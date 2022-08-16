Национальный депозитарий отменил комиссии ради разморозки активов россиян
Национальный расчетный депозитарий (НРД) с 16 августа по 30 сентября отменяет комиссию за проведение операций, связанных с переводом российских ценных бумаг из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру, говорится в его сообщении.
«НРД вводит маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке хранения присутствует иностранный депозитарий», — уточнили в депозитарии.
Одновременно НРД отменяет комиссии за прием и снятие ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, за исключением депозитариев из стран СНГ.
В марте у россиян появились проблемы при проведении операций с иностранными бумагами, поскольку из-за санкций международные депозитарии остановили работу с российскими контрагентами. В начале июня Евросоюз ввел санкции уже против самого НРД, и связь разорвалась окончательно. По оценке ЦБ, санкции заблокировали активы 5 млн человек. Только на счетах бельгийского клиринга Euroclear зависло €72 млрд.
В августе, как писал РБК, Еврокомиссия разъяснила условия, при которых могут быть проведены расчеты с НРД. Это, во-первых, отмена каких-либо комиссий и начислений в пользу НРД при проведении сделок. А во-вторых, наличие согласования от регулятора страны, в которой зарегистрирован иностранный контрагент НРД. Для получения такого разрешения брокерам, управляющим компаниям и другим игрокам финансового рынка необходимо будет раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить сделки в пользу подсанкционных лиц, обращали внимание эксперты, которых опросил РБК.
НРД рассматривает все доступные возможности, чтобы вернуть инвесторам право распоряжаться активами и совершать операции с ценными бумагами, подчеркнул председатель правления депозитария Виктор Жидков. Ранее НРД отменил комиссию за конвертацию депозитарных расписок на акции российских эмитентов, что позволило возобновить процесс конвертации в иностранных депозитариях, напомнил Жидков.
«Мы надеемся, что отказ от взимания комиссии за перевод российских ценных бумаг даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов», — указал предправления российского депозитария, чьи слова приводятся в сообщении НРД.