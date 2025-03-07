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Эксклюзив

Иностранные инвесторы оценили условия для жизни и бизнеса в России

Остающимся в России иностранным фирмам трудно работать меж двух огней — западными санкциями и контрсанкциями Москвы, показал новый опрос Американской торговой палаты в России. Большинству экспатов жить в России комфортно
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Хотя иностранным компаниям, продолжающим работать в России, трудно (в основном мешают американские и европейские санкции, в меньшей степени — российские контрмеры), только 10% фирм сокращают или приостанавливают свою деятельность, 18% — даже ее расширяют, свидетельствуют итоги опроса Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) среди руководителей компаний — членов палаты, датированные январем 2025 года (опрос проводится регулярно). Презентация с результатами опроса есть у РБК. Более 70% респондентов поддерживают операции в России без изменений.

В AmCham Russia более 500 участников. Это независимая неправительственная иностранная бизнес-организация, основанная в 1994 году. В ней необязательно представлены только американские компании, в текущем составе 56% — компании США, 23% — российские, 17% — европейские и азиатские, 4% — бывшие иностранные фирмы, сменившие собственность на российскую. При этом в более чем 60% компаний-участниц стратегические решения принимаются иностранной штаб-квартирой.

Жизнь в России

Несмотря на операционные трудности из-за санкционного противостояния, большинству иностранных бизнесменов (топ-менеджеров) живется в России комфортно, показал опрос. Из всех респондентов 23% являются экспатами или иностранцами, имеющими российский паспорт. Для 86% из них условия жизни в России являются комфортными: по шкале от одного до десяти, где «10» означает максимальную удовлетворенность, 28% оценили жизнь в России на восьмерку, 37% — на девятку и 21% — на десять баллов. 40% опрошенных не ощущают никаких проблем с посещением России или пребыванием в ней, хотя треть иностранцев сталкиваются с трудностями в платежах и проведении банковских операций.

«Я давно говорю, что Москва — это, наверное, самый безопасный большой город в мире. Но многие люди на Западе этого просто не знают, так как информация в западных СМИ совсем другая. Я здесь живу 30 лет, езжу на электричке каждый день, на метро, у меня все в порядке, чувствую себя хорошо», — рассказал президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК, которое будет опубликовано утром 7 марта.

Проблемы и риски для бизнеса

В среднем участники опроса оценили на 5,8 из 10 степень общей рискованности ведения бизнеса в России (где десятка соответствует максимальному риску). Санкции США и ЕС и их последствия для платежей и логистики названы наиболее существенными ограничителями — для 41% респондентов. Контрсанкции России, включая ограничения на выплату дивидендов иностранным акционерам, в первую очередь беспокоят 24% опрошенных.

Вред бизнесу, который наносят санкции США и ЕС, респонденты оценили в среднем на 8 баллов из 10, вред от российских контрсанкций менее ощутим — 5 из 10.

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Виды Москвы

Участники опроса AmCham Russia считают, что самые неприятные проявления западных санкций — это запрет на инвестиции в российскую экономику и ограничения на платежи и финансовые транзакции. Весной 2022 года США запретили любые новые инвестиции в России со стороны американских лиц. ЕС запретил инвестиции в энергетическую и горнодобывающую отрасли России. А самым негативным аспектом контрсанкций Москвы названы ограничения на выплату дивидендов. По данным опроса, 64% компаний не смогли выплатить дивиденды в предыдущем году.

Санкции и контрсанкции предсказуемо повлияли на бизнес участников AmCham в России негативно. Так, 45% респондентов заявили, что объем их продаж в России снизился по сравнению с досанкционным 2021 годом (увеличился он у 24% опрошенных фирм). Подавляющее большинство компаний (более 90%) сообщили, что потеряли от 10 до 50% доли российского рынка из-за санкций, а бенефициарами этого стали Китай (по версии, 42% респондентов) и Россия (38%).

Адаптация иностранного бизнеса

Если сравнивать с 2021 годом, 35% респондентов увеличили степень локализации производства в России на 90% и еще столько же повысили локализацию на 50%, следует из опроса AmCham.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Вследствие санкционного давления предприятия вынуждены были переключаться на поставщиков из третьих стран. По сравнению с 2021 годом около трети опрошенных компаний полностью перешли на альтернативных поставщиков из таких стран, как Китай, Индия, Турция и т.п. Еще около четверти респондентов заменили нужные им сырье, материалы, комплектующие западного происхождения примерно наполовину, следует из опроса.

С приходом к власти в США администрации президента Дональда Трампа появились надежды на мирное урегулирование на Украине и отмену антироссийских санкций. 12 февраля Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, еще одна встреча позднее состоялась в Стамбуле. В конце февраля Трамп не исключил, что «в какой-то момент» санкции с России могут быть сняты. Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США подготовить потенциальный список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с представителями России в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений, сообщало агентство Reuters.

Читайте интервью с главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи на сайте РБК утром 7 марта.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
При участии
Ирина Парфентьева
Американская торговая палата бизнесмены США санкции экспаты
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