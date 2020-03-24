Правительство отказалось вводить особый порядок увольнений при эпидемии

Правительство не поддержало проект Минтруда об установлении особого порядка увольнения работников при эпидемии. Министерство предложило дать кабинету министров право определять сроки уведомления о расторжении трудового договора

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Правительство не поддержало предложение Минтруда о наделении кабинета министров правом вводить особый порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии, рассказал источник РБК в правительстве и подтвердил источник в аппарате кабинета министров.

Проект поправок в Трудовой кодекс, разработанный Минтрудом, предлагает наделить правительство правом определять срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии, сообщили РБК в министерстве.

«Минтруд, действительно, разработал такое предложение, — сказал РБК источник в правительстве. — Но в том варианте документа, который подготовило министерство, правительство видит риски для работников и предложило Минтруду не вносить его на согласование».

Источник в аппарате правительства подтвердил, что Минтруду предложено не вносить документ на рассмотрение, уточнив, что сумма выплат работнику в случае увольнения утверждена законом и не зависит от срока доработки после получения уведомления об увольнении. «Такие ситуации полностью урегулированы действующим законодательством. В случае эпидемии сроки доработки после уведомления сотрудника об увольнении должны учитывать эпидемиологическую обстановку, не нарушая прав работника на выплаты. Наделение правительства правом определять эти сроки было бы избыточным», — объяснил он отказ кабинета рассматривать предложение Минтруда.

РБК направил запрос в правительство.

Что предложил Минтруд

Минтруд предложил наделить правительство «правом устанавливать особый порядок уведомления работников в случае проведения мероприятий по противодействию распространения эпидемии с сохранением всех причитающихся сотруднику выплат», рассказали в ведомстве.

Конкретные сроки, за которые нужно уведомлять сотрудника, в проекте закона не определены. «В случае принятия законопроекта сроки и порядок применения новых норм будут устанавливаться правительством», — уточнили в ведомстве. Согласно одной из версий проекта поправок, с которой ознакомился РБК, в случае эпидемии Минтруд предлагал установить двухнедельный срок предупреждения работника о предстоящем увольнении и выплачивать выходное пособие без сохранения зарплаты на период трудоустройства.

Согласно действующему трудовому законодательству работодатель обязан предупредить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата работников не позднее чем за два месяца до увольнения. Сотрудник дорабатывает этот период, а после получает причитающиеся ему выплаты: выходное пособие в размере средней зарплаты за месяц, а также за ним сохраняется заработок на период трудоустройства в течение двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Но в случае наступления чрезвычайной ситуации, препятствующей продолжению трудовых отношений (речь идет о военных действиях, катастрофах, стихийных бедствиях и эпидемии), работодатель немедленно расторгает трудовой договор с сотрудником. Этот режим, когда прекращение трудовых отношений не зависит от воли сторон, работает при условии, что чрезвычайное обстоятельство признано правительством России или региональным органом государственной власти.

Аргументы министерства

Минтруд объясняет необходимость законопроекта тем, что его принятие даст возможность работникам получать выходное пособие в полном объеме, не дожидаясь двух месяцев на предприятии, объяснили в ведомстве. «На практике необходимость ждать два месяца часто приводит к тому, что работодатель, объявив о сокращении, вводит режим неполной занятости для сотрудников, тем самым сокращая их доходы или вынуждая покинуть рабочее место до истечения двухмесячного срока», — пояснили в министерстве.

По мнению Минтруда, особый порядок был бы выгоден как работнику, так и работодателю. В новых условиях работник получит выплаты в полном объеме и сможет раньше приступить к поиску работы, отметили в министерстве. А для предприятия новый порядок уведомления работников позволит, выплатив полное выходное пособие, сконцентрировать усилия на обеспечении дальнейшей деятельности предприятия.