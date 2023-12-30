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Эксклюзивы РБК ,  
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Минфин уточнил расходы бюджета на экономику и оборону в 2024 году

Расходы бюджета на экономику в 2024 году вырастут на ₽300 млрд, до ₽4,2 трлн
Сюжет
Эксклюзивы РБК
По данным Минфина, в 2024 году расходы на национальную экономику составят больше, чем ожидалось, примерно на ₽300 млрд, а на социальную политику — на ₽140 млрд. В то же время расходы на национальную оборону сокращены на ₽400 млрд
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Общие расходы федерального бюджета в 2024 году по разделу «Национальная экономика» достигнут 4,2 трлн руб., хотя первоначальным проектом бюджета, внесенным в Госдуму в конце сентября, предусматривалось 3,89 трлн руб. Ассигнования по разделу «Социальная политика» также вырастут по сравнению с предыдущими планами, но меньше — на 141 млрд руб., до 7,87 трлн руб. Об этом говорится в обновленном бюджете для граждан, размещенном Минфином России (РБК изучил документ).

В то же время общие расходы на 2024 год по разделу «Национальная оборона» снизились на 397 млрд руб., до 10,38 трлн руб., а расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сократились на 103 млрд руб., до 3,29 трлн руб., следует из материалов ведомства. «Значительные ресурсы [также] будут предусмотрены на восстановление новых субъектов Российской Федерации и укрепление национальной обороны», — говорится в документе.

Итоговые планы по расходам по тематическим направлениям — результат ноябрьского перераспределения ассигнований ко второму чтению бюджета 2024–2026 годов в Госдуме. Тогда, как писал РБК, власти перевели в открытую часть бюджета из закрытой почти 1,2 трлн руб., снизив долю закрытых расходов в 2024 году примерно на 3 процентных пункта относительно первоначальной версии — с 30 до 26,8%. Но уточненная структура расходов по направлениям тогда была неизвестна.

Власти перераспределят более ₽1 трлн из закрытой части бюджета в открытую
Экономика
Фото:Андрей Епихин / ТАСС

Теперь планируемая доля расходов на национальную оборону в бюджете-2024 оценивается в 28,3%, социальную политику — 21,5%, национальную экономику — 11,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 9% (исходя из общих расходов бюджета в 36,66 трлн руб.). Традиционно некоторая часть расходов, имеющих косвенное отношение к обороне, отнесена к «гражданским» разделам: например, в разделе «Социальная политика» проходят пенсии бывшим военнослужащим и по крайней мере часть выплат гражданскому персоналу Минобороны.

Закон о федеральном бюджете «проходил классические этапы рассмотрения законопроектов в Государственной думе и Совете Федерации, которые предусматривают доработку документа, внесение поправок и изменений», — указали РБК в пресс-службе Минфина. «Бюджет на 2024–2026 годы устойчивый, сбалансированный и позволит выполнить все принятые решения. Все обязательства перед гражданами будут исполнены. Ключевые приоритеты бюджета получили финансирование в полном объеме, и все запланированные расходы полностью обеспечены доходной частью», — подчеркнули в ведомстве.

«Когда вы говорите о снижении доли расходов на экономику, возможно, это и так, поскольку доля оборонных расходов возросла — это наш основной приоритет сейчас, никто не будет с этим спорить», — говорил министр финансов Антон Силуанов в сентябре. «Да, доля расходов, связанных с обороной и безопасностью, увеличивается. Общий объем расходов тоже растет существенно, поэтому, возможно, доля других статей меняется. Но номинально сокращения нет», — добавлял он.

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Силуанов заявил о превышении «социального» бюджета над «военным»
Экономика
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам», — подчеркивал Силуанов в октябре. Он уточнял, что на социальные нужды предусмотрено более 30% всех расходов, и это больше, чем по разделу «Национальная оборона». Под социальными нуждами Минфин понимает не только раздел бюджета «Социальная политика», но и расходы на здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Общие расходы на национальные проекты в 2024 году составят чуть более 3 трлн руб., следует из обновленной оценки Минфина (по итогам 2023 года — около 3 трлн). В том числе по нацпроекту «Демография» — 890 млрд, «Безопасные качественные дороги» — 621,4 млрд, «Здравоохранение» — 283,8 млрд, «Образование» — 237,2 млрд, «Жилье и городская среда» — 122,6 млрд руб.

Оценки по экономике в 2023 году

Минфин ожидает, что по итогам 2023 года экономика покажет рост на уровне 3,5% «преимущественно за счет восстановления внутреннего спроса — как инвестиционного, так и потребительского (в том числе в условиях реализации программ импортозамещения, а именно наращивания производства отечественных товаров и услуг)», говорится в бюджете для граждан. В дальнейшем темпы роста выйдут на более умеренную траекторию в 2,3–2,2%, отмечается там. Декабрьский опрос экономистов, проведенный Банком России, показывал, что консенсус-прогноз по росту ВВП России в 2024 году составляет 1,3%.

Реальный рост инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года ожидается на уровне 10,1%, следует из документа.

Путин спрогнозировал рост экономики на 3% по итогам года
Экономика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Кроме того, по итогам 2023 года ожидается существенный рост реальных заработных плат — на 6,9% после лишь 0,3% годом ранее, и это окажет основную поддержку динамике реальных располагаемых доходов населения: плюс 4,6% в 2023 году после минус 1% годом ранее.

«Ожидается, что по итогам 2023 года динамика потребления домохозяйств сложится на повышенном уровне. <...> В 2024–2026 годах спрос домохозяйств начнет замедляться на фоне ослабления импульса восстановления, а также вследствие более жесткой денежно-кредитной политики, требуемой для возвращения инфляции к цели», — указывает Минфин.

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Минфин федеральный бюджет расходы оборона экономика России

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