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Евросоюз насчитал у себя €68 млрд замороженных активов России

Politico: страны ЕС заморозили на €68 млрд российских активов
При этом в Брюсселе до сих пор не смогли определить, какая сумма из замороженных активов относится к международным резервам Банка России, поэтому подсчеты продолжаются, пишет Politico
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В общей сложности страны Евросоюза заморозили российских активов на €68 млрд, большинство из них находится в Бельгии, сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС, охватывающий все аспекты взаимодействия Еврокомиссии с Украиной.

В Бельгии заморожено €50 млрд, в Люксембурге — €5,5 млрд. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на долю этих стран приходится более 90% всех замороженных российских активов.

В эту сумму входит также часть национальных резервов России, однако в документе говорится, что Еврокомиссия не может пока точно оценить их долю, приблизительное значение — €33,8 млрд. В документе отмечено, что «оценка продолжается, поэтому приведенные данные не подлежат цитированию».

Еврокомиссия ожидает, когда Советом Евросоюза признает уклонения от санкций преступлением в ЕС, а это облегчит конфискацию активов в случае осуждения по уголовному делу, отмечает издание. Оказалось, что проблема в Польше, которая «застопорила процесс». Варшаве необходимо принять сначала соответствующее национальное законодательство, страна находится в процессе его разработки.

В конце октября на конференции по восстановлению Украины польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что заморозка российских активов «значит немного», необходимо их конфисковать. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что конфискация российских активов служит целью Брюсселя, но для этого необходима правовая база. «Это будет, но юридически это непросто, все еще предстоит много работы», — объяснила она. На конфискации российских активов и их использовании для восстановления Украины настаивал президент Владимир Зеленский.

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Евросовет поручил Еврокомиссии разработать предложения по финансированию восстановления Украины за счет замороженных российских активов.

Москва неоднократно квалифицировала заморозку российских активов как кражу. «Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы», — сказал президент Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания клуба «Валдай» 27 октября.

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