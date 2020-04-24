Минтруд предложил новый порядок изменения трудовых отношений при эпидемии

Сейчас корректировка трудового законодательства, как указывает Минтруд в записке, — это длительный процесс, требующий участия органов исполнительной и законодательной власти, сторон социального партнерства (профсоюзов и работодателей).
Речь идет, например, о необходимости введения временного порядка вахтового метода работы на непрерывных производствах, пояснили РБК в Минтруде. «Чтобы избежать массового заражения на добывающих предприятиях непрерывного цикла, на геологоразведке и на ряде других объектов стратегически значимых отраслей, необходимо вводить режим обсервации (периода медицинского наблюдения. — РБК) для прибывающих на вахту сотрудников. Сейчас нормативной базы, которая позволяла бы оплачивать сотруднику такую обсервацию, нет», — пояснили в министерстве. С учетом эпидемии возникает угроза непрерывности производства, а чтобы предотвратить это, необходимо увеличить продолжительность вахты на три месяца по согласованию с сотрудником.
«Необходимые особые условия регулирования трудовых отношений в первую очередь продиктованы стратегическими интересами работника. Крайне важно сегодня сохранить рабочие места, создать условия для того, чтобы компании по возможности продолжали свою деятельность», — подчеркивают в Минтруде. Принятие таких временных порядков будет проходить по согласованию с социальными партнерами — профсоюзами и работодателями, уточнили в министерстве.
Законопроект Минтруда внесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. РТК — координационный орган правительства, в котором участвуют представители профсоюзов и работодателей.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства. В пресс-службе Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве на момент публикации комментарий не предоставили.
Особый порядок во время эпидемии
Минтруд не первый раз разрабатывает законопроекты об особом порядке регулирования трудовых отношений в период борьбы с коронавирусом. В марте министерство предлагало наделить правительство правом определять срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии. Конкретные сроки, за которые нужно уведомлять сотрудника, в законопроекте не были определены, но согласно одной из версий проекта (с ней ознакомился РБК) в случае эпидемии министерство предлагало установить вместо двухмесячного двухнедельный срок предупреждения работника о предстоящем увольнении. Правительство не поддержало законопроект из-за потенциальных рисков для работников и предложило Минтруду не вносить его на согласование, сообщили источники РБК.
За упрощенный порядок увольнений в период кризиса выступали российские бизнес-объединения. В начале апреля четверка крупнейших российских бизнес-ассоциаций (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» и ТПП) направила премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение, в котором попросила на период острой фазы кризиса сократить срок предупреждения работников о предстоящем увольнении и период выплаты средней зарплаты работникам в случае, если они не трудоустроились. Одновременно бизнес предложил заморозить или снизить материальную ответственность работодателя за нарушения трудового законодательства при увольнении или невыплате зарплаты. Ни одна из указанных инициатив не вошла в антикризисную программу правительства по поддержке бизнеса.
Федерация независимых профсоюзов России выступила против законопроекта Минтруда о временном праве правительства регулировать трудовые отношения, подчеркнув, что в Трудовом кодексе уже содержатся особенности правового регулирования трудовых отношений во время чрезвычайных ситуаций. Регулирование трудовых отношений в соответствии с Конституцией, федеральными конституционными законами осуществляется в первую очередь Трудовым кодексом. Федеральные законы, указы президента, постановления правительства и все подзаконные акты должны ему соответствовать. Внесение изменений в Трудовой кодекс, приостановление действия его положений должно осуществляться отдельными федеральными законами.
Строгое регулирование трудового законодательства обусловлено его особой ролью для социально-экономических интересов граждан, подчеркивает зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. «Мы очень хорошо знаем такой механизм предоставления временных чрезвычайных полномочий. Потом скажут: «Такой механизм хорошо себя зарекомендовал» — и закрепят его на постоянной основе. Не нужно, ссылаясь на экстренную ситуацию, пытаться существенно изменить давно устоявшиеся практики», — сказал он в комментарии профсоюзному изданию «Солидарность».
Подготовленный правительством законопроект фактически отменяет действующие законодательные нормы регулирования социально-трудовой сферы, говорится в совместном обращении Конфедерации труда России и Федерации профсоюзов работников морского транспорта. «Возникающие на сегодняшний день в трудовых отношениях проблемы в первую очередь связаны с массовым нарушением прав работников, а не с наличием пробелов в регулировании трудовых отношений», — считают представители профсоюзов.
Под видом чрезвычайных мер и «революционной целесообразности» чиновники пытаются получить как можно больше полномочий, не задумываясь о том, что их действия — грубое нарушение основ конституционного строя Российской Федерации, предусматривающего принцип разделения властей, сообщил РБК руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов. Реализация законопроекта позволит правительству иметь возможность подзаконными актами регулировать то, что должно регулироваться трудовым законодательством, считает он.
Практически ни одна российская компания не избежит сокращений персонала из-за экономических последствий борьбы с коронавирусом, показал опрос ЦСР среди 1,4 тыс. предприятий в период с 10 по 17 апреля. Более трети компаний (38%) отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Пандемия коронавируса, карантинные ограничения и девальвация рубля вследствие обвала цен на нефть привели к снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и урезать зарплаты.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК предупредил о росте безработицы в три раза — с 2,5 млн до 8 млн человек к концу года. Реальные доходы россиян могут упасть на 17,5% во втором квартале, а по итогам года сокращение составит 6,5%, спрогнозировал Институт исследований ВЭБ.РФ. В базовом сценарии рейтингового агентства АКРА безработица возрастет до 6,7% и вернется на докризисный уровень только в 2022 году, реальные доходы населения упадут на 6,4%.
Правительство повысило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.) и намерено выплачивать безработным родителям дополнительно 3 тыс. руб. на ребенка до трех лет. Однако эксперты считают, что этого недостаточно: необходимо максимально упростить регистрацию безработных и выплату самого пособия, а также увеличить его размер хотя бы на 25%, назвав это, например, «временной субсидией из-за потери дохода вследствие вынужденной самоизоляции», предлагают в Центре трудовых исследований ВШЭ.