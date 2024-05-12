На Волгоградском НПЗ после падения дрона произошел пожар

Пожарные быстро потушили пожар, возникший на Волгоградском НПЗ после падения дрона, жертв нет, сообщил губернатор. Этот завод принадлежит ЛУКОЙЛу, компания называет его крупнейшим производителем нефтепродуктов в ЮФО

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Военные средствами радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА, аппарат упал на площадку Волгоградского НПЗ и взорвался, возник пожар. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба в телеграм-канале.

«Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», — добавил губернатор.

Волгоградский НПЗ принадлежит «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». На сайте компании сказано, что предприятие — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе (ЮФО), мощность завода составляет 14,8 млн тонн. В развитие производства вложили более $4 млн. НПЗ специализируется на выпуске топлива и компонентов масел.

В последние месяцы участились атаки беспилотников по российским НПЗ. В ночь на 10 мая нападению подверглось НПЗ «Первый завод» в Калужской области, там загорелись три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом. Это крупнейшее нефтехимическое предприятие региона. Пожар потушили.

За день до этого, 9 мая, беспилотник атаковал «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, это крупнейший нефтехимический комплекс России, утверждалось на сайте компании. Губернатор Радий Хабиров сообщил о «задымлении», а МЧС уточнило: повреждено строение насосной станции, пожара и пострадавших нет.

Удару подверглась 7 мая нефтебаза в Луганске, загорелся газопровод. По словам главы региона Леонида Пасечника, предположительно, атаку совершили ракетами ATACMS.

«Военные делают все необходимое», сообщал представитель президента Дмитрий Песков. В Минэнерго заявляли о разработке мер безопасности совместно с Росгвардией для российских нефтеперерабатывающих заводов.