Росстат усилит наблюдение за расходами россиян

Росстат собирается усовершенствовать методы оценки доходов и расходов россиян. В частности, при учете трат могут начать применять данные торговых сетей. Особое внимание службы будет направлено на категории богатых и многодетных

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и [при] ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)».

Стоимость контракта составляет 6 млн руб. Работа должна быть выполнена в два этапа — до конца сентября и до середины ноября 2024 года соответственно, указано в материалах закупки.

Росстат не в первый раз старается улучшить методику оценки финансового положения россиян. Как ранее писал РБК, в ноябре 2023 года ведомство заказало научную работу с целью усовершенствования учета доходов от предпринимательской деятельности, недвижимого имущества, а также финансовых операций за рубежом.

Потребность в совершенствовании методического инструментария по проведению выборочного обследования бюджетов домохозяйств назрела давно, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Оценка расходов по данным магазинов и банков

Целями новой НИР заявлены достижение полноты выборки и повышение результативности сбора первичных данных в рамках выборочных наблюдений доходов и расходов домашних хозяйств, следует из материалов закупки. Это предполагает следующие шаги.

Внедрение интегрированной системы сбора данных о расходах

Подрядчикам необходимо будет разработать рекомендации по внедрению системы сбора данных о тратах населения, которая сможет совместить в себе использование опросного метода и «внешних источников информации» (при условии, что они содержат «детализированную информацию о тратах отдельных лиц»), указано в сопроводительных материалах.

Сегодня Росстат формирует показатели расходов домашних хозяйств на основе обследования бюджетов, в котором ежеквартально принимают участие 48 тыс. респондентов, пояснили РБК в Росстате. Согласно методологии, обследование проводится посредством опроса, а также дневниковых записей расходов, которые домохозяйства ведут самостоятельно.

«В то же время большие объемы данных о совершенных покупках собираются, например, торговыми сетями и аккумулируются в платежных системах банков. Эти массивы информации потенциально могут быть использованы для обогащения данных, собираемых в рамках выборочного наблюдения», — отметили в статслужбе.

Анализ существующих внешних источников информации на предмет возможностей их использования для формирования официальной статистики является одной из задач НИР, подтвердили в Росстате.

Для применения «внешних источников информации» о расходах есть несколько препятствий, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В первую очередь это банковская тайна, согласно которой банки не могут предоставлять данные о конкретном человеке третьим лицам, за исключением особых случаев, предусмотренных законодательством (оперативно-разыскная деятельность, судебное производство и т.д.). Кроме того, существенно ограничены возможности учета наличных расчетов, а часть расходов государству отследить невозможно в принципе: например, транзакции в цифровых валютах, отмечает эксперт.

Фокус на богатых

Повышение точности измерений домохозяйств с высокими доходами

В рамках НИР необходимо выработать рекомендации по минимизации систематической ошибки выборки, возникающей в связи с отсутствием ответов, следует из закупки. В частности, авторам предлагается найти способ повышения охвата домашних хозяйств с «относительно высокими доходами», а также ответить на вопрос, как, используя данные для сравнительного анализа, можно устранить ошибки или неполноту регистрации данных о расходах домохозяйств всех категорий.

Точность любых статистических оценок напрямую зависит от качества данных, на основе которых строятся указанные оценки, указали РБК в Росстате. «Высокодоходные домохозяйства во всем мире относятся к труднодоступным группам населения. В то же время доход домохозяйства определяет широкий спектр поведенческих и социально-экономических особенностей», — отметили там.

Необходимо понимать, что, говоря о домашних хозяйствах с высокими доходами, Росстат имеет в виду домохозяйства с доходами существенно выше среднего уровня, но, конечно, не сверхбогатых участников списка Forbes, уточняет старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. «Такие домохозяйства очень плохо доступны для выборочных обследований. Например, интервьюеры не могут попасть в дома, где проживают эти люди, или их сложно застать по месту жительства из-за высокой занятости», — поясняет она.

Впрочем, смещение выборки в сторону более низкодоходных групп и одновременно недоступность тех, кто находится «по краям» распределения (с наименьшими и наибольшими доходами), — проблемы, типичные для массовых выборочных обследований, констатирует Горина.

Росстат относит к населению с наивысшими доходами граждан со среднедушевым доходом более 100 тыс. руб. в месяц, не предоставляя дальнейшей разбивки внутри этой группы. По итогам 2023 года такие доходы фиксировались у 11,2% населения. Наиболее массовой категорией стали граждане со среднедушевыми доходами в диапазоне 27–45 тыс. руб. — таких насчитывалось 26,2%.

Эксперты уже говорили РБК, что официально публикуемое распределение россиян по доходам лишено данных о самых богатых, а также никак не связано с наличием активов (заявленный доход может быть низким, но человек может контролировать крупные активы — дома, автомобили и т.д.). Кроме того, официальная статистика «не видит» в полной мере поступлений от собственности (например, акций), не учитываются и данные о потреблении/расходах (доход может быть относительно высоким, но уходить, например, на обслуживание кредитов).

Внимание к многодетным

Работа с целевой группой «многодетные семьи»

Авторам НИР предстоит установить доступные административные или иные данные, которые могут быть использованы при формировании выборки для целевой группы «многодетные семьи», и определить ее оптимальный объем, который обеспечил бы репрезентативность как в целом по России, так и по регионам. В результате может быть создана отдельная программа обследования их доходов — подрядчики должны будут представить «проект дизайна» программы, которая объединяла бы в себе данные опросов и административные сведения.

Росстат в последние годы регулярно проводит выборочные обследования с выделением отдельных целевых групп (например, «старшее поколение», «семьи с детьми»), говорит Горина. По целевой группе формируется дополнительная выборка, чтобы более прицельно анализировать те или иные аспекты уровня и качества жизни (не только доходы и расходы, но и другие).

«Многодетные семьи сейчас переместились в фокус семейно-демографической политики (например, в поручениях президента по итогам послания Федеральному собранию есть целевой показатель снижения уровня бедности среди многодетных семей до 12%). Отсюда запрос на более подробное изучение уровня и качества жизни многодетных семей, в том числе чтобы выработать дополнительные формы их поддержки», — отмечает эксперт. Нынешние данные выборочных обследований не позволяют это делать из-за относительно небольшой наполненности данной группы, тем более если пытаться это сделать в разрезе субъектов, резюмирует Горина.

Среднедушевой уровень располагаемых ресурсов сильно зависит от демографической составляющей: домохозяйства без детей располагают более высокими среднедушевыми ресурсами, чем хозяйства с детьми, причем чем больше детей, тем меньше среднедушевые располагаемые ресурсы, говорит Лебединская. «Особое внимание к учету доходов связано с тем, что часть социальных выплат для этой категории граждан являются компенсационными, то есть возмещающими дополнительные расходы населения, связанные с неудобствами или потерями, обусловленными расходами на детей. А это имеет особую важность в условиях кризиса рождаемости», — резюмирует она.