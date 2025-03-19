Бизнес предложил меры по «недопущению кризиса неплатежей»

РСПП предложил комплекс мер по борьбе с задержками платежей со стороны госкорпораций, узнал РБК. На фоне высоких ставок они размещают деньги на депозитах и не платят контрагентам по несколько месяцев, говорят источники

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призывает власти принять меры, чтобы не допустить развития кризиса неплатежей в экономике, в частности обеспечить погашение задолженностей госкорпораций перед контрагентами. Предложения содержатся в резолюции съезда РСПП, прошедшего в Москве 18 марта (есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в союзе). Резолюция была принята единогласно.

Предложения по неплатежам содержатся в блоке приоритетных направлений финансовой политики и развития финансовых рынков. Их необходимость объясняется, в частности, тем, что экономика функционирует в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

В целях «снижения неплатежей в экономике России и недопущения кризиса неплатежей» РСПП предлагает:

ввести комплексный мониторинг ситуации с неплатежами;

стимулировать своевременные расчеты по контрактам;

обеспечить погашение дебиторской задолженности государственными корпорациями (в узком смысле это некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией и функционирующая на основе специального закона о ее создании, сейчас в России шесть госкорпораций. — РБК) и снижение давления на промышленные компании;

обеспечить предоплату в 75% для госзаказов (в настоящее время выплата аванса при госзаказе допускается в пределах 30% цены, но в ряде случаев может быть увеличена до 70 или даже 100%).

Кроме того, деловое объединение крупного бизнеса призывает власти сформировать набор «специализированных мер» для завершения инвестиционных проектов и предусмотреть перенос сроков исполнения инвестиционных обязательств предприятий на более поздние периоды.

«Указанные предложения не поступали в Минпромторг России, — сообщили в его пресс-службе. — В случае их поступления министерство рассмотрит их в установленном порядке». РБК направил запросы в Минэкономразвития и Банк России.

Насколько остро стоит проблема неплатежей

Как сообщил РБК источник, близкий к РСПП, проблема неплатежей поставщикам продукции и накопление большой дебиторской задолженности со стороны госкорпораций беспокоит в том числе и крупнейший российский бизнес. Дебиторская задолженность — это в основном задолженность по оплате товаров, услуг, работ (которые в данном случае были приобретены госкорпорациями). По словам источника, члены бюро правления РСПП уже поднимали этот вопрос на встречах с чиновниками. По его оценке, проблема стоит остро для производственных компаний.

Другой собеседник, близкий к РСПП, напротив, говорит, что проблема неплатежей пока стоит не очень остро, хотя и является чувствительной для бизнеса. По его словам, Минэкономразвития и Минфин в курсе ситуации. Неплатежами «грешат» в основном госкорпорации и крупные сырьевые госкомпании, утверждает источник РБК в одной из госкорпораций. По его словам, они могут не платить контрагентам по три—шесть месяцев.

В пресс-службе Министерства финансов РБК сообщили, что «информация о массовых случаях неплатежей в Минфин России не поступала».

РСПП обращает внимание на проблему неплатежей не впервые. Так, например, она упоминалась в резолюции финансового форума союза, прошедшего в рамках недели российского бизнеса в феврале 2025 года. В частности, в ней предлагалось госкорпорациям и Минпромторгу принять «незамедлительные меры по полному погашению дебиторской задолженности, принимая во внимание необходимость снижения нагрузки на промышленность и минимизации потребности в мерах господдержки», а правительству и Банку России — внедрить «механизм контроля за своевременным исполнением обязательств по расчетам за выполненные заказы и отгруженную продукцию».

Проблема несоблюдения контрагентами обязательств по оплате работ и поставок стала основной среди барьеров для бизнеса в третьем квартале 2024 года — о ней заявили 37% компаний, участвовавших в опросе РСПП. Тогда в объединении связывали рост неплатежей с «некоторым ухудшением финансового состояния компаний, в том числе из-за снижения доступности заемных средств», но призывали не делать преждевременных выводов о формировании негативного тренда. В четвертом квартале прошлого года проблема неплатежей ушла на второй план (о ней заявили 22% респондентов, что соответствует результатам первого полугодия 2024-го), уступив место таким трудностям, как недостаток оборотных средств и недоступность заемного финансирования, — на это пожаловалась примерно каждая четвертая компания.

Как неплатежи связаны с эффектом «дорогих денег»

Проблема неплатежей есть практически везде, подтверждает глава «Опоры России» Александр Калинин. Она, впрочем, не касается госзакупок государственными и муниципальными структурами по федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). «Если платеж задерживается по 44-ФЗ, там идет жесткая сразу реакция прокуратуры, и таких проблем нет», — сказал он РБК.

А вот в случае с закупками в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ, регулирует закупки госкорпораций, организаций с 50-процентной долей госучастия и коммерческих организаций, попадающих под регулируемые виды деятельности) неплатежи есть, указал Калинин. По его мнению, к этому подталкивает сама экономическая ситуация в стране, а именно — рекордно высокие ставки депозитов. «К примеру, есть деньги, даже задержка на месяц, на два при депозитах под 20% — это сверхдоходы просто на ровном месте. Поэтому в том числе и госкорпорации стараются временно разместить деньги на депозитах, а рассчитаться позже», — пояснил он. Такая ситуация будет сохраняться, «пока деньги будут такими дорогими», убежден Калинин.

«В целях исключения неплатежей по контрактам в 44-ФЗ и 223-ФЗ установлены требования к предельному сроку оплаты, который по общему правилу составляет не более семи рабочих дней после приемки», — указали в Минфине. Там также напомнили, что Минфин разработал изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступили в силу 1 марта 2025 года: введена административная ответственность за нарушение срока оплаты. «Мониторинг указанной ситуации с неплатежами также проводится ведомством в рамках мониторинга закупок», — добавили в ведомстве.

В условиях высоких ставок госкомпаниям выгоднее «крутить деньги на депозитах», солидарен источник РБК, близкий к РСПП.

В результате, по словам Калинина, у части компаний возникает «острый дефицит оборотного капитала», который «уже нарастает». Кредитование в таком случае только ухудшает их финансовое положение. «Нарастает эта ситуация особенно в строительстве и далее по цепочке», — объяснил он.

Проблема неплатежей действительно существует в российской экономике, подтверждает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП Олег Солнцев. «С прошлого года наблюдается крайне медленный рост средств на расчетных счетах предприятий, с которых идет оплата продукции, — за 2024 год они выросли примерно на 5%, в то время как инфляция составила 9,52%. Темпы этого роста не соответствуют потребностям в деньгах, которыми идет оплата услуг контрагентов», — указывает эксперт.

Параллельно наблюдается прирост средств на срочных депозитах — так, денежная масса М2, которая включает их в себя, за 2024 год увеличилась на 19,2%. И на этом фоне действительно пошел рост просроченной задолженности — примерно с октября компании стали хуже обслуживать свои обязательства, говорит Солнцев. «Это, конечно, негативный фактор, который в перспективе может вести к стагнации экономики и неплатежам уже по кредитным обязательствам», — констатирует эксперт.

Пока «сильного прироста неплатежей» по кредитам не наблюдается, но проблемные ссуды есть, сказал РБК глава ВТБ Андрей Костин: «Мы немножко, конечно, все волнуемся». «У нас есть, конечно, проблемные кредиты, они относятся к частным компаниям, и мы, конечно, ведем разговоры с Центральным банком (по вопросам льгот по нормам банковского резервирования. — РБК). Центральный банк готов двигаться здесь по части каких-то дополнительных льгот для банков, которые реструктурируют кредиты», — отметил он, добавив, что речь о ссудах, которые «в перспективе двух лет начнут нормально обслуживаться». В целом ситуация угроз для банковского сектора не несет, заверил глава ВТБ.

Поможет ли увеличение авансов побороть неплатежи

РСПП предлагает установить для госзаказов предоплату в размере 75%. Калинин полагает, что подобная мера является сейчас единственным выходом: помочь может только «директива правительства госкомпаниям по увеличенному размеру авансов». «Во время санкций эта мера сработала. Сейчас аванс может быть 10%, а может быть 50% — от контракта все зависит», — говорит он.

Возможным регуляторным решением проблемы могло бы быть увеличение норматива по авансам, солидарен один из собеседников РБК, близких к РСПП. По его словам, «работа по этому направлению ведется, но пока без конкретики».

До марта 2022 года действовала норма, по которой максимальный размер аванса по госзакупкам устанавливался на уровне 30% от цены, зафиксированной в договоре. Потом планку повысили до 50% для контрактов без казначейского сопровождения и до 90% — с ним. Сейчас повышенные авансы, например 70 или 80%, допускаются в отдельных категориях госконтрактов. По итогам 2024 года аналитики выявили рост количества госконтрактов с авансами выше 30% — на 22% по сравнению с 2023 годом, писал ранее РБК.