год, наибольшая доля всех расходов запланирована по направлению «Национальная оборона» — 29,4% (или около 10,8 трлн руб.). На «Социальную политику» приходится 21,1% расходов (7,7 трлн руб.). Это минимальная доля расходов по этому направлению с 2011 года. В предыдущие годы на социальную политику приходилось большинство федеральных расходов. Аналитики иногда включают в социальные расходы в широком смысле траты на образование и здравоохранение. Доля расходов федерального бюджета по разделу «Образование» в 2024 году составит 4,2%, по разделу «Здравоохранение» — 4,4% (в совокупности с расходами по разделу «Социальная политика» — получается 29,7%). Кроме того, если в целом смотреть на расходы бюджетной системы (то есть максимально широкие расходы государства, включая регионы и внебюджетные госфонды), ассигнования по разделу «Социальная политика» в 2024 году составят 30,1% от совокупных расходов бюджетной системы (против 15,8% для раздела «Национальная оборона»).

Ранее Силуанов неоднократно отмечал, что оборонные расходы являются главным приоритетом для государства в настоящий момент. Он также говорил, что не считает тревожным сигналом сокращение доли расходов на национальную экономику в общей структуре расходов федерального бюджета. Глава Минфина подчеркивал, что в номинальном выражении эти расходы не сокращаются.

Так, по сравнению с запланированными на 2024 год в текущем бюджете (на трехлетку 2023–2025 годов), расходы на национальную экономику вырастут на почти 10%, на социальную политику — почти на 6%, на здравоохранение — на 7%, на образование — более чем на 5%.