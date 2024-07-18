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Минэк оценил новый нацпроект по экономике почти в ₽2 трлн

«Ведомости»: Минэк оценил новый нацпроект по экономике почти в 2 трлн руб.
Новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на достижение поставленной Путиным цели по созданию устойчивой и динамичной экономики. На его финансирование, по данным «Ведомостей», могут потратить до ₽1,9 трлн
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минэкономразвития предложило направить на реализацию нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025–2030 годах до 1,9 трлн руб. в базовом (максимальном) сценарии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы с профильной стратегической сессии в правительстве. Их подлинность газете подтвердил федеральный чиновник.

Среди источников финансирования больше всего средств планируется выделить из федерального бюджета — 999,1 млрд руб. Из региональных бюджетов на реализацию нацпроекта предлагают направить 536 млрд руб., еще 343 млрд планируется получить из внебюджетных источников. По словам близкого к правительству источника «Ведомостей», сейчас идет процесс приоритезации расходов, поэтому финальная сумма может быть меньше заявленной.

В консервативном сценарии, согласно материалам со стратегической сессии, расходы на нацпроект могут составить 1,4 трлн руб. Из федерального бюджета траты будут сокращены до 517 млрд руб., расходы региональных бюджетов уменьшатся до 518 млрд, из внебюджетных источников привлекут примерно ту же сумму — 340 млрд, следует из документа.

Представители Минфина и Минэкономразвития сообщили «Ведомостям», что в настоящее время продолжается процесс формирования нацпроектов, в том числе проработка их финансирования. Результаты этой работы планируется представить к сентябрю, уточнили в экономическом ведомстве.

Новак рассказал о новом национальном проекте
Экономика
Александр Новак

7 мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них — устойчивая и динамичная экономика. В том же месяце вице-премьер Александр Новак пояснил, что именно нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» будет направлен на достижение поставленной президентом цели по созданию устойчивой и динамичной экономики.

Первым направлением нового национального проекта, по словам Новака, является обеспечение инвестиционной активности в России, условий для развития бизнеса и доступное финансирование. Вице-премьер подчеркнул, что в стране в этой сфере уже работают СЗПК (соглашения о защите и поощрении капвложений), используются средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), фабрика проектного финансирования, государственно-частное партнерство (ГЧП).

Второе направление нацпроекта — это повышение производительности труда. Третье — поддержка малого и среднего предпринимательства. Новак также назвал в качестве важного аспекта в рамках нацпроекта вопросы климата и энергоперехода. Среди других аспектов политик выделил снижение географического неравенства регионов за счет различных инструментов поддержки и продолжение системной координации работы по развитию экономики предложения — выявление узких мест, дисбаланса спроса и предложения, формирование отраслевых балансов спроса и предложения.

Как отмечают «Ведомости», в своей презентации Минэкономразвития также представило прогноз роста объема инвестиций к 2030 году по различным видам экономической деятельности. В базовом сценарии лидируют профессиональная, научная и техническая деятельность (+146% к уровню 2023 года), гостиницы и предприятия общественного питания (+144,3%), культура, организация досуга и развлечений, а также спорт (+101,3%). Самые скромные показатели министерство ожидает увидеть в здравоохранении и соцуслугах (+11,5%), административной деятельности (+25,1%), а также в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (+25,5%).

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