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Бизнес ,  
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Титов рассказал о готовности американского бизнеса вернуться в Россию

Борис Титов
Борис Титов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Американские бизнесмены ожидают подходящей ситуации, чтобы вернуться на российский рынок, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Запад не поддается пока, конечно, никоим образом, хотя мы открыты для всякого сотрудничества. Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся», — сказал Титов (цитата по «РИА Новости»).

При этом он не стал уточнять, какие именно компании выразили желание вернуться на российский рынок.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В феврале 2025 года президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий, комментируя возможное возвращение западных компаний в Россию, предложил отнестись к этому процессу внимательно, чтобы не утратить приобретенный потенциал.

Он отметил, что внешние проблемы и санкции при всех вызовах и сложностях сыграли важную стимулирующую роль для страны и теперь российские компании все чаще обращаются к российским ученым и получают помощь, отметил глава государства. По его словам, зачастую отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных.

Путин также сообщил тогда, что попросил правительство страны заняться процессом возвращения компаний на российский рынок, чтобы отрегулировать этот процесс так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции.

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