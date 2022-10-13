ЦБ допустил обмен активами между российскими и зарубежными инвесторами

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 16:12
Депутат Госдумы предложил создать ведомство для продажи пиратских фильмов Технологии и медиа, 16:53
В Крыму решили не вводить в школах удаленку из-за звонков о минировании Общество, 16:48
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
ЦБ допустил возможность продления торгов акциями Meta Инвестиции, 16:43
В «Авито» сообщили о росте спроса на услуги по ремонту на 25% за квартал Недвижимость, 16:42
Власти Херсонской области исключили эвакуацию после обращения Сальдо Политика, 16:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ по Белгороду никто не пострадал Политика, 16:29
Курский губернатор заявил об обстреле приграничных сел со стороны Украины Политика, 16:23
Какие уловки помогут сделать привычные блюда более вкусными Pro, 16:22
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 16:22
Акции «Лензолота» взлетели на 40% после рекомендации по дивидендам Инвестиции, 16:20
Путин проведет пресс-конференцию в Астане Политика, 16:19
Цены на сырьевые активы упали на фоне данных по инфляции в США Инвестиции, 16:14
Финансы ,  
0 

ЦБ допустил обмен активами между российскими и зарубежными инвесторами

ЦБ готов провести обмен замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Но это возможно только в том случае, если все местные инвесторы смогут получить пропорциональную компенсацию убытков, пояснил регулятор
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России рассматривает варианты обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами, рассказала в кулуарах Уральской конференции НАУФОР директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

«Но пока все те варианты, которые поступали в ЦБ, обладают рядом недостатков. Они не позволяют равным образом учитывать интересы всех [российских] инвесторов, которые оказались в заблокированных активах. <…> Если мы или рынок предложат какой-то вариант того, как все клиенты, у которых заблокированы активы, могли бы получить пропорциональное возмещение убытков, то да, а если мы активы одних заблокированных клиентов поменяем на активы одного нерезидента, у нас могут остаться клиенты, которые получили полностью возмещение, а другие — ничего», — объяснила Шишлянникова.

В конце февраля в ответ на санкции против своих резервов ЦБ ввел запрет на продажу иностранцами купленных в России ценных бумаг. В начале марта возникли трудности с проведением операций с иностранными бумагами и у российских инвесторов. Из-за санкций против финансового сектора России международные депозитарии Euroclear и Clearstream остановили работу с ее контрагентами, сославшись на необходимость получения дополнительных разъяснений от регуляторов. По оценке Банка России, из-за «поломки» моста между НРД и Euroclear и Clearstream оказались заблокированы активы 5 млн российских инвесторов. В начале июня НРД попал под санкции ЕС, что привело к окончательному разрыву его взаимоотношений с иностранными контрагентами.

В начале октября Европейская комиссия подтвердила возможность разблокировки активов россиян, не попавших под санкции. Для этого нужно получить разрешение европейских регуляторов, которые могут устанавливать свои условия выдачи таких разрешений, уточнялось в разъяснениях комиссии. Также там подчеркивалось, что разрешения могут быть использованы только для завершения всех операций с российским контрагентами. Провести такие сделки нужно до 7 января 2023 года.

Разблокировать часть активов инвесторов в ближайшее время рассчитывает СПБ Биржа, сообщил на конференции глава площадки Роман Горюнов. «У нас есть предварительная договоренность с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД во внешнем депозитарии», — рассказал он. В нем будут участвовать активы общей стоимостью около $300 млн, что составляет порядка 10% от общего числа заблокированных активов российских инвесторов, торгуемых на СПБ Бирже, уточнил Горюнов. Если разморозка состоится, то часть инвесторов снова получат доступ к своим бумагам, заверил глава площадки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Статьи
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock О чем не нужно писать в резюме на английском языке
Инструкции
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Серж Фаге Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют»
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Brendan McDermid / Reuters С чего может начаться крах финансовых рынков — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов
Статьи
Pro
Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит
Статьи

После публикации разъяснений Еврокомисссии НРД сообщил, что обратился за генеральными лицензиями на перевод активов в министерства финансов Бельгии и Люксембурга, они регулируют деятельность международных депозитариев Euroclear и Clearstream соответственно. В НРД указали, что рассчитывают получить разрешения уже в октябре. Если до конца октября ответа от министерств не будет, участники российского финансового рынка планируют обратиться за индивидуальными лицензиями, сообщал Клуб защиты прав инвесторов.

Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов отметил: «Мы близки к получению таких разрешений». «Гарантий никаких нет, но есть вероятность, что исход будет положительный», — сказал он. В свою очередь, Шишлянникова указала, что получение разрешений на разморозку будет довольно трудным, прежде всего из-за сжатых сроков, обозначенных Европейской комиссией. Чтобы ускорить процесс получения разрешений, Банк России обратился в Роскомнадзор за разъяснениями порядка трансграничного раскрытия личных данных российских инвесторов. Раскрытие информации необходимо для того, чтобы исключить проведение сделок с лицами, попавшими под санкции.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина
Акции НРД
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter