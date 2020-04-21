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Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний

Абсолютное большинство бизнеса оптимизируют штат в кризис, но безвозмездная помощь государства на выплату зарплат позволит затормозить сокращения в 32% компаний, показал опрос ЦСР среди 1,4 тыс. российских компаний
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Практически ни одна российская компания не избежит сокращений сотрудников из-за экономических последствий борьбы с коронавирусом. Новые меры властей, направленные на поддержку занятости, не позволят сохранить число рабочих мест на докризисном уровне, но несколько затормозят рост увольнений. Такова оценка экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР) на основе результатов еженедельного опроса (есть у РБК).

Увольнения неизбежны

15 апреля президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки для системно значимых компаний и отраслей, наиболее пострадавших от карантина и введения режима самоизоляции в России. Средни них — безвозмездная финансовая помощь предприятиям малого и среднего бизнеса на выплату зарплат в апреле и мае в размере МРОТ (12,13 тыс. руб.) на сотрудника при условии сохранения 90% занятости, льготные кредиты на пополнение оборотных средств под гарантии Минфина для системообразующих предприятий, а также адресная помощь пострадавшим отраслям.

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ЦСР провел еженедельный опрос 1,4 тыс. предприятий в период с 10 по 17 апреля и выяснил мнение относительно новых мер господдержки.

  • Большинство российских компаний (61%) заявило о планах сократить штат в среднем на 17%.

  • На 30% опрошенных предприятий уже сократили зарплаты.

  • 38% отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Большая часть опрошенных компаний (75%) ожидают положительного эффекта от финансовой помощи малому и среднему бизнесу на выплату зарплат, однако лишь 5% ответили, что госсубсидии позволят сохранить неизменной численность сотрудников. Треть (32%) полагают, что это позволит сократить число увольнений, а 28% — сохранить уровень зарплат.

Больше всего новые меры одобряют в недвижимости и строительстве (93% опрошенных) и тяжелой промышленности (90%). Высокотехнологичные сферы, ИТ и нефтегазовый сектор, где высокая доля расходов идет на оплату труда, считают эту меру недостаточной.

По оценке ЦСР с учетом ожиданий бизнеса финансовая помощь позволит сократить число увольнений на 10 тыс. человек на предприятиях малого бизнеса из пострадавших отраслей (без учета ИП). По оценке Минфина, программа распространится на 970 тыс. компаний и ИП, а ее общий объем финансирования составит 80 млрд руб.

Как изменится рынок труда

Даже бизнес, который относительно благополучно переживает кризис и имеет финансовую подушку безопасности, сократит персонал минимум на 10–15%, прокомментировал результаты опроса на онлайн-презентации президент SuperJob Алексей Захаров: «Поневоле компании занимаются оптимизацией. Переход на удаленную работу вскрывает нарывы, обнажает огромное количество неэффективных процессов. Компании говорят, что перестанут нанимать людей, а будут покупать результаты их труда. Это хорошая новость для высококвалифицированных специалистов и плохая для всех остальных, которым сложнее будет найти работу». Количество вакансий на SuperJob сократилось на 40% за три недели, большое количество компаний продолжают подбирать персонал, но интенсивность чрезвычайно низка.

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Захаров назвал смертельной ситуацию в некоммерческих компаниях (НКО), потому что спонсоры резко прекратили или приостановили финансирование. При этом каждая третья компания разработала свои программы поддержки населения, 20% планируют начать их в ближайшее время, показал опрос ЦСР. Например, компании предоставляют бесплатные продуктовые наборы и скидки для самых незащищенных категорий граждан, вносят пожертвования в фонды борьбы с коронавирусом, перечисляют помощь врачам и медперсоналу, покупают оборудование для больниц.

Меньше всего серьезные изменения на рынке труда коснутся госсектора. Ожидания увольнений и снижения зарплат в госсекторе намного ниже средних показателей в частном бизнесе, выяснил ЦСР.

Востребованы ли льготные кредиты

Наиболее востребованы бизнесом налоговые меры — отсрочка и рассрочка по налогам и страховым взносам, что объясняется относительной простотой их получения, показал опрос. Снижение страховых взносов востребовано меньше из-за высокой доли зарплат «в конвертах», пояснил руководитель направления «налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Среди кредитных мер наиболее востребованы беспроцентные займы на выплату зарплат и кредитные каникулы на полгода (у 49% опрошенных). Хотя малый и средней бизнес нуждается в дешевых деньгах, льготные кредиты менее востребованы, поскольку предприятия не понимают, как будут их возвращать, пояснил руководитель направления «правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.

Сомнения вызывают кредиты на пополнение оборотных средств. «Все очень ждут, что ЦБ и правительство разъяснят, что скрывается за этой формулировкой. Потому что такой продукт был на рынке и раньше и часто давал кредитной организации контроль над оперативной деятельностью заемщика. С одной стороны, этой мерой поддержки могут злоупотреблять и разбазарить заемные средства. С другой стороны, хотелось бы, чтобы это не приводило к тотальному контролю банков за деятельностью организаций», — пояснил Башкатов.

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Наибольшие трудности при получении господдержки по абсолютно всем программам испытывает малый бизнес с выручкой менее 800 млн руб., следует из результатов опроса.

Если ограничения будут сняты 1 мая, больше половины компаний полагают, что смогут восстановить свою деятельность в течение двух месяцев. Если карантин закончится в середине июня, то 6% обанкротятся, а почти каждая пятая будет восстанавливать свою деятельность более года. После снятия карантина и отмены режима самоизоляции бизнесу придется столкнуться в ближайшие три года с повышением закупочных цен, падением спроса и оттоком клиентов, а также дальнейшим сокращением зарплат.

Автор: Ольга Агеева
Теги: трудовые отношения, безработица, зарплаты, господдержка
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