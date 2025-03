Kept: реже всех с марта 2022 года из России уходили итальянские компании

В Kept назвали недружественные страны, чей бизнес чаще остается в России

По оценке Kept, 62% компаний из недружественных стран ушли из России с марта 2022 года. Реже всех уходили итальянцы. Оставшиеся в основном ведут обычный бизнес, и лишь немногие приостановили работу и ушли в «режим ожидания»

Фото: Photoimpuls / Shutterstock

Порядка трети иностранных компаний из так называемых недружественных стран пока остаются в России, а покинули рынок с начала военных действий на Украине 62% компаний по состоянию на конец 2024 года, свидетельствуют данные, собранные аналитиками аудиторско-консалтинговой компании Kept (есть у РБК). Реже всего за это время, по их данным, уходил с российского рынка итальянский, бельгийский и швейцарский бизнес.

Kept мониторит собственную выборку, в которую входят более 300 зарубежных компаний. Они либо являются клиентами Kept, либо имеют близкие контакты с ней и соответствуют нескольким критериям: головная компания находится в недружественной стране, выручка российского бизнеса — не менее 1 млрд руб., владение «существенными активами» в России (недвижимость, производства, розничные сети, портфели кредитов, договоры страхования или лизинга). В выборку не вошли компании, у которых российский бизнес был сфокусирован на дистрибуции импортируемой продукции группы. Как поясняет Kept, для таких компаний решение о выходе в большинстве случаев имело менее существенные последствия и было более простым.

Все сделки по продаже иностранного бизнеса проходят через одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Подкомиссию возглавляет министр финансов Антон Силуанов.

Сколько «иностранцев» ушло за два года

По состоянию на конец 2024 года завершили выход с российского рынка 183 компании из выборки Kept. Большинство из них продали свои активы какому-либо российскому бизнесу (103 кейса) или локальному менеджменту (40 кейсов). В 17 случаях иностранцы вышли из совместного предприятия с российским партнером, в 14 — закрыли бизнес или приостановили деятельность. Девять сделок по выходу были осуществлены с иностранным покупателем.

По 96 иностранным компаниям — это примерно треть всей анализируемой выборки — информации о выходе с российского рынка не озвучивалось. В основном эти компании продолжают нормальную операционную деятельность, делает вывод Kept.

Еще 19 компаний, по данным Kept, находятся в процессе ухода («возможно, под вопросом», как отмечается в материалах), а семь иностранных активов были переданы под управление государства. Среди них, например, совместное предприятие пивоваренных AB InBev (США, Бельгия) и Efes (Турция), российский бизнес производителя бытовой техники Ariston (Италия) и сельскохозяйственная компания «Агротерра» фонда NCH Capital (США).

Как отмечает Kept, доля включенных в выборку компаний, покинувших российский рынок (в том числе утративших российские активы), увеличилась с 55% в 2023 году до 62% в 2024-м. При этом доля компаний, принявших решение о выходе, увеличилась с 64 до 68,5%. «Таким образом, в процессе сделки теперь находятся только около 6% компаний выборки. Кроме того, в большинстве случаев речь идет о ситуациях, когда работа по сделке была начата уже более года назад, а результат по-прежнему неизвестен», — указывают аналитики.

По мнению экспертов Kept, значительная часть запущенных сделок может в итоге так и не состояться — «либо из-за отсутствия государственного согласования, либо из-за больших расхождений в позициях сторон». «Преимущественно судьба этих сделок будет зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации и изменений в режиме санкций и контрсанкций», — ожидают они.

Количество обращений к консультантам за сопровождением прохождения правкомиссии с 2024 года заметно снизилось, говорит партнер юридической фирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков, апеллируя к практике компании. По его словам, основная масса вышедших из российских активов западных компаний пришлась на 2022–2023 годы, когда решения иностранных инвесторов были обусловлены оперативным реагированием на ситуацию. А с середины 2023 года реструктуризации иностранных компаний с российским присутствием осуществлялись уже с оглядкой на глобальную долгосрочную стратегию групп, «без спешки и с понятными рыночными условиями осуществляемых сделок», отмечает он. «Поэтому по статистике начиная со второго полугодия 2023 года положительных решений правкомиссии стало больше при общем снижении количества поданных обращений», — подчеркивает юрист.

Горшков также обращает внимание на то, что юристы иностранных групп компаний сами научились проходить процедуру согласования сделок в правкомиссии «своими внутренними ресурсами», поэтому «статистика консультантов может существенно отличаться от реального положения дел». В Минфине на запрос РБК уточнили, что на подкомиссию выходят сделки только после одобрения профильного федерального органа.

Какие «иностранцы» не спешат уходить

Наиболее часто решения о выходе из бизнеса в России принимали компании из стран Северной Европы: доля их решений об уходе в выборке Kept составила 94%, а общее количество сделок составило 45. Как уточняют в Kept, сделки по уходу из России уже закрыли все 20 финских компаний выборки, «хотя при более глубоком рассмотрении еще можно отыскать немного финских компаний, пока не вышедших из России».

Также ушли 13 из 15 шведских компаний, по двум активам сделки еще в процессе. По Норвегии и Исландии доля решений об уходе составляет 100%, что может объясняться небольшим количеством присутствовавших в России компаний из этих стран. «Несколько отстает от них Дания с 73% завершенных выходов: проблемы Carlsberg повлияли на решение нескольких других датских компаний», — указывает Kept. Датская компания Carlsberg Group владела российской пивоваренной компанией «Балтика». В июне 2023 года «Балтика» указом президента была передана во временное управление Росимуществу, после чего между «Балтикой» и структурами Carlsberg начались судебные разбирательства. 2 декабря 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о выводе «Балтики» из-под временного управления, а уже 3 декабря Carlsberg объявила о продаже своих активов в России.

Среди компаний из США, Германии, Франции и Великобритании доля вышедших из России составляет 59–67% от выборки Kept. Наиболее высокую долю выходов при этом имеют бывшие владения британской короны: Канада, Австралия и Новая Зеландия — 100%.

На этом фоне выделяются страны с низкой долей компаний, принявших решения об уходе. Это, например, Италия, где доля осуществленных выходов составляет около 22%, но если учесть и текущие обсуждения относительно возможной продажи, то показатель составит 39%. При этом аналитики Kept сомневаются, что все эти процессы продажи завершатся сделками.

У Бельгии меньше компаний в выборке и доля выходов ниже — 20%. Единственный случившийся выход — это переход активов бельгийско-американской AB InBev под контроль государства. Также относительно низкая доля вышедших из России компаний в рамках выборки в Швейцарии (38%) и Австрии (50%), отмечается в материалах.

По мнению Горшкова, компании из Италии, Бельгии и Швейцарии уходили из России в меньшем количестве, поскольку местный бизнес представлен здесь в основном легкой промышленностью, ретейлом, текстильным производством, фармой. «Это несанкционные категории продукции, которые разрешено экспортировать в Россию. Местным производителям просто не хочется терять российский рынок из-за постоянно меняющейся политической повестки и новостного фона», — говорит он. Юрист предполагает также, что репутационная составляющая, возможно, заботит бизнес этих стран существенно меньше, чем в Германии или Франции. «К тому же, исходя из моего личного опыта коммуникации с клиентами и юристами из Италии, общий фон антироссийских настроений не находит отклика у местного бизнес-сообщества», — подчеркивает эксперт.

Что происходит с оставшимися бизнесами

По данным Kept, большая часть остающихся в России иностранных компаний «продолжают нормальную операционную деятельность бизнеса». В то же время около 6% приостановили активность и находятся в «режиме ожидания», отмечают аналитики. «Некоторые из них сейчас рассматривают вариант сдачи производственных площадей в аренду, но в перспективе они тоже могут решить продать или закрыть российскую дочернюю компанию, особенно при неблагоприятном развитии геополитической ситуации», — уточняют они.

Говорить о том, что поток сделок по продаже иностранного бизнеса уже окончательно остановился, нельзя, указывают в Kept. «В рамках нашей выборки уже в начале 2025 года закрылась сделка по продаже российского бизнеса Autoliv (шведский производитель ремней безопасности), и мы ожидаем закрытия еще нескольких сделок», — пишут аналитики компании.

Всего за 2024 год Kept зафиксировала 59 сделок по выходам на общую сумму около $4,5 млрд. Это меньше, чем в 2023 году, — на 45% по количеству сделок и на 54% по их денежному объему. Причины такой динамики лежат на поверхности, признают аналитики: «Регуляторные ограничения становятся все более жесткими, поэтому лишь немногие из компаний, которые не решились выходить ни в 2022-м, ни в 2023-м, дозрели до этого решения в 2024 году». В 2024 году российские власти увеличили с 50 до 60% минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России и подняли взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости.

По данным «Электронного бюджета» по состоянию на 21 марта, с начала 2025 года сумма взносов в казну государства от сделок по продаже иностранных активов составила уже 72,49 млрд руб., тогда как за весь прошлый год в бюджет поступило 161,79 млрд руб. таких взносов. В доходах бюджета эти поступления отражаются как «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций».

Западные регуляторы также внесли свою лепту в усложнение процесса выхода иностранного бизнеса из России, отмечают в Kept. В течение года постоянно росло давление на присутствующие в России международные банки, в том числе с требованием резко ограничить или прекратить обслуживание платежей по трансграничным сделкам, был существенно расширен список санкционных российских банков, поясняют в Kept. «Как следствие, проверенные каналы платежа оказались недоступны для многих покупателей и потребовались более сложные и рискованные механизмы, включая использование банков из СНГ и платежных агентов», — указывают аналитики.

Сейчас общий новостной фон и настроения в недружественных юрисдикциях носят противоречивый характер, отмечает Горшков. Поэтому «флюгер настроений у оставшихся компаний скорее смотрит в сторону того, чтобы остаться в России с планом на умеренное инвестиционное развитие в регионе», рассуждает он.

Как может возвращаться иностранный бизнес

Дискуссия о перспективах возвращения иностранного бизнеса активизировалась на фоне возобновления диалога России и США. Путин поручил правительству разработать «максимально прозрачную» процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших компаний. По его словам, компании, продавшие бизнес в России с дисконтом, не должны при возвращении выкупить его обратно за такую же небольшую стоимость. Ранее президент заявлял, что Россия уже ведет переговоры в закрытом режиме о возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, встречавшийся в январе с американскими бизнесменами в Нью-Йорке, отмечал, что большинство компаний США готовы к возвращению и развитию отношений, как только барьеры будут сняты.

Судя по заявлениям президента и представителей правительства, можно предположить, что бизнесу из недружественных государств нужно будет и в дальнейшем получать разрешение правительственной комиссии, чтобы вновь работать в России, по аналогии с процедурой выхода из российского бизнеса, предполагает советник юридической фирмы МЭФ Legal Александра Амбрасовская. Будут отличаться и требования по локализации и инвестициям для зарубежных компаний, которые решат вернуться в Россию, полагает она. «Не исключено также, что вернуться смогут не все компании, а только те, кто будет соответствовать определенным требованиям, список таких требований, согласно ряду источников, в настоящий момент разрабатывается в правительстве», — отмечает Амбрасовская.

С технической и юридической точек зрения возврат иностранной компании может быть осуществлен как обратный выкуп бизнеса, а с политической — каждая такая сделка будет сопровождаться принятием административного решения правительственной комиссией, полагает адвокат «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Он уверен, что юридически возникнет «минимум препятствий даже в самом плохом варианте» — если процедуру входа на российский рынок иностранной компании придется осуществлять с нуля. «Ситуации, когда двери для иностранной компании будут полностью закрыты, точно не будет», — убежден юрист.

Поскольку некоторые западные компании ушли из бизнеса в России по модели выкупа долей локальным топ-менеджментом, при возвращении могут возникнуть не только регуляторные сложности, но и корпоративные конфликты, не исключает Горшков. Он поясняет, что «новоиспеченные акционеры вряд ли захотят синхронизировать обновленные бизнес-стратегии, нацеленные на локальный российский рынок, с глобальными планами по развитию групп». При одобрении возврата иностранцев правкомиссией возможно даже введение добровольного взноса, который будет объясняться подтверждением «серьезности намерений» будущего инвестора, не исключает юрист.