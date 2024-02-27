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Эксклюзив

Правительство на полгода запретит экспорт бензина

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Эксклюзивы РБК
Временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса будет действовать с 1 марта, соответствующее предложение поддержал Михаил Мишустин. Кроме того, вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го, рассказал РБК источник, знакомый с соответствующим решением, и подтвердил источник, близкий к правительству. Также, по их словам, принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина к председателю правительства обращался вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он отмечал, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — предложил Новак, аргументировав это данными мониторинга цен на топливном рынке.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8–23%, при этом в оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6–6%, а дизель дешевел. В рознице стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 2 и 1 коп. за литр соответственно, летний дизель подешевел на 0,1%, или 7 коп. за литр, а цена зимнего осталась на прежнем уровне.

В такой ситуации эффективными мерами реагирования будут увеличение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже и введение запрета на экспорт топлива, констатирует Новак. При этом он отмечает, что доля бензина, реализуемого на бирже, сейчас и так находится на достаточно высоком уровне и «дальнейшее повышение норматива приведет к перетоку объемов продаж с мелкооптового рынка на биржевые торги, что не позволит увеличить предложение на рынке и не повлияет на объемы экспорта».

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В то же время соотношение объемов производства и потребления дизельного топлива на внутреннем рынке позволяет увеличить минимальные объемы продаж на биржевых торгах до 16% от объема производства с текущих 12,5%, считает вице-премьер.

Правительство уже применяло запрет экспорта топлива в прошлом году. В сентябре кабмин ввел временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из-за резкого роста оптовых цен. В ноябре эта мера была отменена. В Минэнерго тогда сообщили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.

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