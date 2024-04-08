Путин передал в управление Росимущества активы «Агротерры»

Фото: Александр Река / ТАСС

Президент Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственной компании «Агротерра», указ размещен на портале публикации.

«АгроТерра» – российская группа компаний, основанная в 2008 году. По информации компании, она входит в топ-20 по площади обрабатываемых земель. Ее активы расположены в Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областях. Фактическим владельцем российской группы является нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V.

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