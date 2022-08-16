Национальный депозитарий отменил комиссии ради разморозки активов россиян

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 15:54
«ВКонтакте» получила функцию быстрого перевода сообщений на разные языки Life, 17:56
Разработчик «умных» устройств опроверг уход от «Сбера» Технологии и медиа, 17:56
СБР обвинил IBU в дискриминации и лицемерии из-за отстранения россиян Спорт, 17:54
Медведев негативно оценил перспективы сотрудничества «Роскосмоса» с NASA Политика, 17:53
Посольство в Лондоне потребовало от YouTube вернуть удаленные видео Политика, 17:50
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 17:50
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 17:43
Тренер сборной России поддержал планы интеграции крымских команд Спорт, 17:31
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 17:27
Отели на Мальдивах и в Таиланде стали принимать платежи в криптовалюте Крипто, 17:26
Минобороны предостерегло Британию от провокаций с самолетом-разведчиком Политика, 17:22
Bank of America сообщил о снижении «апокалиптических» настроений на рынке Инвестиции, 17:21
Задержка поездов из-за взрыва в Крыму коснулась почти 3,5 тыс. пассажиров Общество, 17:20
На экраны выйдет десятая часть хоррора «Пила» Life, 17:19
Война санкций ,  
0 

Национальный депозитарий отменил комиссии ради разморозки активов россиян

Национальный расчетный депозитарий отменил комиссии за ряд операций с западными бумагами. Такое решение он принял на фоне требований ЕС, которые касаются разморозки замороженных инвестиций россиян
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Национальный расчетный депозитарий (НРД) с 16 августа по 30 сентября отменяет комиссию за проведение операций, связанных с переводом российских ценных бумаг из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру, говорится в его сообщении.

«НРД вводит маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке хранения присутствует иностранный депозитарий», — уточнили в депозитарии.

Одновременно НРД отменяет комиссии за прием и снятие ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, за исключением депозитариев из стран СНГ.

Еврокомиссия назвала условие для разморозки инвестиций россиян
Финансы
Вид на здание Национального расчетного депозитария

В марте у россиян появились проблемы при проведении операций с иностранными бумагами, поскольку из-за санкций международные депозитарии остановили работу с российскими контрагентами. В начале июня Евросоюз ввел санкции уже против самого НРД, и связь разорвалась окончательно. По оценке ЦБ, санкции заблокировали активы 5 млн человек. Только на счетах бельгийского клиринга Euroclear зависло €72 млрд.

В августе, как писал РБК, Еврокомиссия разъяснила условия, при которых могут быть проведены расчеты с НРД. Это, во-первых, отмена каких-либо комиссий и начислений в пользу НРД при проведении сделок. А во-вторых, наличие согласования от регулятора страны, в которой зарегистрирован иностранный контрагент НРД. Для получения такого разрешения брокерам, управляющим компаниям и другим игрокам финансового рынка необходимо будет раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить сделки в пользу подсанкционных лиц, обращали внимание эксперты, которых опросил РБК.

ЦБ оценил инвестиции россиян в иностранные бумаги в условиях заморозки
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого
Статьи
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro
Почти половина дел из списков никогда не выполняется: как это исправить
Саммари
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Хотите дожить до 120 лет — действуйте как проектный менеджер
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским
Кейсы
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи

НРД рассматривает все доступные возможности, чтобы вернуть инвесторам право распоряжаться активами и совершать операции с ценными бумагами, подчеркнул председатель правления депозитария Виктор Жидков. Ранее НРД отменил комиссию за конвертацию депозитарных расписок на акции российских эмитентов, что позволило возобновить процесс конвертации в иностранных депозитариях, напомнил Жидков.

«Мы надеемся, что отказ от взимания комиссии за перевод российских ценных бумаг даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов», — указал предправления российского депозитария, чьи слова приводятся в сообщении НРД.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина
НРД Инвестиции
Материалы по теме
Еврокомиссия назвала условие для разморозки инвестиций россиян
Финансы
Национальный расчетный депозитарий подал в суд из-за санкций ЕС
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter