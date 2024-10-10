Власти усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из России

Власти увеличили с 50 до 60% минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России и подняли взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости, узнал РБК. Для сделок дороже 50 млрд руб. понадобится одобрение президента

Фото: Андрей Любимов / РБК

Добровольный взнос, который необходимо будет заплатить в бюджет при сделках по продаже российского бизнеса иностранцами, вырастет с текущих 15% до 35% от рыночной стоимости актива. Такое решение принято подкомиссией правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщили три источника РБК, знакомые с его содержанием. Глава адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев подтвердил эту информацию.

Согласно решению комиссии, которое было принято на этой неделе, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% в течение года и еще 5% в течение двух лет, знают два из трех источников.

Кроме того, изменен размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при таких сделках. Раньше они должны были продаваться за 50% от своей реальной цены, теперь скидка должна составлять минимум 60% (сам актив, таким образом, можно продать только за 40% от оценки), сообщили собеседники РБК. Эту информацию подтвердил и Николаев.

Власти также ввели новое правило для таких сделок — теперь, если их стоимость составляет более 50 млрд руб., они должны совершаться только с согласия президента Владимира Путина.

Новые условия распространяются как на будущие заявления по согласованию сделок, так и уже на поданные, но не рассмотренные подкомиссией, сообщил один из источников.

«Также планируются изменения в законодательстве, касающиеся вывода средств за границу в виде займов и дивидендов», — указал Николаев.

РБК направил запрос в Минфин.

Как писал РБК, профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос роста взноса еще в сентябре. Тогда звучало предложение повысить размер взноса с текущих 15 до 40% от рыночной стоимости активов, но в итоге власти остановились на варианте 35%.

<«Изменение критериев, скорее всего, создаст дополнительное давление на сделки с иностранными активами, так как увеличение дисконта ведет к снижению стоимости продажи актива, а увеличение взноса, в свою очередь, увеличивает затраты продавца на выход. Количество сделок в случае поднятия порога будет зависеть от цены, по которой иностранцы будут готовы выйти с российского рынка», — говорит финансовый директор Aspring Capital Лилия Иост.

Регулятор станет «еще более скрупулезно подходить к рассмотрению и одобрению сделок с недружественными лицами с учетом всех параметров», ожидает глава регуляторной практики юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» Нато Цхакая: «Это необходимо будет учитывать сторонам при планировании и структурировании транзакций».

По данным агентства AK&M, в 2023 году было совершено 97 сделок по выкупу у иностранцев их активов, находящихся в России. Общий объем таких сделок составил $11,14 млрд. В первом полугодии 2024-го прошло 34 сделки по выкупу активов у иностранцев на сумму $1,89 млрд, следует из данных аналитиков. Количество сделок постепенно сокращается как из-за того, что многие из желавших продать бизнес уже сделали это, так и из-за ужесточения регулирования — запрета на сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях, указа о внешнем управлении и установлении обязательного дисконта. Кроме того, отрицательно на динамику ставок влияет высокая ключевая ставка, так как под такие сделки зачастую привлекается заемное финансирование. При этом за восемь месяцев 2024 года федеральный бюджет получил почти 140 млрд руб. доходов от взносов. Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз, а также размер поступлений за весь предшествующий год (116,5 млрд руб.).