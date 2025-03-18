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Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию

Возвращение иностранных компаний на российский рынок должно быть «максимально прозрачным», а у отечественных производителей должны остаться преимущества, заявил Путин. Россия уже начала переговоры с ушедшим западным бизнесом
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших из страны зарубежных компаний. Трансляцию выступления президента на съезде РСПП ведет РБК.

Он отметил, что некоторые из них продали свой бизнес с дисконтом, но не должны при возвращении выкупить его обратно за такую же небольшую стоимость.

«Так быть не должно, так не бывает», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что процедура согласования возвращения зарубежных компаний на российский рынок должна быть «максимально прозрачной». Необходимо предусмотреть обязательные гарантии иностранного бизнеса «добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране», добавил он.

Президент поручил правительству изучить, как следует отрегулировать взаимодействие российских компаний с предприятиями «наших конкурентов», чтобы обеспечить отечественным производителям преимущества. «Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — сказал глава государства.

Дискуссии о возможном возвращении в Россию иностранных компаний начались на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде 18 февраля. На прошлой неделе Путин заявил, что Россия уже ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок. По его словам, обсуждения ведутся «в закрытом пока режиме» и по инициативе «некоторых наших партнеров».

Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов указывал, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допускал, что для возвращения зарубежным компаниям потребуется создать совместные предприятия с российским бизнесом.

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