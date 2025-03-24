 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Шохин предостерег от возвращения в Россию «вооружавшие ВСУ» компании

Сюжет
Война санкций
Западные компании следует проверить на финансирование ВСУ перед тем, как разрешить им вернуться в Россию, считает глава РСПП. Путин ранее поручил наладить процесс возвращения так, чтобы отечественные компании сохранили преференции
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Андрей Махотин для РБК)

Условием возвращения иностранных компаний в Россию может стать отсутствие участия в финансировании Вооруженных сил Украины, а также в производстве для них оружия и боеприпасов. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП 18 марта, поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших из страны зарубежных компаний. В Минфине указывали, что иностранные компании из стран, которые власти считают недружественными, смогут вернуться только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.

По мнению Шохина, к каждой компании и инвестору, которые хотят вернуться на российский рынок, следует подходить индивидуально, «но все равно планка должна быть». «Можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели, уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения», — сказал Шохин, добавив, что такой подход «неизбежен» в условиях «сложной геополитики».

Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию
Бизнес
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Обсуждение возможного возвращения в Россию иностранных компаний началось на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде 18 февраля. Путин отмечал, что возвращение иностранных компаний должно быть «максимально прозрачным», а у отечественных производителей должны остаться преимущества.

Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допускал, что для возвращения зарубежным компаниям потребуется создать совместные предприятия с российским бизнесом.

От Adobe до Visa: какие компании приостановили работу в России
Фотогалерея 

Читайте РБК в Telegram.

ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
иностранные компании российский рынок РСПП Александр Шохин ВСУ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
WSJ узнала, какие компании получат выгоду от оттепели между Россией и США
Бизнес
Путин заявил, что Россия уважает оставшиеся на рынке западные компании
Политика
Глава РФПИ назвал условие для возвращения американских компаний
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
В Крыму машина ехавших к месту ДТП спасателей столкнулась с легковушкойОбщество, 11:24
Как предпринимателю проверить должника-банкрота и не дать себя обманутьPro, 11:24
Бумаги «Эталона» потеряли 5% на новости о росте убытка в два разаИнвестиции, 11:14
Как доставали людей из врезавшегося в грузовик автобуса в Крыму. ВидеоОбщество, 11:14
Курс биткоина поднялся выше $87 тыс. Что случилось на крипторынкеКрипто, 11:10
Во что вкладывают деньги состоятельные россиянеОтрасли, 11:07
В России продан первый полис долевого страхования жизниИнвестиции, 11:07
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
СК пришел к выводу, как 4 ребенка под Красноярском погибли после ужинаОбщество, 11:00
Когда платежная система «Мир» появится в ИндииОтрасли, 10:50
Фуркад рассказал о противостоянии с завершившим карьеру Йоханнесом БёСпорт, 10:48
Поэта Вадима Жука кремируют в МосквеОбщество, 10:47
Эмоции на продажу: какие триггеры работают для поколений X, Y и ZPro, 10:46
Кадры 20 подожженных машин во ВладивостокеОбщество, 10:41
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38