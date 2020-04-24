Минтруд предложил новый порядок изменения трудовых отношений при эпидемии

Сейчас корректировка трудового законодательства, как указывает Минтруд в записке, — это длительный процесс, требующий участия органов исполнительной и законодательной власти, сторон социального партнерства (профсоюзов и работодателей).

Речь идет, например, о необходимости введения временного порядка вахтового метода работы на непрерывных производствах, пояснили РБК в Минтруде. «Чтобы избежать массового заражения на добывающих предприятиях непрерывного цикла, на геологоразведке и на ряде других объектов стратегически значимых отраслей, необходимо вводить режим обсервации (периода медицинского наблюдения. — РБК) для прибывающих на вахту сотрудников. Сейчас нормативной базы, которая позволяла бы оплачивать сотруднику такую обсервацию, нет», — пояснили в министерстве. С учетом эпидемии возникает угроза непрерывности производства, а чтобы предотвратить это, необходимо увеличить продолжительность вахты на три месяца по согласованию с сотрудником.

«Необходимые особые условия регулирования трудовых отношений в первую очередь продиктованы стратегическими интересами работника. Крайне важно сегодня сохранить рабочие места, создать условия для того, чтобы компании по возможности продолжали свою деятельность», — подчеркивают в Минтруде. Принятие таких временных порядков будет проходить по согласованию с социальными партнерами — профсоюзами и работодателями, уточнили в министерстве.

Законопроект Минтруда внесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. РТК — координационный орган правительства, в котором участвуют представители профсоюзов и работодателей.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. В пресс-службе Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве на момент публикации комментарий не предоставили.

Особый порядок во время эпидемии Минтруд не первый раз разрабатывает законопроекты об особом порядке регулирования трудовых отношений в период борьбы с коронавирусом. В марте министерство предлагало наделить правительство правом определять срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии. Конкретные сроки, за которые нужно уведомлять сотрудника, в законопроекте не были определены, но согласно одной из версий проекта (с ней ознакомился РБК) в случае эпидемии министерство предлагало установить вместо двухмесячного двухнедельный срок предупреждения работника о предстоящем увольнении. Правительство не поддержало законопроект из-за потенциальных рисков для работников и предложило Минтруду не вносить его на согласование, сообщили источники РБК. За упрощенный порядок увольнений в период кризиса выступали российские бизнес-объединения. В начале апреля четверка крупнейших российских бизнес-ассоциаций (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» и ТПП) направила премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение, в котором попросила на период острой фазы кризиса сократить срок предупреждения работников о предстоящем увольнении и период выплаты средней зарплаты работникам в случае, если они не трудоустроились. Одновременно бизнес предложил заморозить или снизить материальную ответственность работодателя за нарушения трудового законодательства при увольнении или невыплате зарплаты. Ни одна из указанных инициатив не вошла в антикризисную программу правительства по поддержке бизнеса.

Профсоюзы против

Федерация независимых профсоюзов России выступила против законопроекта Минтруда о временном праве правительства регулировать трудовые отношения, подчеркнув, что в Трудовом кодексе уже содержатся особенности правового регулирования трудовых отношений во время чрезвычайных ситуаций. Регулирование трудовых отношений в соответствии с Конституцией, федеральными конституционными законами осуществляется в первую очередь Трудовым кодексом. Федеральные законы, указы президента, постановления правительства и все подзаконные акты должны ему соответствовать. Внесение изменений в Трудовой кодекс, приостановление действия его положений должно осуществляться отдельными федеральными законами.

Строгое регулирование трудового законодательства обусловлено его особой ролью для социально-экономических интересов граждан, подчеркивает зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. «Мы очень хорошо знаем такой механизм предоставления временных чрезвычайных полномочий. Потом скажут: «Такой механизм хорошо себя зарекомендовал» — и закрепят его на постоянной основе. Не нужно, ссылаясь на экстренную ситуацию, пытаться существенно изменить давно устоявшиеся практики», — сказал он в комментарии профсоюзному изданию «Солидарность».

Подготовленный правительством законопроект фактически отменяет действующие законодательные нормы регулирования социально-трудовой сферы, говорится в совместном обращении Конфедерации труда России и Федерации профсоюзов работников морского транспорта. «Возникающие на сегодняшний день в трудовых отношениях проблемы в первую очередь связаны с массовым нарушением прав работников, а не с наличием пробелов в регулировании трудовых отношений», — считают представители профсоюзов.

Под видом чрезвычайных мер и «революционной целесообразности» чиновники пытаются получить как можно больше полномочий, не задумываясь о том, что их действия — грубое нарушение основ конституционного строя Российской Федерации, предусматривающего принцип разделения властей, сообщил РБК руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов. Реализация законопроекта позволит правительству иметь возможность подзаконными актами регулировать то, что должно регулироваться трудовым законодательством, считает он.