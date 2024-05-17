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Военная операция на Украине ,  
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Возникший после атаки дронов пожар на НПЗ в Туапсе потушили

В Туапсе полностью потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туапсе в Краснодарском крае, вспыхнувший после атаки беспилотников, полностью потушили, сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района.

«Пожар на Туапсинском НПЗ полностью ликвидирован», — говорится в публикации.

В Туапсе локализовали пожар на НПЗ после падения беспилотника
Политика
НПЗ в Туапсе

Два беспилотника попытались атаковать завод утром 17 мая. В результате падания дрона вспыхнул пожар, его оперативно локализовали. Никто не пострадал.

В эту ночь российские силы ПВО сбили больше сотни беспилоотиков, отчиталось Минобороны. Из них 44 аппарата уничтожили над Краснодарским краем.

Атаки беспилотников на энергообъекты в российских регионах участились за последние несколько месяцев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаки дронов на НПЗ, заверил, что «военные делают все необходимое».

Возникший после атаки дронов пожар на НПЗ в Туапсе потушили
Возникший после атаки дронов пожар на НПЗ в Туапсе потушили

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Теги
Пожар Туапсе Военная операция на Украине беспилотники НПЗ

Недвижимость

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