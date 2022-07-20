В ЦБ заявили о 5 млн инвесторов с заблокированными из-за санкций активами

Стоимость заблокированных иностранных акций физлиц регулятор оценил в 320 млрд руб.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На счетах более 5 млн россиян есть заблокированные активы, сообщил зампред Банка России Филипп Габуния, передает корреспондент РБК. По его словам, только иностранные акции, принадлежащие физлицам, заблокированы более чем на 320 млрд руб.

В начале марта россияне столкнулись с ограничениями иностранных контрагентов, из-за которых их клиенты лишились возможности продавать иностранные бумаги через зарубежные биржи. Как рассказал представитель «Атона», компания была вынуждена приостановить торговлю иностранными ценными бумагами. Он пояснил, что клиринговая организация Euroclear, которая том числе обеспечивает расчеты с ценными бумагами, остановила автоматическую обработку всех операций с российскими контрагентами.

С 30 мая Банк России ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь шла об иностранных акциях, которые торгуются в США и связаны с инфраструктурой Национального расчетного депозитария (НРД). В список вошли 990 наименований, в том числе бумаги Amazon, материнской компании Google — Alphabet, Alibaba, NVIDIA, Twitter, Netflix и многих других компаний.

В середине июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российским инвесторам следует учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг. «Риски, о которых мы говорили, что эти ценные бумаги регулируются в зарубежных юрисдикциях, частично реализовались», — сказала она.