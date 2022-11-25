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Война санкций ,  
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Силуанов заявил о проработке обмена замороженных активов России

Силуанов заявил, что Минфин прорабатывает возможности обмена замороженных активов
Силуанов заявил, что для осуществления обмена нужно принять ряд законодательных решений. При этом он отметил, что такие инициативы находятся в самом начале рассмотрения
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин России прорабатывает возможность обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом. Непростая ситуация вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения. Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения», — сказал Силуанов.

18 ноября Евросоюз насчитал у себя €68 млрд замороженных российских активов. При этом в Брюсселе не смогли определить, какая сумма относится к международным резервам Центрального банка, поэтому подсчеты продолжаются. Приблизительная доля ЦБ — €33,8 млрд, писала Politico.

В феврале Центральный банк запретил брокерам продавать ценные бумаги, если такие поручения им дали иностранные компании или физлица. Ограничения были введены после того, как западные страны договорились наложить на Банк России санкции в связи с началом военной спецоперации на Украине. Они заморозили его валютные активы за рубежом и запретили любые транзакции. По оценке Минфина, из-за санкций было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что около половины резервов будет заморожено благодаря этим мерам, поскольку они находятся в странах G7. По оценкам ЦБ, всего под санкциями оказались активы на счетах 5 млн россиян.

Национальный расчетный депозитарий отменил комиссию с середины августа по конец сентября за проведение операций, связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру.

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В октябре Центральный банк России допустил обмен активами между российскими и зарубежными инвесторами. Но это будет возможно только в том случае, если все местные инвесторы смогут получить пропорциональную компенсацию убытков, подчеркнула директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

Ранее Европейская комиссия подтвердила возможность разблокировки активов россиян, не попавших под санкции. Для этого требуется получить разрешение европейских регуляторов, которые могут устанавливать свои условия выдачи таких разрешений. Они могут быть использованы только для завершения всех операций с российскими контрагентами. В ЕК уточняли, что такие сделки нужно провести до 7 января 2023 года.

Путин заявлял о дискредитации Западом института международных резервов. «Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы», — заявлял Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Антон Силуанов активы антироссийские санкции
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