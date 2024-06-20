Госдума поддержала поправки о пяти ступенях прогрессии НДФЛ

Согласно проекту повышенный НДФЛ в 15% начнут платить те, кто зарабатывает от 200 тыс. руб. в месяц, а максимальная ставка составит 22%. Одобренные поправки также повышают налог на прибыль до 25% и модернизируют режим для МСБ

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Госдума на заседании 20 июня приняла в первом чтении проект поправок в налоговое законодательство, вводящий пятиступенчатую прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Законопроект, разработанный Минфином, был обнародован в конце мая. Ожидается, что он будет принят летом, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Одной из самых обсуждаемых поправок, вошедших в законопроект, является установление пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ. Сейчас подоходный налог платится по ставке 13% при ежегодном доходе до 5 млн руб., с превышения этой суммы начисляется НДФЛ по повышенной ставке 15%. Если закон будет принят, то НДФЛ будет рассчитываться по ставкам:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. По оценке Минфина, изменение шкалы затронет около 2 млн человек из 64 млн плательщиков НДФЛ (или 3,2%).

Законопроект предполагает также введение налогового аналога кешбэка для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Реальная ставка налога для них за счет частичного возврата составит 6%.

На пленарном заседании в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство считает максимальную ставку НДФЛ в 22% оптимальной, так как она позволяет избежать серых схем при выплате зарплат, передает ТАСС.

«Поэтому, на наш взгляд, ставка 22% (НДФЛ) — это тот компромисс, который мы выработали в ходе подготовки наших предложений по прогрессии. Потому что важно здесь создать условия: не прятать заработную плату и не уходить в серые конвертные схемы», — сказал он.

Силуанов рассказал, что предложение обсуждалось с бизнес-объединениями и профсоюзами, а ставка в верхней прогрессии в 22% в целом была поддержана всеми.

Глава Минфина также отметил, что увеличение ставок налогообложения на дивиденды привело бы к выводу доходов предпринимателей в другие юрисдикции.

«Почему ставка на дивиденды 15%? Потому что если мы здесь увеличили бы существенно этот размер налогообложения, то наши предприниматели точно тогда нашли бы другие юрисдикции, где можно было бы сохранить свои уровни налогообложения дивидендов», — объяснил он.

Изменения для бизнеса

Согласно законопроекту ставка налога на прибыль организаций будет повышена с действующих 20 до 25%. Это позволит отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, пояснял Минфин.

Для стимулирования капвложений бизнеса предусмотрен федеральный инвестиционный вычет. Возвращаться инвестору может не более пяти процентных пунктов федеральной части налога на прибыль (из 8% в 2025–2030 годах, 7% после). Вычет уменьшает непосредственно сумму налога, а не налоговую базу. Согласно проекту постановления Минэкономразвития вычет предлагается предоставлять только проектам технологического суверенитета и структурной адаптации, включенным в реестр, который ведет ВЭБ.РФ.

Для малого бизнеса также запланированы налоговые изменения. Предполагается, что порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) будет расширен с действующих 265,8 млн до 450 млн руб., а порог по остаточной стоимости основных средств — с 150 млн до 200 млн руб. Будут отменены повышенные ставки для УСН (8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы»), весь бизнес на «упрощенке» будет применять базовые ставки 6 и 15%.

При этом компании на УСН с доходами выше 60 млн руб. в год обяжут платить налог на добавленную стоимость (НДС). Бизнес сможет выбрать, как платить НДС, — по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) со всеми полагающимися вычетами или по сниженной специальной ставке (5% при доходах до 250 млн руб. и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн руб.), но без права на вычеты.

Параллельно будет смягчен налоговый режим для малых компаний в сфере обработки, не работающих с подакцизными товарами. Для них ставка страховых взносов будет снижена с 15 до 7,6%. Также в планах Минфина — налоговая амнистия за «дробление» бизнеса в период 2022–2024 годов при условии добровольного отказа от этих схем в 2025 и 2026 годах.