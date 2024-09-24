Мишустин назвал главные параметры будущего бюджета

Приоритетами бюджета стали технологическое лидерство, поддержка обороноспособности и соцзащита граждан, рассказал Силуанов. По словам Мишустина, бюджетный дефицит в следующем году составит 0,5% ВВП

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В 2025 году прогнозируется увеличение федерального бюджета на 12% до 40,3 трлн руб., расходы увеличатся до 41,47 трлн руб., дефицит бюджета составит 0,5% ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73%.

«В целом на шестилетнем горизонте на мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 трлн руб. средств федерального бюджета. Это практически в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку», — рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы составлялся с опорой на несколько приоритетов, среди которых министр назвал:

Обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

Этот пункт — очень важный, отметил Силуанов. Речь идет о промышленном обеспечении транспортной мобильности, мерах по проекту станкостроения, «новых материалах и химии», авиационных беспилотниках, новых атомных энергетических технологиях, поддержке и развитии радио- и микроэлектроники. Средства также направят на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в сфере авиастроения, создание оборудования для судостроения, радиоэлектроники, нефтедобычи, производства СПГ, а также запуск фабрик микроэлектроники и другие программы.

На эти цели в проект бюджета на следующие три года заложены 6 трлн руб.

Финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей ее участников.

«Ресурсы будут предусмотрены и предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса», — добавил Силуанов.

Социальная поддержка

В части социальных программ в бюджет заложено запланированное возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам (были приостановлены с 2016 года), продолжил Силуанов. Он отметил: «Детский бюджет получит дополнительное развитие и в рамках трехлетки он превысит десятитриллионный объем», в том числе индексация материнского капитала и выплата остатка средств с этой дотации, если она меньше 10 тыс. руб.

Поддержкой семей с детьми до 17 лет охвачено примерно 10 млн человек. В бюджете заложены около 4 трлн руб. для выплаты единого пособия.

Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного структурного дефицита, следует из его проекта. Общий дефицит бюджета ожидается в пределах -1,0% ВВП ежегодно (-0,5% ВВП в 2025 году, -0,9% ВВП в 2026 году и -1,1% ВВП в 2027 году). Источниками финансирования дефицита традиционно будут, главным образом, заимствования (на валовой основе 4,8, 5,1 и 5,3 трлн рублей в 2025-2027 гг.). В результате государственный долг вырастет с 15% ВВП в 2023 году до 18% ВВП по итогам 2027 года, то есть сохранится на экономически безопасном уровне ниже 20% ВВП.