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ЕС подтвердил способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян

Еврокомиссия подтвердила возможность разморозки активов российских инвесторов при наличии соответствующий разрешений от европейских регуляторов. При этом регуляторам дается право самим определять условиях таких соглашений
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images

Компетентные органы государства-члена Евросоюза (например, регуляторы, министерства финансов) могут разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД), говорится в публикации о восьмом пакете санкций в отношении России в официальном журнале Евросоюза.

ЕС также допускает «предоставление средств и экономических ресурсов» российскому депозитарию, но на условиях, «которые компетентные органы сочтут целесообразными». Европейская комиссия подчеркивает, что предоставление средств и активов возможно, только если целью этого является завершение операций, контрактов и других соглашений, заключенных с НРД до 3 июня 2022 года (в этот день в отношении НРД были введены санкции ЕС). Провести все операции с российским депозитарием иностранным контрагентам необходимо до 7 января 2023 года.

«Государство-член [Евросоюза] должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения», — указывает Европейская комиссия.

Почему активы россиян оказались заморожены

Трудности с проведением операций с иностранными бумагами стали возникать у российских инвесторов еще в начале марта. Из-за санкций против финансового сектора России международные депозитарии остановили работу с российскими контрагентами, сославшись на необходимость получения дополнительных разъяснений от регуляторов.

В начале июня НРД был внесен в санкционный список ЕС. Это привело к окончательному разрыву взаимоотношений депозитария с его иностранными контрагентами, в результате чего ценные бумаги российских инвесторов, а также начисляемые по ним выплаты оказались недоступны. Позднее под санкции США также попал руководитель депозитария — Виктор Жидков.

По оценке Банка России, из-за «поломки» моста между НРД и держателями иностранной финансовой инфраструктуры, были заблокированы активы 5 млн человек. В результате только на счетах бельгийского клиринга Euroclear зависло €72 млрд. В начале августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить санкции.

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На возможность владельцев ценных бумаг, «зависших» в НРД, получить разрешение на разблокировку, уже указывала в своих рекомендациях Европейская комиссия, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Сейчас на такую возможность прямо указано в юридически обязательном акте», — заключает эксперт.

Ранее на сайте высшего исполнительного органа власти ЕС были опубликованы разъяснения, содержащие условия разморозки активов россиян. Во-первых, НРД не должен был получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду; во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД, говорилось в разъяснениях. В ответ на это российский депозитарий отменил комиссии за ряд операций с западными ценными бумагами.

Поскольку НРД работал с двумя европейскими депозитариями — бельгийским Euroclear и люксембургским Clearstream — обращаться нужно к властям именно этих двух стран, продолжает Именнов. «Например, органом власти Бельгии, уполномоченными рассматривать заявления о выдаче лицензий, является Бельгийская федеральная государственная финансовая служба (Belgian Federal Public Service Finance)», — уточняет собеседник РБК.

Но ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД, и замороженные Euroclear, строго говоря, не принадлежат НРД, обращает внимание партнер мультисемейного офиса ITS WM Игорь Кузнец (в документе содержится именно формулировка «активы, принадлежащие» НРД). «Хочется надеяться, что «сделать доступными активы или экономические ресурсы НРД» включает в себя возможность переставить замороженные активы в иной депозитарий, удалив из цепочки НРД и предоставив собственникам доступ к своим активам», — отмечает он.

Обращаться в компетентные органы должно лицо, права которого нарушены, полагает партнер, руководитель санкционной практики адвокатского бюро «А-ПРО» Екатерина Макеева. С учетом позиции ЕС депозитарий не сможет выступать в процессе как собственник активов, но может взять на себя роль представителя интересов инвесторов при подаче коллективного обращения, рассуждает эксперт. Кроме того, у НРД есть договор с Euroclear, по которому обязательства выполняются именно перед НРД, напоминает Макеева. «Так что требования от лица НРД тоже, скорее всего возможны, только они будут носить обязательственный, а не имущественный характер», — считает она.

Рассматриваемая норма не содержит каких-либо ограничений ее действия по кругу лиц, поэтому обратиться за разрешением может любое заинтересованное лицо, не согласен Именнов. «Такими лицами могут быть не только НРД и российские брокеры, но и держатели ценных бумаг. На практике последние и обращаются обычно за лицензиями», — говорит эксперт.

Получить разрешение на перевод замороженных активов российских инвесторов пытается, например, брокер «Открытие Инвестиции». Он обратился в Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (State Secretariat for Economic Affairs; подразделение Министерства экономики) за лицензией на осуществление перевода активов неподсанкционных клиентов из швейцарского Credit Suisse. Но новые пояснения Европейской комиссии не применимы к этому кейсу, потому что Швейцария не является членом ЕС. Впрочем, страна может поддержать решение комиссии, как это было с введением санкций в отношении НРД.

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Теги
Маргарита Мордовина, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
санкции НРД
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