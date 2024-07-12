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Налоги для физических лиц ,  
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Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

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Налоги для физических лиц в 2024 году
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России и другие законодательные акты, согласно которым в стране вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), документ размещен на портале правовой информации.

Вводится следующая шкала:

  • ставка 13% сохранится для доходов до 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц);
  • 15% — при доходе от 2,4 млн до 5 млн руб. (200–416,7 тыс. руб. в месяц);
  • 18% — при доходе от 5 млн до 20 млн руб. (416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц);
  • 20% — при доходе от 20 млн до 50 млн (1,67–4,17 млн в месяц);
  • 22% — на доходы выше 50 млн (свыше 4,17 млн руб. в месяц).

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Также изменится налог на прибыль организаций — с 20 до 25%; налог на добавленную стоимость (НДС) останется прежним.

Изменения не коснутся доходов участников военной операции, а также надбавок и дополнительных выплат для работающих в районах Крайнего Севера и других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

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