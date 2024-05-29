Минэнерго закрыло статистику о производстве бензина

Статистика о производстве бензина будет закрыта для обеспечения информационной безопасности, сообщили в Минэнерго. Там добавили, что публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится

Фото: Федор Телков для РБК

Минэнерго перестанет публиковать статистические данные о производстве бензина, решение принято в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников», — заявили в ведомстве.

В Минэнерго считают, что закрытие статистики «будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом». Там добавили, что публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится.

Мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов осуществляется в ежесуточном режиме, подчеркнули в ведомстве.

С начала 2024 года участились атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в российских регионах. В частности, в мае были атакованы завод в Калужской области, Волгоградский и Славянский НПЗ, а также предприятие в Туапсе. По словам вице-премьера России Александра Новака, предприятия топливно-энергетического комплекса невозможно защитить на 100%.