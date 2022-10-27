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Путин заявил о дискредитации Западом института международных резервов

Путин: Запад дискредитировал институт международных резервов, используя доллар как оружие
Курс доллара ЦБ USD ₽61,428 +0,16%

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США и Запад в целом дискредитировали институт международных финансовых резервов, используя доллар как оружие, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел телеканал РБК.

«Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы», — сказал Путин.

После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали около половины из $640 млрд золотовалютных резервов Центробанка. «Около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — уточнял глава Минфина Антон Силуанов.

В мае еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндер говорил, что страны Евросоюза заморозили международных резервов Центрального банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

В основном речь идет об активах в долларах и евро, от этих валют также оказались полностью отрезаны банки, попавшие под санкции, и частично — многие другие банки, столкнувшиеся с закрытием корреспондентских счетов в западных кредитных организациях, которые необходимы для обслуживания счетов клиентов в долларах и евро.

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Власти России неоднократно называли блокировку активов незаконной и сравнивали ее с кражей.

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валютные резервы международные резервы Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

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