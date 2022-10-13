ЦБ допустил обмен активами между российскими и зарубежными инвесторами

ЦБ готов провести обмен замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Но это возможно только в том случае, если все местные инвесторы смогут получить пропорциональную компенсацию убытков, пояснил регулятор

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России рассматривает варианты обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами, рассказала в кулуарах Уральской конференции НАУФОР директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

«Но пока все те варианты, которые поступали в ЦБ, обладают рядом недостатков. Они не позволяют равным образом учитывать интересы всех [российских] инвесторов, которые оказались в заблокированных активах. <…> Если мы или рынок предложат какой-то вариант того, как все клиенты, у которых заблокированы активы, могли бы получить пропорциональное возмещение убытков, то да, а если мы активы одних заблокированных клиентов поменяем на активы одного нерезидента, у нас могут остаться клиенты, которые получили полностью возмещение, а другие — ничего», — объяснила Шишлянникова.

В конце февраля в ответ на санкции против своих резервов ЦБ ввел запрет на продажу иностранцами купленных в России ценных бумаг. В начале марта возникли трудности с проведением операций с иностранными бумагами и у российских инвесторов. Из-за санкций против финансового сектора России международные депозитарии Euroclear и Clearstream остановили работу с ее контрагентами, сославшись на необходимость получения дополнительных разъяснений от регуляторов. По оценке Банка России, из-за «поломки» моста между НРД и Euroclear и Clearstream оказались заблокированы активы 5 млн российских инвесторов. В начале июня НРД попал под санкции ЕС, что привело к окончательному разрыву его взаимоотношений с иностранными контрагентами.

В начале октября Европейская комиссия подтвердила возможность разблокировки активов россиян, не попавших под санкции. Для этого нужно получить разрешение европейских регуляторов, которые могут устанавливать свои условия выдачи таких разрешений, уточнялось в разъяснениях комиссии. Также там подчеркивалось, что разрешения могут быть использованы только для завершения всех операций с российским контрагентами. Провести такие сделки нужно до 7 января 2023 года.

Разблокировать часть активов инвесторов в ближайшее время рассчитывает СПБ Биржа, сообщил на конференции глава площадки Роман Горюнов. «У нас есть предварительная договоренность с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД во внешнем депозитарии», — рассказал он. В нем будут участвовать активы общей стоимостью около $300 млн, что составляет порядка 10% от общего числа заблокированных активов российских инвесторов, торгуемых на СПБ Бирже, уточнил Горюнов. Если разморозка состоится, то часть инвесторов снова получат доступ к своим бумагам, заверил глава площадки.

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После публикации разъяснений Еврокомисссии НРД сообщил, что обратился за генеральными лицензиями на перевод активов в министерства финансов Бельгии и Люксембурга, они регулируют деятельность международных депозитариев Euroclear и Clearstream соответственно. В НРД указали, что рассчитывают получить разрешения уже в октябре. Если до конца октября ответа от министерств не будет, участники российского финансового рынка планируют обратиться за индивидуальными лицензиями, сообщал Клуб защиты прав инвесторов.

Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов отметил: «Мы близки к получению таких разрешений». «Гарантий никаких нет, но есть вероятность, что исход будет положительный», — сказал он. В свою очередь, Шишлянникова указала, что получение разрешений на разморозку будет довольно трудным, прежде всего из-за сжатых сроков, обозначенных Европейской комиссией. Чтобы ускорить процесс получения разрешений, Банк России обратился в Роскомнадзор за разъяснениями порядка трансграничного раскрытия личных данных российских инвесторов. Раскрытие информации необходимо для того, чтобы исключить проведение сделок с лицами, попавшими под санкции.