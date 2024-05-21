Бензин подорожал на бирже на фоне приостановки запрета на экспорт

Бензин подорожал на бирже на 0,4–1,9% на фоне приостановки запрета на экспорт

Биржевые цены на бензин выросли на 0,4–1,9% после решения правительства приостановить запрет на экспорт бензина, следует из данных СПбМТСБ. Временное эмбарго снято с 20 мая по 30 июня

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Стоимость бензина АИ-92 выросла по итогам торгов вторника на 1,86%, до 49 195 руб. за тонну, следует из данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Бензин АИ-95 подорожал на 0,4%, до 56 768 руб. за тонну.

Одновременно увеличилась стоимость и летнего дизельного топлива — на 0,9%, до 61 898 руб. за тонну.

Рост цен происходит на фоне решения правительства приостановить временный запрет на экспорт бензина с 20 мая по 30 июня. Эмбарго было введено с 1 марта на полгода в качестве превентивной меры в период высокого спроса.

В правительстве объяснили новое решение насыщением внутреннего рынка топлива. Чтобы не снижались объемы переработки на НПЗ из-за «затоваривания автомобильным бензином», а также для освобождения портов от пока не вывезенного экспортного топлива, запрет на экспорт был приостановлен. При этом в Минэнерго сообщили, что следят за состоянием внутреннего рынка и в зависимости от ситуации приостановка запрета может быть продлена.

О том, что вариант приостановки временного эмбарго обсуждается в правительстве, сообщил вице-премьер Александр Новак 7 мая. В ожидании окончательного решения биржевые цены на бензин перешли к росту после снижения в апреле. С 8 мая по 21 мая они увеличились на 5,5–6,7%.