Правительство на месяц приостановило запрет на вывоз топлива из России

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Правительство России приостанавливает действие запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года, говорится в сообщении на сайте кабмина.

При этом ограничения на период с 1 июля по 31 августа сохраняются.

В правительстве пояснили, что это решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильного топлива, чтобы не снижались объемов переработки на НПЗ из-за «затоваривания автомобильным бензином», а также для освобождения портов от пока не вывезенного экспортного топлива.

РБК ранее сообщал, что правительство приняло решение приостановить временный запрет на экспорт бензина, введенный с 1 марта. На НПЗ и нефтебазах сформированы запасы автомобильных бензинов, позволяющие полностью покрыть потребности внутреннего рынка. Запасы составляют 2,1 млн т автомобильного бензина и 4 млн т дизельного топлива.

Решение о временном запрете экспорта бензина было одобрено в конце февраля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда предполагалось, что эта мера будет действовать на протяжении полугода — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Она вводилась как превентивная в преддверии начала сезона высокого спроса и стала дополнительной страховкой на фоне внеплановых ремонтов НПЗ, пострадавших от украинских дронов. Вместе с тем вице-премьер Александр Новак допускал ее отмену в случае насыщения рынка.

Как сообщили РБК в Минэнерго, за время действия эмбарго внутренний рынок удалось полностью обеспечить предложением и насытить моторным топливом. Кроме того, объемы переработки на НПЗ восстановлены, доставка нефтепродуктов до потребителей улучшена, потребности регионов удовлетворены.

При этом в министерстве отметили, что правительство следит за состоянием внутреннего рынка, поэтому в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена.