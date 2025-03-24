Шохин предостерег от возвращения в Россию «вооружавшие ВСУ» компании

Западные компании следует проверить на финансирование ВСУ перед тем, как разрешить им вернуться в Россию, считает глава РСПП. Путин ранее поручил наладить процесс возвращения так, чтобы отечественные компании сохранили преференции

Александр Шохин (Фото: Андрей Махотин для РБК)

Условием возвращения иностранных компаний в Россию может стать отсутствие участия в финансировании Вооруженных сил Украины, а также в производстве для них оружия и боеприпасов. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП 18 марта, поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших из страны зарубежных компаний. В Минфине указывали, что иностранные компании из стран, которые власти считают недружественными, смогут вернуться только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.

По мнению Шохина, к каждой компании и инвестору, которые хотят вернуться на российский рынок, следует подходить индивидуально, «но все равно планка должна быть». «Можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели, уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения», — сказал Шохин, добавив, что такой подход «неизбежен» в условиях «сложной геополитики».

Обсуждение возможного возвращения в Россию иностранных компаний началось на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде 18 февраля. Путин отмечал, что возвращение иностранных компаний должно быть «максимально прозрачным», а у отечественных производителей должны остаться преимущества.

Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допускал, что для возвращения зарубежным компаниям потребуется создать совместные предприятия с российским бизнесом.