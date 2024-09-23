Греф назвал «самую сложную технологию человечества»

Глава Сбербанка назвал вопрос финансирования отрасли в условиях высокой ключевой ставки «очень непростым», а также предупредил о риске нехватки 50 тыс. специалистов в сфере микроэлектроники к 2030 году

Фото: Roscosmos / Global Look Press

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что микроэлектроника является «самой сложной технологией человечества», а производство чипов стало самой конкурентной сферой, поэтому вопрос финансирования отрасли — ключевой. Об этом он сказал на пленарном заседании российского форума «Микроэлектроника 2024» в Сочи, сообщает корреспондент РБК.

«Нет ни одной сферы более сложной, чем микроэлектроника. И производство чипов, на основе которых сегодня работает все вокруг нас, буквально все, без которого невозможно сегодня организовать ни один вид человеческой деятельности, чего бы он ни касался», — отметил Греф.

По его словам, вопрос финансирования в условиях высокой ключевой ставки «очень непростой».

«Поэтому фактически все инструменты финансирования предприятий микроэлектроники и связанных с ними связаны так или иначе с четырьмя ключевыми госпрограммами. Из 3 тыс. компаний, которые включают в себя сектор микроэлектроники, около 50% являются нашими клиентами», — сказал глава «Сбера».

Сегодня в России действуют такие госпрограммы, как «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Научно-технологическое развитие РФ», федеральный проект «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности». Среди мер поддержки — субсидии, налоговые льготы и льготные ставки по кредитам, а также регулирование спроса через закупки компаний, которые должны руководствоваться реестром российской продукции Минпромторга.

В 2023 году на развитие микроэлектроники было выделено около 147 млрд руб. В этом году власти собираются направить на поддержку отрасли 210 млрд руб., сообщал в октябре прошлого года Денис Мантуров, занимавший тогда пост главы Минпромторга (ныне — первый вице-премьер). «Государство кратно повысило уровень финансирования: еще в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 млрд руб. по году», — указывал он. Целью Мантуров называл достижение к 2030 году доли отечественной продукции 70%.

Греф отметил, что «всячески» поддерживается «и сохранение режимов налоговых, <...> и расширение программ субсидирования со стороны государства». Он упомянул Китай, США, Южную Корею и Европу, где финансирование отрасли микроэлектроники построено «на очень больших вливаниях со стороны государства, многомиллиардных, много сотен миллиардных долларовых программах».

«Конечно, нам придется так или иначе здесь всем вместе объединяться и поддерживать сектор. Но поддержка сектора начинается тогда, когда в нем есть такой предпринимательский дух, есть много предприятий, очень продвинутые и предприимчивые люди, и с этим у нас все хорошо», — уверен глава Сбербанка.

В то же время Греф предупредил о риске нехватки 50 тыс. специалистов в этой сфере к 2030 году.