Путин заявил о ведении переговоров о возвращении западных компаний
Россия уже ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок, заявил президент Владимир Путин во время совместной конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
«Уже сегодня в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном их возвращении на наш рынок», — приводит его слова Кремль.
Путин также добавил, что Россия «не закрывалась ни от кого и никого не выгоняла». Поэтому всем партнерам, которые хотят вернуться на российский рынок, как отметил президент России, «мы говорим: добро пожаловать, welcome в любую секунду».
При этом он подчеркнул, что при принятии решений в этом вопросе власти будут руководствоваться сложившейся ситуацией. По словам Путина, «если ниши заняты», то никаких льгот «для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем».
В конце февраля президент попросил правительство заняться вопросом возвращения западных компаний в России и отрегулировать этот процесс, чтобы «обеспечить национальным производителям определенные преимущества».
Обсуждение возможного возвращения в Россию иностранных компаний, которые покинули российский рынок после начала военной операции на Украине в 2022 году, началось на фоне переговоров делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля.
По итогам переговоров стороны договорились, в частности, продолжить контакты и работать над восстановлением двусторонних отношений.
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