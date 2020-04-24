Минтруд предложил новый порядок изменения трудовых отношений при эпидемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 14:36
Участники митинга против самоизоляции в Красноярске заявили о задержаниях Общество, 14:49 Глава Минздрава Приамурья подала в отставку по собственному желанию Общество, 14:47 Как большие данные помогают бороться с пандемией Индустрия 4.0, 14:41  Муся Тотибадзе сняла клип на новую песню «Тебя», не вставая с дивана Стиль, 14:40 Китайские ученые разгадали секрет COVID-19: разбираем новость с экспертом Индустрия 4.0, 14:38  Песков переадресовал Минобороны вопрос о мозаиках с Путиным в храме ВС Политика, 14:38 Сенатор предложил сделать «Ростех» куратором промышленных отходов Бизнес, 14:34 Курс доллара упал ниже ₽74 после решения ЦБ по ставке Quote, 14:23 СМИ узнали о втором за месяц переносе «Ролан Гаррос» Спорт, 14:22 Глава ФОМС назвала тарифы на лечение пациентов с коронавирусом Общество, 14:22 Как сельхозпроизводителям быть устойчивыми к природным катаклизмам Pro, 14:18 Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж Общество, 14:14  ФАС предложила открыть надзорным органам данные агрегаторов такси Технологии и медиа, 14:07 Курс евро упал ниже ₽80 впервые с 17 апреля Quote, 14:03
Антикризисные меры ,  
0 

Минтруд предложил новый порядок изменения трудовых отношений при эпидемии

Министерство предложило наделить правительство правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений на время эпидемии. Профсоюзы усмотрели в таких чрезвычайных полномочиях риски демонтажа трудового законодательства
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минтруд предложил наделить правительство полномочиями устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Законопроект, вносящий изменения в закон о полномочиях правительства во время введения ЧС, есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердили источник, близкий к правительству, и представитель Минтруда.

Профсоюзные организации раскритиковали законопроект, обратив внимание на риск того, что действующие законодательные нормы регулирования трудовой сферы могут быть отменены. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве не поддержал проект закона Минтруда, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения.

Позиция Минтруда

На рынке труда «возникли ситуации, ранее не имевшие аналогов в социально-экономическом развитии РФ по своим масштабам и возможным последствиям, которые зачастую не имеют корректного правового решения исходя из норм действующего трудового законодательства», отмечено в пояснительной записке Минтруда к проекту закона.

Из-за этого, по мнению министерства, возникает острая необходимость в кратчайшие сроки внести изменения в трудовое законодательство, и для этого необходимо «наделить правительство полномочием в 2020 году принимать решения, предусматривающие установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений».

Сейчас корректировка трудового законодательства, как указывает Минтруд в записке, — это длительный процесс, требующий участия органов исполнительной и законодательной власти, сторон социального партнерства (профсоюзов и работодателей).

Речь идет, например, о необходимости введения временного порядка вахтового метода работы на непрерывных производствах, пояснили РБК в Минтруде. «Чтобы избежать массового заражения на добывающих предприятиях непрерывного цикла, на геологоразведке и на ряде других объектов стратегически значимых отраслей, необходимо вводить режим обсервации (периода медицинского наблюдения. — РБК) для прибывающих на вахту сотрудников. Сейчас нормативной базы, которая позволяла бы оплачивать сотруднику такую обсервацию, нет», — пояснили в министерстве. С учетом эпидемии возникает угроза непрерывности производства, а чтобы предотвратить это, необходимо увеличить продолжительность вахты на три месяца по согласованию с сотрудником.

«Необходимые особые условия регулирования трудовых отношений в первую очередь продиктованы стратегическими интересами работника. Крайне важно сегодня сохранить рабочие места, создать условия для того, чтобы компании по возможности продолжали свою деятельность», — подчеркивают в Минтруде. Принятие таких временных порядков будет проходить по согласованию с социальными партнерами — профсоюзами и работодателями, уточнили в министерстве.

Путин поручил Минтруду следить за соблюдением прав работников на удаленке
Общество
Владимир Путин

Законопроект Минтруда внесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. РТК — координационный орган правительства, в котором участвуют представители профсоюзов и работодателей.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. В пресс-службе Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве на момент публикации комментарий не предоставили.

Особый порядок во время эпидемии

Минтруд не первый раз разрабатывает законопроекты об особом порядке регулирования трудовых отношений в период борьбы с коронавирусом. В марте министерство предлагало наделить правительство правом определять срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии. Конкретные сроки, за которые нужно уведомлять сотрудника, в законопроекте не были определены, но согласно одной из версий проекта (с ней ознакомился РБК) в случае эпидемии министерство предлагало установить вместо двухмесячного двухнедельный срок предупреждения работника о предстоящем увольнении. Правительство не поддержало законопроект из-за потенциальных рисков для работников и предложило Минтруду не вносить его на согласование, сообщили источники РБК.

За упрощенный порядок увольнений в период кризиса выступали российские бизнес-объединения. В начале апреля четверка крупнейших российских бизнес-ассоциаций (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» и ТПП) направила премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение, в котором попросила на период острой фазы кризиса сократить срок предупреждения работников о предстоящем увольнении и период выплаты средней зарплаты работникам в случае, если они не трудоустроились. Одновременно бизнес предложил заморозить или снизить материальную ответственность работодателя за нарушения трудового законодательства при увольнении или невыплате зарплаты. Ни одна из указанных инициатив не вошла в антикризисную программу правительства по поддержке бизнеса.

Профсоюзы против

Федерация независимых профсоюзов России выступила против законопроекта Минтруда о временном праве правительства регулировать трудовые отношения, подчеркнув, что в Трудовом кодексе уже содержатся особенности правового регулирования трудовых отношений во время чрезвычайных ситуаций. Регулирование трудовых отношений в соответствии с Конституцией, федеральными конституционными законами осуществляется в первую очередь Трудовым кодексом. Федеральные законы, указы президента, постановления правительства и все подзаконные акты должны ему соответствовать. Внесение изменений в Трудовой кодекс, приостановление действия его положений должно осуществляться отдельными федеральными законами.

Строгое регулирование трудового законодательства обусловлено его особой ролью для социально-экономических интересов граждан, подчеркивает зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. «Мы очень хорошо знаем такой механизм предоставления временных чрезвычайных полномочий. Потом скажут: «Такой механизм хорошо себя зарекомендовал» — и закрепят его на постоянной основе. Не нужно, ссылаясь на экстренную ситуацию, пытаться существенно изменить давно устоявшиеся практики», — сказал он в комментарии профсоюзному изданию «Солидарность».

Подготовленный правительством законопроект фактически отменяет действующие законодательные нормы регулирования социально-трудовой сферы, говорится в совместном обращении Конфедерации труда России и Федерации профсоюзов работников морского транспорта. «Возникающие на сегодняшний день в трудовых отношениях проблемы в первую очередь связаны с массовым нарушением прав работников, а не с наличием пробелов в регулировании трудовых отношений», — считают представители профсоюзов.

Минтруд предложил устанавливать инвалидность дистанционно из-за COVID-19
Общество
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Под видом чрезвычайных мер и «революционной целесообразности» чиновники пытаются получить как можно больше полномочий, не задумываясь о том, что их действия — грубое нарушение основ конституционного строя Российской Федерации, предусматривающего принцип разделения властей, сообщил РБК руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов. Реализация законопроекта позволит правительству иметь возможность подзаконными актами регулировать то, что должно регулироваться трудовым законодательством, считает он.

Практически ни одна российская компания не избежит сокращений персонала из-за экономических последствий борьбы с коронавирусом, показал опрос ЦСР среди 1,4 тыс. предприятий в период с 10 по 17 апреля. Более трети компаний (38%) отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Пандемия коронавируса, карантинные ограничения и девальвация рубля вследствие обвала цен на нефть привели к снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и урезать зарплаты.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК предупредил о росте безработицы в три раза — с 2,5 млн до 8 млн человек к концу года. Реальные доходы россиян могут упасть на 17,5% во втором квартале, а по итогам года сокращение составит 6,5%, спрогнозировал Институт исследований ВЭБ.РФ. В базовом сценарии рейтингового агентства АКРА безработица возрастет до 6,7% и вернется на докризисный уровень только в 2022 году, реальные доходы населения упадут на 6,4%.

Правительство повысило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.) и намерено выплачивать безработным родителям дополнительно 3 тыс. руб. на ребенка до трех лет. Однако эксперты считают, что этого недостаточно: необходимо максимально упростить регистрацию безработных и выплату самого пособия, а также увеличить его размер хотя бы на 25%, назвав это, например, «временной субсидией из-за потери дохода вследствие вынужденной самоизоляции», предлагают в Центре трудовых исследований ВШЭ.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минтруд, эпидемия, коронавирус
Материалы по теме
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Экономика
Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск
Экономика
Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter