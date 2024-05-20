На Славянском НПЗ зафиксировали повреждения после атаки дронов

На территории Славянского НПЗ зафиксировали повреждения после атаки дронов 19 мая, их масштаб еще не установили. Повреждена как минимум одна установка. В компании сообщили о «дырах в обороноспособности», пообещав работать над этим

Нефтеперерабатывающий завод «Славянск ЭКО» (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

На территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае зафиксировали повреждения после падения дронов 19 мая, сообщил ТАСС директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться», — сказал он.

Труднев добавил, что специалисты выявили уязвимости в обороноспособности предприятия. «Есть дыры в обороноспособности, мы учли и будем над этим работать. Это основная задача», — заявил он.

Представитель компании уточнил агентству «РИА Новости», что повреждена как минимум одна установка. «Все абсолютно дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, разлет был большой по площади. Есть повреждение одной из установок. Это как минимум. До конца еще масштаб повреждений не известен», — рассказал он.

В ночь на 19 мая оперштаб Краснодарского края сообщил о падении дрона на территорию НПЗ, добавив, что возгорания, повреждений и пострадавших не было. Утром администрация Славянска-на-Кубани, где находится предприятие, уточнила, что на территорию завода упали шесть беспилотников, заявив, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Труднев позже рассказал, что на территории предприятия есть видимые разрушения, к оценке ущерба должны были приступить после окончания следственных мероприятий. По его словам, упавшие беспилотники имели поражающие элементы. НПЗ приостановил работу.

Завод не в первый раз попадает под атаку дронов: в ночь на 17 марта его пытались атаковать несколько беспилотников, аппараты нейтрализовали, но после падения одного из них возник пожар. Кроме того, один человек погиб от сердечного приступа.

27 апреля предприятие приостанавливало работу после ночной «попытки масштабной атаки» дронов на краснодарские инфраструктуру и НПЗ, о которой сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. В результате атаки на Славянском НПЗ была повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м, пожар потушили. По словам Труднева, тогда Славянский НПЗ атаковали десять беспилотников, был сильный пожар, «возможно, наличие скрытых повреждений».