Шохин предостерег от возвращения в Россию «вооружавшие ВСУ» компании
Условием возвращения иностранных компаний в Россию может стать отсутствие участия в финансировании Вооруженных сил Украины, а также в производстве для них оружия и боеприпасов. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП 18 марта, поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших из страны зарубежных компаний. В Минфине указывали, что иностранные компании из стран, которые власти считают недружественными, смогут вернуться только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.
По мнению Шохина, к каждой компании и инвестору, которые хотят вернуться на российский рынок, следует подходить индивидуально, «но все равно планка должна быть». «Можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели, уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения», — сказал Шохин, добавив, что такой подход «неизбежен» в условиях «сложной геополитики».
Обсуждение возможного возвращения в Россию иностранных компаний началось на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде 18 февраля. Путин отмечал, что возвращение иностранных компаний должно быть «максимально прозрачным», а у отечественных производителей должны остаться преимущества.
Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допускал, что для возвращения зарубежным компаниям потребуется создать совместные предприятия с российским бизнесом.
Читайте РБК в Telegram.
ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов