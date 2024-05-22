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Военная операция на Украине ,  
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Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от атак

Вице-премьер Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от атак
Сюжет
Военная операция на Украине
Вице-премьер отметил, что восстановление объектов идет «быстрыми темпами», а также совершенствуются механизмы защиты предприятий ТЭКа. С начала года участились атаки беспилотников на НПЗ в российских регионах
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что на 100% защитить предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от атак со стороны Украины нельзя. Об этом он сказал в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

«Есть соответствующее законодательство о безопасности объектов ТЭКа, в рамках которого проводятся защитные меры безопасности. И, конечно, на 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были. Тем не менее идет и восстановление быстрыми темпами для того, чтобы обеспечивать работу предприятий в полном объеме, и совершенствуются различные механизмы и технологии защиты объектов — эта работа идет в постоянном режиме», — отметил Новак.

С начала года участились атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в российских регионах. Только в мае были атакованы завод в Калужской области, Волгоградский НПЗ, предприятие в Туапсе, Славянский НПЗ.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Газета Financial Times писала, что США призвали Украину не наносить удары по российским НПЗ из-за риска роста мировых цен на нефть и ответа России. Украинский президент Владимир Зеленский объяснил атаки ответом на российские удары по энергетической инфраструктуре страны. «Никто не может сказать нам, что мы не можем [применять их]», — ответил Зеленский на недовольство Вашингтона.

В Кремле в ответ на призывы Вашингтона заявили, что «предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов».

Президент Владимир Путин сказал, что Россия, «исходя из гуманитарных соображений», зимой не наносила никаких ударов по украинской энергетической инфраструктуре, но после ударов по российским энергообъектам была вынуждена ответить.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетики Украины. В частности, с 5 по 10 мая было нанесено 27 «групповых ударов», в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и железнодорожной инфраструктуре Украины. Они стали ответом «на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности», заявили в ведомстве.

Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от атак
Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от атак

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