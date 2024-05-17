Возникший после атаки дронов пожар на НПЗ в Туапсе потушили
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туапсе в Краснодарском крае, вспыхнувший после атаки беспилотников, полностью потушили, сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района.
«Пожар на Туапсинском НПЗ полностью ликвидирован», — говорится в публикации.
Два беспилотника попытались атаковать завод утром 17 мая. В результате падания дрона вспыхнул пожар, его оперативно локализовали. Никто не пострадал.
В эту ночь российские силы ПВО сбили больше сотни беспилоотиков, отчиталось Минобороны. Из них 44 аппарата уничтожили над Краснодарским краем.
Атаки беспилотников на энергообъекты в российских регионах участились за последние несколько месяцев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаки дронов на НПЗ, заверил, что «военные делают все необходимое».
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